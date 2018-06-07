Đây là những điều dại dột nhất đàn bà có chồng ngoại tình làm...

Đánh ghen bằng vũ lực Đàn bà khi bị bội bạc luôn mang suy nghĩ phải đánh ghen, phải cho chồng và nhân tình một bài học. Nhưng bạn cứ nghĩ xem, ngay cả khi bạn hiền lành biết điều nhất thì chồng cũng chẳng sợ mà ngoại tình bội bạc. Vậy thì khi bạn dữ dằn như một con thú bị thương quyết làm đau người khác thì liệu anh ta có sợ không? Hay ngược lại, vì bạn dữ dội như thế mà người chồng muốn bảo vệ lại là nhân tình? Hay vì bạn bộc lộ chính mình lúc tồi tệ nhất lại khiến chồng thấy ghê sợ và tránh xa? Thật ra, bạn có thể đánh ghen nhưng quan trọng vẫn là bạn chọn cách nào khôn khéo nhất. Cứ thử đánh vào điểm yếu của nhân tình, cứ thử “vạch trần” những gì tồi tệ của nhân tình với chồng. Hay bạn có thể đánh vào trách nhiệm, tiền bạc, thậm chí là mong muốn của chồng. Thật sự đàn ông khi ngoại tình họ có thể mù quáng quên vợ con nhưng họ vẫn thực tế lắm. Điều họ cần đôi khi không chỉ là một cô nhân tình, mà còn là tiền, là tự trọng, là trách nhiệm. Và vợ khôn ngoan phải biết đó mới là những vũ khí mình có thể dùng để đánh ghen, hơn là làm đau người khác mà cũng tự tổn thương chính mình.

Vợ khôn ngoan phải biết đó mới là những vũ khí mình có thể dùng để đánh ghen, hơn là làm đau người khác mà cũng tự tổn thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet Tin tưởng và tha thứ cho chồng quá nhanh Đàn bà có chồng ngoại tình nhiều người có suy nghĩ bi lụy và yếu đuối quá nên dễ tha thứ cho chồng. Vì họ tin chỉ cần mình chấp nhận chuyện chồng ngoại tình thì anh ta có thể lại như trước. Nhưng thật ra, đàn ông một khi dễ dàng được tha thứ, họ vốn không hề trân trọng. Chỉ khi họ thấy đủ hối hận, đủ tội lỗi, họ mới biết quý trọng vợ con hơn. Vì vậy, tin tưởng và tha thứ cho chồng quá nhanh luôn là việc làm ngu ngốc nhất với đàn bà lúc này. Nếu muốn tha thứ, phải để chồng cho mình có lòng tin rằng anh ta sẽ không tái phạm và một lòng quay về với gia đình. Hơn hết, hãy đong đếm bội bạc của chồng. Liệu có thể cứu vãn được không, hay người đàn ông này đã thuộc về thiên hạ hoàn toàn?

Phải nhớ, một lần tha thứ không dễ, vốn tốn nhiều nước mắt và nhẫn nại. Vì vậy, nhất định phải dành cho người xứng đáng. Liệu có thể cứu vãn được không, hay người đàn ông này đã thuộc về thiên hạ hoàn toàn? - Ảnh minh họa: Internet Bỏ rơi con cái Đàn bà nên nhớ chồng không có người này thì còn có kẻ khác, chứ con thì chỉ có một. Đàn bà có thể bỏ chồng vẫn sống tốt. Chứ đàn bà bỏ con rồi thì không bao giờ hạnh phúc nổi. Chồng là người dưng, con là máu mủ. Chồng có thể phản bội mình, còn con thì chỉ muốn bên mình. Chỉ vì chồng ngoại tình mà bỏ bê không chăm sóc con thì đúng là đàn bà ngu ngốc. Hãy nhớ, dù chồng có làm điều gì, có bỏ rơi gia đình thì bạn vẫn phải là người mẹ nghĩ cho con trước tiên. Con cần gì nhất, làm gì là tốt cho con nhất. Khi chồng ngoại tình, con phải là điều đầu tiên đàn bà nghĩ tới và bảo vệ! Khi chồng ngoại tình, con phải là điều đầu tiên đàn bà nghĩ tới và bảo vệ! - Ảnh minh họa: Internet Bỏ rơi chính mình Một trong những điều khiến đàn bà bị phản bội có thể khiến chồng và nhân tình coi khinh chính là bỏ rơi chính mình. Trong khi hai kẻ phản bội đầy tội lỗi nhiều khi chẳng mảy may gì, còn bạn lại xuống cân xuống sắc không yêu thương chính mình. Họ nhìn thấy thế, ngoài cười khinh bạn thì có thấy có lỗi không? Huống hồ, bạn không làm gì sai, bạn cần gì phải đối xử tệ với chính mình? Phải hiểu, đàn bà có chồng ngoại tình nhất định phải xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Mình có khỏe mạnh, có biết giữ gìn nhan sắc thì chồng mới thấy anh ta bỏ lỡ điều gì. Hơn hết, đàn bà với đàn bà, hơn nhau cũng chỉ ở thần thái sắc đẹp. Mình là vợ, đứng trước nhân tình đừng để phải nhận nụ cười khinh. Và hơn hết, mình không yêu thương và bảo vệ nổi mình thì lấy gì đấu ai, lấy gì thắng ai?

Đàn bà lấy chồng: Những thời khắc nhất định phải tuyệt tình Đến một lúc, thà tuyệt tình để bảo vệ mình và con, thà dứt khoát một lần để tìm kiếm một con đường mới, chứ đừng giữ một người không còn xứng đáng. Đàn bà, không thể sống vì mình và con thì chỉ là sống tạm, sống phí!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-co-chong-ngoai-tinh-mot-lan-cung-dung-ngu-ngoc-lam-nhung-dieu-nay-285599.html