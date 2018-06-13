Gửi con trai ngoại tình: Một lần không cần vợ con, thì cả đời họ cũng chẳng còn cần con nữa…

Tâm sự gia đình 13/06/2018 05:30

Đừng thử sức chịu đựng người đàn bà ở bên cạnh mình con ơi. Chỉ một lần con không cần vợ con thì cả đời vợ con cũng không cần con nữa. Đàn bà, cần chồng cần cha cho con mình thật, nhưng nếu con vô tình vô nghĩa thì họ cũng không cần đâu.

Hôm qua, mẹ lại thấy vợ con trốn sau nhà khóc. Con bé không muốn mẹ thấy, càng không muốn con biết. Rằng con ngoại tình, rằng con phản bội vợ con mình…

Mẹ biết đàn ông ai cũng ham thích điều mới lạ. Nhưng con ơi, nhân tình bên ngoài đẹp đẽ thật đó, nhưng con có còn nhớ vợ con cũng từng xinh đẹp như thế? Nhân tình biết nũng nịu dịu dàng thật đó, nhưng liệu có thể là vợ là mẹ không con? Và nếu vợ con không đèo bồng chồng con, thư thả làm đẹp, thong dong vui vẻ thì nó có phải cũng tươi tắn như thời con gái?

Gửi con trai ngoại tình: Một lần không cần vợ con, thì cả đời họ cũng chẳng còn cần con nữa… - Ảnh 1
Nhưng con ơi, nhân tình bên ngoài đẹp đẽ thật đó, nhưng con có còn nhớ vợ con cũng từng xinh đẹp như thế? - Ảnh minh họa: Internet

Con trai, con phải hiểu không người phụ nữ nào ngoài kia bằng vợ con được. Không cô nhân tình nào chịu thức đêm thức hôm vì con của con quấy khóc. Không cô nhân tình nào chịu học làm vừa lòng cha mẹ con đâu. Cũng không cô nhân tình nào chịu bên con như ngày con chưa thành đạt cả. Nhân tình chỉ thích yêu đương không trách nhiệm, chỉ thích cưng chiều vật chất. Còn vợ con ở bên con, hy sinh vì gia đình con là vì nghĩa vợ chồng, là vì tình thân ruột rà.

Vợ xem con là người thân, mang thứ tình yêu vô điều kiện dành cho con. Còn con đến một lúc không thấy sợ nước mắt vợ rơi, lại cố tìm nụ cười của người dưng, thì có đáng không con? Huống hồ, con phải hiểu, đàn ông tốt không phải là kẻ mang tiếng giỏi giang với thiên hạ, mà người chồng sợ làm vợ mình đau, sợ nước mắt vợ rơi.

Gửi con trai ngoại tình: Một lần không cần vợ con, thì cả đời họ cũng chẳng còn cần con nữa… - Ảnh 2
Đàn ông tốt không phải là kẻ mang tiếng giỏi giang với thiên hạ, mà người chồng sợ làm vợ mình đau, sợ nước mắt vợ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Và con trai ơi, phụ nữ không ai ngu ngốc cả, không ai bị phản bội lại không biết. Chỉ có người biết quá nhiều mà hóa lặng thinh, chỉ có người quá đau lòng mà đến khóc cũng phải nín nhịn. Họ biết con bội bạc đó, họ biết con gian dối đó. Nhưng họ im lặng không phải vì chịu thua, không phải vì con thắng đâu. Họ im là để cho con một đường về, để con có thể quay đầu lại…

Con cũng đừng nghĩ đàn bà là vợ con rồi, sinh con cho con rồi thì không bỏ con được đâu. Họ bỏ được đấy, họ sẽ không cần con đấy, chỉ cần chạm đến ranh giới chịu đựng cuối cùng ở họ. Tới lúc đó, ngay cả khi con van nài, con biết lỗi, con hối hận đến tận cùng, họ cũng không quay về nữa. Đàn bà, một khi tổn thương hóa tuyệt tình, con cũng chỉ có hết cách.

Đừng thử sức chịu đựng người đàn bà ở bên cạnh mình con ơi. Chỉ một lần con không cần vợ con thì cả đời vợ con cũng không cần con nữa. Ngay cả khi con có bao bạc tiền, chức cao vọng trọng thì cũng không mua nổi gia đình con đã ruồng bỏ. Đàn bà, cần chồng cần cha cho con mình thật, nhưng nếu con vô tình vô nghĩa thì họ cũng không cần đâu.

Gửi con trai ngoại tình: Một lần không cần vợ con, thì cả đời họ cũng chẳng còn cần con nữa… - Ảnh 3
Đàn bà, cần chồng cần cha cho con mình thật, nhưng nếu con vô tình vô nghĩa thì họ cũng không cần đâu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc muốn nói những lời này với con. Vì mẹ từng dạy con rằng làm đàn ông chính là không để người phụ nữ của mình khóc. Đàn ông trưởng thành không sống vì chút tình cảm mông lung, vì ham muốn nhất thời, mà phải vì trách nhiệm, vì tư cách của một người làm chồng làm cha. Con không thể khiến vợ con con hạnh phúc thì đời này con cũng thể hơn thua ai nổi con ơi…

Và mẹ chỉ mong con có thể hiểu, con phụ vợ con thì cũng chính là con làm đau lòng mẹ. Chẳng người mẹ nào muốn gia đình con mình đổ vỡ, không người bà nào muốn cháu mình không đủ mẹ cha. Con còn thương mẹ thì phải thương cả con dâu của mẹ, cháu của mẹ. Cũng hãy thử nghĩ nếu mẹ ở vị trí vợ con, mẹ sẽ đau lòng nhường nào, con của con cũng sẽ buồn tủi như con.

Vì vậy con ơi, hãy quay về khi còn lối. Mình là đàn ông, mình làm đau vợ mình thì còn tư cách gì vùng vẫy ở đời?

Đòn trả thù chồng ngoại tình không giống ai của cô vợ cao tay

Đòn trả thù chồng ngoại tình không giống ai của cô vợ cao tay

Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như thể anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình ngoại tình hôn nhân

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