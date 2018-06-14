7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời

Phụ nữ yêu 14/06/2018 05:30

Đàn bà khôn tuyệt đối không làm 7 điều này!

Vì một người đàn ông mà thay đổi chính mình

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì một người đàn ông mà thay đổi lộ trình cuộc đời mình. Họ có thể thương nhiều, yêu cuồng nhiệt nhưng chắc chắn không vì đàn ông đánh đổi điều gì. Vì họ biết hạnh phúc cuộc đời đàn bà không chỉ nằm duy nhất ở  tình yêu của đàn ông. Huống hồ, đàn bà nếu không thể sống là chính mình thì chỉ là sống phí sống tạm. Vì suy cho cùng, đàn bà khôn xem đàn ông cũng như một thứ trang sức đời mình. Trang sức có thể đổi thay, mình chỉ nên chọn thứ trang sức hợp với mình nhất, khiến mình lộng lẫy xinh đẹp nhất. Vậy thì cớ gì họ phải thay đổi mình chỉ để hợp với trang sức. Đời này, trang sức thì nhiều, còn bản thân là chỉ duy nhất.

7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì một người đàn ông mà thay đổi lộ trình cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Để người khác kiểm soát cuộc đời mình

Đàn bà khôn không cho ai có quyền kiểm soát cuộc đời mình. Họ quan niệm rằng họ chỉ có một cuộc đời để sống, thì chẳng cần ai phải sống thay, cũng không cần ai phải xem xét giúp họ phải sống thế nào. Lời người đời nói, đàn bà khôn nghe nhưng cũng để đó mà thong thả sống cuộc đời mình. Điều người đời áp đặt, đàn bà khôn cũng chỉ biết, rồi lại làm điều mình muốn, theo đuổi thứ mình mưu cầu. Đàn bà khôn sống trọn vẹn cho chính mình, không vì ai, cũng không để ai bắt mình vào bất cứ khuôn khổ nào.

Coi thường sức khỏe và nhan sắc

Với đàn bà khôn, sức khỏe và nhan sắc là những tài sản quý giá nhất. Họ có thể không còn cần đàn ông nhưng chắc chắn luôn giữ mình khỏe mạnh và xinh đẹp nhất. Tình yêu dành cho người khác cần thiết nhưng yêu thương dành cho mình là không thể thiếu. Và đàn bà khôn cũng hiểu nhan sắc cũng chính là vũ khí của họ. Đàn bà hơn nhau đôi khi chính là ở cách chăm sóc và biết trân trọng chính mình.

7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời - Ảnh 2
Với đàn bà khôn, sức khỏe và nhan sắc là những tài sản quý giá nhất - Ảnh minh họa: Internet

Xem trọng công việc hơn gia đình, bạn bè

Đàn bà khôn không đặt sự nghiệp lên hàng đầu, dù rằng họ giỏi giang và bản lĩnh tới đâu. Vì họ biết đến cùng, điều ở bên họ dài lâu, có thể chăm sóc và chở che cho họ chính là gia đình và bạn bè. Và rõ ràng ta cũng không thể biết được họ sẽ còn có thể ở bên ta bao lâu. Đàn bà khôn luôn ưu tiên gia đình và người bên cạnh, luôn dành thời gian để yêu thương và quan tâm họ.

Chi nhiều hơn số tiền kiếm được

Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới. Họ kiếm được 10 thì sẽ giữ lại 2, không khi nào xài hết những gì mình có. Đó chính là con đường lui an toàn của họ, họ không muốn đến khi có biến cố, lại không có tiền tự giúp mình, phải cậy dựa hay nhờ vả ai. Tiền bạc do chính mình làm ra vẫn là an toàn và đáng tin cậy nhất.

7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời - Ảnh 3
Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới - Ảnh minh họa: Internet

Từ bỏ ước mơ và đam mê

Đàn bà khôn luôn xem ước mơ và đam mê là điều không nên bỏ lỡ trong đời. Họ cần tiền thật, nhưng họ cũng cần đam mê. Họ thà chạy theo đam mê để kiếm tiền, chứ không dành cả đời để kiếm tiền mà bỏ lỡ đam mê. Vì ước mơ đến cuối cùng vẫn là điều đáng để thử nhất trong đời, cũng là điều không nên để dở dang nhất.

Quá thực dụng và coi trọng vật chất

Đàn bà khôn biết đâu là điều dành cho mình, nhưng biết đúng giới hạn đủ giữ lòng kiêu hãnh và tự trọng của mình. Họ biết tiền quan trọng thật, họ dốc hết sức để kiếm tiền thật, nhưng chắc chắn không vì tiền đánh đổi bản thân. Đàn bà khôn kiếm tiền, để không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời bỏ ai. Họ biết rõ giá trị của đồng tiền, cũng tự định đúng giá trị của chính mình. Họ thích một cuộc sống sung túc vật chất thật, nhưng không vì vậy mà từ bỏ một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống. Với đàn bà khôn, kiếm tiền để sống hạnh phúc là thực tế, còn sống hạnh phúc chỉ vì tiền  là thực dụng. Họ thực tế chứ không thực dụng.

Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình

Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình

Đàn bà một đời chồng, xin đừng xấu hổ về chính mình. Có đáng không khi năm tháng thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không sai không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ “ly hôn”.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà hạnh phúc đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này