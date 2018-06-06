Đàn bà khôn không bao giờ để chồng biết những điều này

Có những điều đàn bà khôn sống chết cũng không nói với chồng...

Những mối tình cũ Chuyện cũ của nhau tốt nhất đừng để cả hai biết quá nhiều. Bạn có thể cho chồng biết mình có bao nhiêu mối tình, chứ đừng để anh ấy biết rõ hơn những chuyện khác. Đôi khi cần biết chọn lọc những điều nên và không nên nói. Vì nếu bạn hay nhắc về quá khứ, hay chồng đã ghi nhớ những điều bạn không nên nói về người cũ thì sẽ có lúc ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Những khoản tiền riêng Phụ nữ làm vợ nên có những khoản tiền riêng, đôi khi là một tài khoản ngân hàng mà chồng không hề biết. Đây sẽ là đường lui an toàn cho phụ nữ nếu một mai chồng rời đi, hay gia đình gặp biến cố. Phụ nữ nên hiểu dù yêu thế nào, cũng đừng bao giờ giao hết tiền vào tay chồng. Không hẳn là bạn không tin chồng, nhưng đời vốn chẳng ngờ hết chuyện gì, tiền nằm trong tay bạn mới là tiền chắc chắn thuộc về bạn. Tiền của đàn ông, hay của chồng bạn, chưa chắc sẽ mãi mãi là của bạn. Phụ nữ thủy chung, hy sinh cỡ nào cũng hãy nghĩ về cho chính mình và con trước, cho mình một đường lui độc lập và an toàn nhất như thế.

Phụ nữ thủy chung, hy sinh cỡ nào cũng hãy nghĩ về cho chính mình và con trước, cho mình một đường lui độc lập và an toàn nhất như thế - Ảnh minh họa: Internet Những điều chồng không bằng người đàn ông khác Phụ nữ lấy chồng rồi ai cũng có lúc nảy sinh so sánh giữa chồng và người khác. Vốn dĩ hôn nhân không hoàn hảo, hôn nhân luôn đủ sức “vạch trần” mọi điều trước mặt nhau. Chồng bạn có thể không tốt điểm này, hay dở tệ những điều bạn chưa từng biết. Nhưng hơn hết, hãy hiểu anh ấy là chồng bạn, là người cùng bạn đi cả một quãng đường dài trước khi về cùng nhau. Đàn ông ngoài kia ai cũng có thể hơn chồng bạn, nhưng không phải ai cũng dành cho bạn, phù hợp với bạn. Quan trọng với đàn bà, không phải là lấy được người xuất sắc nhất, mà là người phù hợp nhất. Huống hồ, lòng tự trọng của đàn ông lớn lắm. Một khi họ biết bạn so sánh họ với bất cứ ai, họ sẽ cảm thấy tổn thương và tự ti. Mà đàn ông một khi thấy bản thân không đủ giỏi giang trong mắt vợ, họ sẽ muốn tìm một người khác coi trọng họ hơn.

Quan trọng với đàn bà, không phải là lấy được người xuất sắc nhất, mà là người phù hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet Tự ti trước người cũ của chồng Phụ nữ làm vợ, đừng bao giờ để chồng biết mình tự ti trước bất cứ điều gì ở người cũ của anh ấy. Cô ta có thể hơn bạn nhiều điều, cũng có thể có một mối tình sâu đậm với chồng bạn. Nhưng hơn hết, bạn là vợ của anh ấy, và bạn phải để anh ấy thấy mình đủ tự tin để làm người phụ nữ cuối cùng của anh ấy. Phụ nữ, thua thiệt nhất chính là khi tự ti với bất cứ người phụ nữ nào từng có quan hệ với chồng. Hơn hết, phụ nữ làm vợ nhất định phải có kiêu hãnh của riêng mình. Đó chính là thái độ tự trân trọng và yêu thương chính mình. Có như thế chồng mới càng quý trọng vợ hơn. Tự ti về bất cứ điều gì thuộc về mình Phụ nữ lấy chồng rồi sẽ có lúc tự thấy mình không còn son trẻ như trước. Đến lúc có vài đứa con, vóc dáng thôi mặn mà, tươi trẻ cũng vơi đi không ít. Nhưng đừng bao giờ để chồng biết mình tự ti về những gì mình có. Nếu không vừa ý điều gì về mình, hãy tìm cách cải thiện. Phụ nữ muốn đẹp hơn không khó, quan trọng là có kiên trì yêu thương và chăm sóc mình không. Và phải nhớ, phụ nữ đẹp không hẳn phải là phụ nữ trẻ trung chưa con cái. Với đàn ông, phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin với những gì mình có, biết đâu là điều khiến mình tự hào. Vì vậy, nhất định phải tự tin trước mắt chồng. Nếu không thể tự tin, thì phải thay đổi để tự tin. Với đàn ông, phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin với những gì mình có, biết đâu là điều khiến mình tự hào - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, đàn bà khôn không bao giờ để chồng biết hết mọi điều về mình Họ luôn để chồng tự tìm hiểu, thậm chí là bỏ dở nhiều điều để chồng tò mò. Vì họ hiểu đàn ông luôn là những kẻ thích mới mẻ và ham mê khám phá. Và đàn bà nhất định phải có những điều giữ riêng để tạo nên sức quyến rũ trong mắt chồng.

Đàn bà muốn dứt khoát buông tay, chỉ cần nhớ những điều này Vì vậy, đau khổ quá, buông tay đi! Đàn ông tệ quá, buông tay đi! Chồng không tốt mà, buông tay đi! Mình khóc quá nhiều rồi, cũng hãy buông tay đi! Vì biết đâu, ai đó ngoài kia lại phải đợi bạn lâu hơn khi bạn vẫn chưa thể bỏ lại quá khứ...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-khon-khong-bao-gio-de-chong-biet-nhung-dieu-nay-285465.html