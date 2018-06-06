Đàn bà lấy chồng: Những thời khắc nhất định phải tuyệt tình

Đến một lúc, thà tuyệt tình để bảo vệ mình và con, thà dứt khoát một lần để tìm kiếm một con đường mới, chứ đừng giữ một người không còn xứng đáng. Đàn bà, không thể sống vì mình và con thì chỉ là sống tạm, sống phí!

Tổn thương quá nhiều Đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng trở nên quá khổ sở. Bạn có thể tận tụy, hy sinh, nhưng nhất định phải được hạnh phúc. Chứ đã rời gia đình, về làm dâu người dưng, làm chồng kẻ lạ mà còn khổ đau cô quạnh thì có đáng không? Huống hồ, mình không thể hạnh phúc thì con mình sau này cũng khó lòng vui vẻ. Mình không tự bảo vệ mình khỏi thương tổn được thì cũng không đủ sức chở che cho con. Phụ nữ, nếu phải nhận tổn thương quá nhiều từ chồng, đừng bình thản xem là dĩ nhiên. Hôn nhân cần sóng gió để bước đi cạnh nhau, chứ không cần tổn thương để một kẻ bỏ một người đi. Bạn lấy chồng, là để có thêm một người giúp bạn lau nước mắt, chứ không thêm một người hay làm làm bạn khóc.

Bạn lấy chồng, là để có thêm một người giúp bạn lau nước mắt, chứ không thêm một người hay làm làm bạn khóc - Ảnh minh họa: Internet Đến một lúc, khi đau lòng đã nhiều, chịu đựng cũng đầy, nhất định phải tuyệt tình mà rời đi. Đừng sợ, đừng dùng dằn. Ly hôn không đáng sợ, đáng sợ nhất là đến tận cuối đời bạn lại hối tiếc vì đã không ly hôn. Cuộc đời cũng chỉ có một lần, đã sống thì phải ý nghĩa, đừng tạm bợ, đừng qua ngày mòn mỏi. Phụ nữ mình, ai cũng đáng được hạnh phúc, quan trọng là biết mình xứng đáng với điều gì, mình phải buông bỏ những gì. Không còn tình yêu Nhiều phụ nữ ngay cả khi không còn yêu chồng, vẫn chọn ở lại vì con. Trong hôn nhân, tình yêu không là tất cả, nhưng một khi không còn yêu chính là lúc phải ra đi. Đừng nghĩ cứ cố sống vì con, đàn bà có con rồi thì còn gì cần tình yêu. Không đâu, đàn bà dù là ở độ tuổi nào cũng khao khát được yêu, đừng bắt mình sống mòn mỏi, đừng bắt con sau này gánh tội khiến mẹ mình khổ đau.

Huống hồ, khi đàn bà hết yêu, vốn không giữ nổi hôn nhân. Chồng có thể ngoại tình, bạn cũng có thể ngoại tình. Thế thì con bạn phải sống thế nào trong một gia đình như thế? Trẻ nhỏ luôn nhạy cảm với yêu thương. Chúng biết cha mẹ còn yêu nhau không, hay cha mẹ chỉ sống vì chúng. Huống hồ, khi đàn bà hết yêu, vốn không giữ nổi hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Khi đã không còn tình yêu, nhất định phải rời đi đúng lúc. Đừng cố ở lại để đợi người kia phản bội. Cũng đừng cố sống tiếp để một ngày mình trở thành kẻ bội bạc. Đàn bà hết yêu, chính là phải biết đó là lúc mình nhất định phải rời đi, tuyệt tình mà đi. Khi nhận ra mình và con cần một cuộc sống tốt hơn Thật sự, không phải người đàn bà nào có chồng cũng có suy nghĩ này. Vì hầu hết ai lấy chồng rồi đều cố chấp nhận cuộc sống cùng chồng. Nhưng nếu chồng thủy chung tốt đẹp, vất vả khó khăn mấy cũng là điều xứng đáng. Còn chồng tệ bạc, vũ phu, không xem trọng vợ con thì đàn bà nên hiểu mình và con xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình có thể gặp một người khác, đối xử chân thành với mình. Con mình có thể sống ở một môi trường khác, không dối gạt, không bạo lực. Đàn bà lấy chồng, tuyệt đối đừng nghĩ sống chết cũng phải giữ lấy chồng. Chồng cũng như đàn ông trong thiên hạ, không người này thì có kẻ khác. Chứ mình và con, chỉ có một cuộc đời để sống. Mình không quý trọng cuộc đời của mình và con thì có đáng không? Đàn bà lấy chồng, tuyệt đối đừng nghĩ sống chết cũng phải giữ lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet Đến một lúc, đừng nghĩ ly hôn phải chịu những gì, phải hiểu ly hôn rồi mình sẽ được điều gì. Đến một lúc, thà tuyệt tình để bảo vệ mình và con, thà dứt khoát một lần để tìm kiếm một con đường mới, chứ đừng giữ một người không còn xứng đáng. Đàn bà, không thể sống vì mình và con thì chỉ là sống tạm, sống phí!

Đừng ép đàn bà phải tuyệt tình… Tháng năm đó, sao không thử quay lại để thấy dáng chị đáng thương nhường nào. Là anh ép chị ra đi, là anh ép chị bỏ cuộc và là anh ép chị phải tuyệt tình…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-lay-chong-nhung-thoi-khac-nhat-dinh-phai-tuyet-tinh-285462.html