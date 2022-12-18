Đàn bà khôn chỉ cần thỏa mãn tốt 3 điều "nhỏ nhưng có võ" này, đảm bảo chồng sẽ nguyện yêu say đắm cả đời

Phụ nữ yêu 18/12/2022 13:15

phụ nữ muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng hãy học cách giữ chồng bằng những hành động chân thành thay vì chỉ dùng những lời nói suông trống rỗng.

Hãy là người phụ nữ biết nấu nướng

Một trong những bí quyết giữ chồng hoàn hảo nhất chính là nấu ăn ngon. Sau mỗi ngày làm việc vất vả và căng thẳng, bất cứ người đàn ông nào cũng muốn trở về nhà bên vợ con để tận hưởng bữa cơm đầm ấm. Đây chính là niềm hạnh phúc của người đàn ông có gia đình mà nhiều người đàn ông độc thân khao khát có được.

Thế nên, phụ nữ hãy xây dựng, bồi đắp tình yêu với chồng, với gia đình bằng những bữa cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt, hãy biết cách đổi thực đơn hàng ngày để giúp mọi người ngon miệng hơn. Và tuyệt hơn nữa, khi các bữa ăn ngon được bày biện đẹp mắt, cuốn hút, chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn rồi.

Trước sự chu đáo, đảm đang của một cô vợ khéo tay, chắc chắn người chồng sẽ rất cảm kích và yêu thương bạn hơn. Anh ấy sẽ rất cảm kích vì sự chăm chút của bạn dành cho gia đình. Để rồi, mỗi khi tan làm là anh ấy chỉ muốn về ngay với bạn.

Đàn bà khôn chỉ cần thỏa mãn tốt 3 điều 'nhỏ nhưng có võ' này, đảm bảo chồng sẽ nguyện yêu say đắm cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến bố mẹ chồng

Mối quan hệ vợ chồng sẽ trở nên tốt đẹp và hài hoà hơn khi cả hai giữ được mối quan hệ êm thấm với hai bên gia đình. Vì thế, hãy tôn trọng gia đình chồng, đối đãi với bố mẹ chồng bằng chính cái tâm và sự chân thành của mình. Nếu ở xa, đừng ngần ngại nhắn tin, gọi những cuộc điện thoại… hỏi thăm sức khoẻ, công việc của bố mẹ anh ấy.

Khi bạn đối xử tốt với bố mẹ chồng, không những nhận được sự yêu thương từ họ mà còn làm chồng càng hãnh diện, yêu thương bạn hơn. Mặt khác, tôn trọng, yêu thương bố mẹ chồng thì chồng bạn cũng sẽ đối đãi chân thành, yêu thương với bố mẹ vợ.

Đàn bà khôn chỉ cần thỏa mãn tốt 3 điều 'nhỏ nhưng có võ' này, đảm bảo chồng sẽ nguyện yêu say đắm cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luôn biết cách giữ lửa yêu

Một trong những bí quyết để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc và lúc nào cũng say đắm nồng nàn chính là chuyện chăn gối. Vì thế, hãy luôn làm cho phòng ngủ trở nên ngọt ngào, sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng hương thơm tinh dầu, nước hoa để kích thích ham muốn của cả hai.

Một điều quan trọng nữa mà phụ nữ nên nhớ là đừng lúc nào cũng đòi hỏi đàn ông phải là người chủ động trong chuyện yêu. Bởi nếu cứ mãi như vậy, đàn ông sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú, mặn nồng trong chuyện chăn gối. Thay vào đó, thi thoảng chị em hãy là người chủ động để đổi mới cảm xúc, mang đến cho cả hai những trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn trong chuyện yêu.

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục và được chinh phục. Do đó, hãy mạnh dạn và thử làm chủ cuộc yêu xem sao? Đảm bảo bạn sẽ có những cảm xúc mỹ mãn và rất tuyệt vời. Quan trọng hơn, đây chính là cách giữ chồng hoàn hảo để chồng luôn có cảm giác khát khao và hứng thú khi ở gần vợ.

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