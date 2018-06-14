7 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm trong đời

Đàn bà khôn tuyệt đối không làm 7 điều này!

Vì một người đàn ông mà thay đổi chính mình Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì một người đàn ông mà thay đổi lộ trình cuộc đời mình. Họ có thể thương nhiều, yêu cuồng nhiệt nhưng chắc chắn không vì đàn ông đánh đổi điều gì. Vì họ biết hạnh phúc cuộc đời đàn bà không chỉ nằm duy nhất ở tình yêu của đàn ông. Huống hồ, đàn bà nếu không thể sống là chính mình thì chỉ là sống phí sống tạm. Vì suy cho cùng, đàn bà khôn xem đàn ông cũng như một thứ trang sức đời mình. Trang sức có thể đổi thay, mình chỉ nên chọn thứ trang sức hợp với mình nhất, khiến mình lộng lẫy xinh đẹp nhất. Vậy thì cớ gì họ phải thay đổi mình chỉ để hợp với trang sức. Đời này, trang sức thì nhiều, còn bản thân là chỉ duy nhất. Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì một người đàn ông mà thay đổi lộ trình cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Để người khác kiểm soát cuộc đời mình Đàn bà khôn không cho ai có quyền kiểm soát cuộc đời mình. Họ quan niệm rằng họ chỉ có một cuộc đời để sống, thì chẳng cần ai phải sống thay, cũng không cần ai phải xem xét giúp họ phải sống thế nào. Lời người đời nói, đàn bà khôn nghe nhưng cũng để đó mà thong thả sống cuộc đời mình. Điều người đời áp đặt, đàn bà khôn cũng chỉ biết, rồi lại làm điều mình muốn, theo đuổi thứ mình mưu cầu. Đàn bà khôn sống trọn vẹn cho chính mình, không vì ai, cũng không để ai bắt mình vào bất cứ khuôn khổ nào.

Coi thường sức khỏe và nhan sắc Với đàn bà khôn, sức khỏe và nhan sắc là những tài sản quý giá nhất. Họ có thể không còn cần đàn ông nhưng chắc chắn luôn giữ mình khỏe mạnh và xinh đẹp nhất. Tình yêu dành cho người khác cần thiết nhưng yêu thương dành cho mình là không thể thiếu. Và đàn bà khôn cũng hiểu nhan sắc cũng chính là vũ khí của họ. Đàn bà hơn nhau đôi khi chính là ở cách chăm sóc và biết trân trọng chính mình. Với đàn bà khôn, sức khỏe và nhan sắc là những tài sản quý giá nhất - Ảnh minh họa: Internet Xem trọng công việc hơn gia đình, bạn bè Đàn bà khôn không đặt sự nghiệp lên hàng đầu, dù rằng họ giỏi giang và bản lĩnh tới đâu. Vì họ biết đến cùng, điều ở bên họ dài lâu, có thể chăm sóc và chở che cho họ chính là gia đình và bạn bè. Và rõ ràng ta cũng không thể biết được họ sẽ còn có thể ở bên ta bao lâu. Đàn bà khôn luôn ưu tiên gia đình và người bên cạnh, luôn dành thời gian để yêu thương và quan tâm họ.

Chi nhiều hơn số tiền kiếm được Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới. Họ kiếm được 10 thì sẽ giữ lại 2, không khi nào xài hết những gì mình có. Đó chính là con đường lui an toàn của họ, họ không muốn đến khi có biến cố, lại không có tiền tự giúp mình, phải cậy dựa hay nhờ vả ai. Tiền bạc do chính mình làm ra vẫn là an toàn và đáng tin cậy nhất. Đàn bà khôn luôn có một số tiền nhất định trong tài khoản, không bao giờ xài tới - Ảnh minh họa: Internet Từ bỏ ước mơ và đam mê Đàn bà khôn luôn xem ước mơ và đam mê là điều không nên bỏ lỡ trong đời. Họ cần tiền thật, nhưng họ cũng cần đam mê. Họ thà chạy theo đam mê để kiếm tiền, chứ không dành cả đời để kiếm tiền mà bỏ lỡ đam mê. Vì ước mơ đến cuối cùng vẫn là điều đáng để thử nhất trong đời, cũng là điều không nên để dở dang nhất. Quá thực dụng và coi trọng vật chất Đàn bà khôn biết đâu là điều dành cho mình, nhưng biết đúng giới hạn đủ giữ lòng kiêu hãnh và tự trọng của mình. Họ biết tiền quan trọng thật, họ dốc hết sức để kiếm tiền thật, nhưng chắc chắn không vì tiền đánh đổi bản thân. Đàn bà khôn kiếm tiền, để không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời bỏ ai. Họ biết rõ giá trị của đồng tiền, cũng tự định đúng giá trị của chính mình. Họ thích một cuộc sống sung túc vật chất thật, nhưng không vì vậy mà từ bỏ một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống. Với đàn bà khôn, kiếm tiền để sống hạnh phúc là thực tế, còn sống hạnh phúc chỉ vì tiền là thực dụng. Họ thực tế chứ không thực dụng.

Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình Đàn bà một đời chồng, xin đừng xấu hổ về chính mình. Có đáng không khi năm tháng thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không sai không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ “ly hôn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-dieu-dan-ba-khon-mot-lan-cung-khong-lam-trong-doi-286451.html