7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời

Chi nhiều hơn số tiền kiếm được

Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới. Họ kiếm được 10 thì sẽ giữ lại 2, không khi nào xài hết những gì mình có. Đó chính là con đường lui an toàn của họ, họ không muốn đến khi có biến cố, lại không có tiền tự giúp mình, phải cậy dựa hay nhờ vả ai. Tiền bạc do chính mình làm ra vẫn là an toàn và đáng tin cậy nhất.

Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới - Ảnh minh họa: Internet

Từ bỏ ước mơ và đam mê

Đàn bà khôn luôn xem ước mơ và đam mê là điều không nên bỏ lỡ trong đời. Họ cần tiền thật, nhưng họ cũng cần đam mê. Họ thà chạy theo đam mê để kiếm tiền, chứ không dành cả đời để kiếm tiền mà bỏ lỡ đam mê. Vì ước mơ đến cuối cùng vẫn là điều đáng để thử nhất trong đời, cũng là điều không nên để dở dang nhất.

Quá thực dụng và coi trọng vật chất

Đàn bà khôn biết đâu là điều dành cho mình, nhưng biết đúng giới hạn đủ giữ lòng kiêu hãnh và tự trọng của mình. Họ biết tiền quan trọng thật, họ dốc hết sức để kiếm tiền thật, nhưng chắc chắn không vì tiền đánh đổi bản thân. Đàn bà khôn kiếm tiền, để không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời bỏ ai. Họ biết rõ giá trị của đồng tiền, cũng tự định đúng giá trị của chính mình. Họ thích một cuộc sống sung túc vật chất thật, nhưng không vì vậy mà từ bỏ một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống. Với đàn bà khôn, kiếm tiền để sống hạnh phúc là thực tế, còn sống hạnh phúc chỉ vì tiền là thực dụng. Họ thực tế chứ không thực dụng.