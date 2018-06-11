Vừa ly hôn, phụ nữ đừng dại làm những điều này

Phụ nữ yêu 11/06/2018 05:30

Phụ nữ ly hôn, hãy biết yêu thương và dành thời gian cho mình, gia đình nhiều hơn. Hãy nghĩ về những điều bạn có được sau khi ly hôn, là tự do, là cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới.

Tìm cách trả thù

Đàn bà ly hôn rồi đừng nghĩ đến chuyện phải làm sao để người cũ thấy hối hận, hay tìm cách để trả thù cho hả dạ. Đã ly hôn rồi chính là kết thúc, là buông bỏ hết mọi chuyện đã qua. Bạn còn muốn người ta đau, bạn còn hậm hực muốn trả đũa chính là bạn không bao giờ có thể thanh thản được. Điều quan trọng hơn hết với đàn bà ly hôn không phải là người cũ có hối hận không, họ sống thế nào, mà là bản thân mình có bình yên để bắt đầu cuộc sống mới hay không. Chuyện cũ đã qua, dù người ta có thế nào thì cũng không còn ảnh hưởng tới mình. Họ bất hạnh, họ không vui vẻ thì mình cũng không hạnh phúc hơn. Vì vậy, hãy nghĩ cho mình trước tiên, hãy chỉ nhìn cuộc đời của bản thân lúc này cần điều gì để tốt và ý nghĩa hơn.

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Hãy nghĩ cho mình trước tiên, hãy chỉ nhìn cuộc đời của bản thân lúc này cần điều gì để tốt và ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khép lòng với những mối quan hệ mới

Phụ nữ ly hôn thường mang nhiều tổn thương, cũng dễ tự ti với đổ vỡ đã qua. Nhưng đừng vì vậy mà khép lòng với những mối quan hệ mới. Bạn từng gặp phải một kẻ tệ bạc, không có nghĩa là ai cũng như thế. Bạn từng lấy phải một người không phù hợp, chính là vẫn chưa gặp được người dành cho mình. Nếu thế thì bạn càng phải mở lòng mình để tìm người đang đợi chờ bạn.

Đàn bà ly hôn, đừng nghĩ mình là hoa tàn, phải là một đóa hoa nở hai lần, càng đậm vị, càng dậy hương. Cũng như nếu bạn xem mình là cỏ dại, thì không ai quý trọng bạn như một cành hoa. Quan trọng là bạn biết mình xứng đáng với điều gì, bạn trân quý những gì thuộc về mình. Thì từ đó, sẽ có người cũng quý trọng và biết đúng giá trị của bạn hơn. Đàn bà, đừng để ai đặt giá cho chính mình, phải là mình niêm yết giá cho bản thân, nhé!

Vừa ly hôn, phụ nữ đừng dại làm những điều này - Ảnh 2
Đàn bà, đừng để ai đặt giá cho chính mình, phải là mình niêm yết giá cho bản thân, nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Quá nghiêm khắc với chính mình

Đừng kiềm nén cảm xúc của bản thân, không cho mình đau buồn hay khóc lóc. Ly hôn, ai không đau, ai không tổn thương. Mình là đàn bà lại càng cần nước mắt để gột rửa bớt tủi hờn. Muốn khóc cứ khóc, đau lòng cứ đau lòng. Chỉ là đừng kéo lê mình trong tủi hờn quá lâu. Khóc rồi lại đứng dậy mà đi tiếp. Đau lòng rồi thì càng phải mưu cầu hạnh phúc và niềm vui nhiều hơn. Đừng khiến mình chai lì với cảm xúc, cảm xúc cũng là thứ tài sản đáng giá hơn hết với đàn bà.

Trách móc bản thân

Đừng trách mình đã không làm tốt điều gì, hay nếu có thể làm lại mình đã giữ gìn gia đình khéo léo hơn. Điều gì đã vỡ chính là không thể hàn gắn được nữa, trách cứ vô ích, “giá như” cũng là vô ích. Thay vì vậy, hãy nghĩ mình đã vất vả rồi, giờ là lúc có thể nghỉ ngơi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Vừa ly hôn, phụ nữ đừng dại làm những điều này - Ảnh 3
Thay vì vậy, hãy nghĩ mình đã vất vả rồi, giờ là lúc có thể nghỉ ngơi và bắt đầu một cuộc sống mới - Ảnh minh họa: Internet

Hồi tưởng lại hạnh phúc từng có

Bạn đã từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó cũng là những kỷ niệm đáng để nhớ về. Nhưng ký ức đẹp là để sống tốt hơn, không phải để mình cứ loay hoay trong quá khứ. 

Phụ nữ ly hôn, hãy biết yêu thương và dành thời gian cho mình, gia đình nhiều hơn. Hãy nghĩ về những điều bạn có được sau khi ly hôn, là tự do, là cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới. Ly hôn, không có nghĩa là kết thúc hạnh phúc. Ly hôn càng không là dấu chấm hết cho cuộc đời của đàn bà. Bạn sẽ lại yêu vào một ngày nào đó, hạnh phúc rồi sẽ lặp lại và lâu dài hơn. Quan trọng không phải bạn đã trải qua điều gì, mà là bạn đã trải qua tất cả như thế nào, bạn trở nên vững vàng và bản lĩnh hơn ra sao. Vì vậy, đừng sợ, hãy kiên nhẫn, điều xứng đáng vẫn là nên xuất hiện vào cuối cùng, không phải sao?

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