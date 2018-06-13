Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình

Đàn bà một đời chồng, xin đừng xấu hổ về chính mình. Có đáng không khi năm tháng thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không sai không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ “ly hôn”.

Đàn bà khi lấy chồng, vốn không nợ bất cứ ai điều gì Mỗi người đàn bà bằng lòng bước lên xe hoa cùng chồng, nói là là về làm vợ người ta, cũng có nghĩa là không thể làm con của chỉ riêng cha mẹ mình. Giờ có thêm người gọi là cha là mẹ khác, có một gia đình để lo toan và chăm chút. Đàn bà lấy chồng, nhiều người lại nghĩ phải có nghĩa vụ lo cho chồng, thậm chí chịu hành hạ đánh đập cũng là chuyện phải cam chịu. Như rằng đàn bà nợ chồng, gia đình chồng cam chịu và nhẫn nhịn nên phải trả cho bằng hết thanh xuân và sức sống của mình. Nhưng đàn bà lấy chồng, vốn không nợ ai bất cứ điều gì. Họ rời cha mẹ ruột yêu thương mấy mươi năm để về làm vừa lòng cha mẹ của một người đàn ông xa lạ. Họ thôi không còn được chiều chuộng, lại phải gồng mình làm vừa lòng bao người. Họ bỏ lại những gì là gia đình ruột rà để về nơi xa lạ. Đàn bà lấy chồng, từ ngày bước lên xe hoa, vốn đã chỉ biết cho, đôi khi lại không được nhận lại, cũng chưa từng vay mượn ai, vậy mà phải trả đến hao gầy…

Đàn bà lấy chồng, từ ngày bước lên xe hoa, vốn đã chỉ biết cho, đôi khi lại không được nhận lại, cũng chưa từng vay mượn ai, vậy mà phải trả đến hao gầy… - Ảnh minh họa: Internet Thế thì đến khi phải ly hôn, đàn bà cũng có gì phải trả nữa đâu, khi mình cũng từng làm vợ làm con hết lòng, khi mình đã nghĩ trọn đời đều chỉ dành cho gia đình. Thế thì khi thành đàn bà một đời chồng rồi, cũng đừng nghĩ mình phải trả cho thế gian một cái tiếng đàn bà ly hôn, hay một phần đời còn lại khó thể hạnh phúc. Đàn bà phải nhớ mình không nợ ai cả, dù là khi lấy chồng hay bỏ chồng, mình cũng là chính mình, sống vì mình, hạnh phúc cũng vì mình. Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà bố mẹ đẻ, lúc khôn lớn đi kiếm đc tiền là ở nhà chồng Đàn bà ly hôn rồi mới biết thế gian này chỉ có sau cánh cửa nhà của cha mẹ mình mới là nơi an yên nhất. Chồng thương thì nhà chồng còn có thể là nơi mình hạnh phúc, chứ chồng hết tình thì mới hay đằng sau mình cha mẹ vẫn ngóng theo. Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà ba mẹ đẻ, lúc khôn lớn đi kiếm được tiền là ở nhà chồng. Lúc chưa hiểu hết lẽ đời, mình sai cha mẹ chịu, lúc lấy chồng rồi, lắm lúc người ta sai mình cũng đành chịu.

Đàn bà một đời chồng xin đừng nghĩ mình cô đơn khi nụ cười hay nước mắt của mình cha mẹ đều dõi theo. Cũng đừng nghĩ mình sống tiếp thế nào đây vì bỏ chồng, trong khi cha mẹ còn khóc cười cùng mình, còn muốn chở che cho mình tới khi nhắm mắt xuôi tay. Hãy nhớ, đàn bà đến một lúc chỉ nên sống vì hai người, người mình sinh ra và người sinh ra mình. Đàn ông có thể là người dưng, chứ cha mẹ mình, con mình thì cả đời vẫn vì mình mà hạnh phúc… Hãy nhớ, đàn bà đến một lúc chỉ nên sống vì hai người, người mình sinh ra và người sinh ra mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng, xin đừng thấy xấu hổ! Đàn bà một lần đổ vỡ, luôn thấy mình như mang một vết thẹo mà thiên hạ ai cũng nhìn ngó săm soi. Mà đã nghĩ là vết thẹo thì có khi lại tự ti, có lúc lại xấu hổ. Tự hỏi vì sao nó không là thứ trang sức để mình xinh đẹp hơn, là vết thẹo muôn đời không thể bôi xóa. Nhưng thật ra, bản thân đàn bà là hoa hay cỏ dại, cũng là do mình nghĩ, do mình lựa chọn. Nếu mình xem mình là cỏ dại, tự mình xấu hổ với mình, thì thế gian cũng không ai gọi mình là hoa được. Còn đàn bà ly hôn biết mình vẫn xinh đẹp quyến rũ, độc lập và bản lĩnh, vẫn tự ngát hương thì không thể nào là cỏ dại trong mắt người khác. Đàn bà ly hôn biết mình vẫn xinh đẹp quyến rũ, độc lập và bản lĩnh, vẫn tự ngát hương thì không thể nào là cỏ dại trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng, xin đừng xấu hổ về chính mình. Có đáng không khi năm tháng thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không sai không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ “ly hôn”. Ly hôn là để hạnh phúc hơn, để kiêu hãnh sống một cuộc đời khác, là để thấy mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Đó mới là điều đàn bà một khi bỏ chồng phải hiểu, phải luôn khắc cốt ghi tâm.

Vừa ly hôn, phụ nữ đừng dại làm những điều này Phụ nữ ly hôn, hãy biết yêu thương và dành thời gian cho mình, gia đình nhiều hơn. Hãy nghĩ về những điều bạn có được sau khi ly hôn, là tự do, là cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới.

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