Đàn bà có chồng ngoại tình: Vĩnh viễn đừng tha thứ cho những người đàn ông này!

Phụ nữ yêu 05/06/2018 05:30

Điều quan trọng không phải là người đàn bà kia thế nào, mà là chồng của bạn ra sao. Bội bạc của anh ấy đã đến ngưỡng nào, lòng dạ anh ấy còn bao nhiêu...

Ngoại tình quá nhiều lần

Đàn ông ngoại tình một lần có thể là sai, nhưng quá nhiều lần chính là không bao giờ có thể đúng đắn nữa. Đàn ông một lần lạc đường, nên có người đợi trở về, chứ đã không nhớ đường về thì đợi cũng vô ích. Bạn nên hiểu, chồng ngoại tình tha thứ lần đầu là vì nên, chứ bao dung quá nhiều bận chính là bạn dại. Một lần mất lòng tin đã khó cứu vãn, huống chi là quá nhiều lần thì tin tưởng còn được bao nhiêu, thủy chung có còn đủ?

Đàn bà có chồng ngoại tình nên hiểu thứ tha không bao giờ bồi hoàn được lòng dạ đã vơi cạn của đàn ông. Ngược lại, càng được nhận tha thứ, đàn ông càng dễ ỷ lại mà sinh hư. Bao dung của đàn bà chỉ nên hạn định trong trân trọng và biết hối lỗi của đàn ông. Cũng hãy nhớ, tha thứ một lần đã khổ sở nhường nào, thế thì phải dành cho người xứng đáng, phải trao cho người nguyện ý quay về vì mình. Còn không, đừng tiếc!

Đàn bà có chồng ngoại tình: Vĩnh viễn đừng tha thứ cho những người đàn ông này! - Ảnh 1
Đàn bà có chồng ngoại tình nên hiểu thứ tha không bao giờ bồi hoàn được lòng dạ đã vơi cạn của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ruồng bỏ vợ con

Đàn ông ngoại tình cũng có năm bảy dạng. Đàn ông ngoại tình vốn đã sai, nhưng không phải kẻ nào cũng dứt áo ra đi không màng gì. Và một trong những dạng đàn ông đáng bị lãng quên và không bao giờ được nhận tha thứ chính là kẻ vì nhân tình mà ruồng bỏ vợ con.

Đàn ông hết tình còn nghĩa dù có tình mới vẫn còn chút nghĩa dành cho vợ cho con. Họ có muốn ra đi cũng sẽ để vợ con có điều kiện tương đối tốt, vẫn nghĩ cho gia đình đôi chút. Còn đàn ông cạn tình cạn cả nghĩa thì cứ ra đi, mặc vợ con sống chết không quan tâm. Có nhiều người chỉ cần ngoại tình, chính là phũ phàng ly hôn, ngay cả khi vợ con đang trong cảnh đáng thương nhất.

Nhưng đàn ông như thế thường sẽ quay về tìm lại vợ con. Trong trường hợp đó, đừng bao giờ cho họ một cơ hội nào nữa. Kẻ từng khiến vợ mình đau lòng đến thế, vốn sẽ chỉ giỏi tổn thương vợ hơn. Hối lỗi của họ lúc này cũng chỉ là vô nghĩa.

Đàn bà có chồng ngoại tình: Vĩnh viễn đừng tha thứ cho những người đàn ông này! - Ảnh 2
Một trong những dạng đàn ông đáng bị lãng quên và không bao giờ được nhận tha thứ chính là kẻ vì nhân tình mà ruồng bỏ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có vợ lẫn nhân tình

Dạng đàn ông cũng tàn nhẫn không kém đàn ông ruồng bỏ vợ con chính là muốn có cả vợ lẫn nhân tình. Đàn ông tham lam luôn là những kẻ đáng sợ nhất với đàn bà. Vì đàn bà vốn mềm lòng, buông không được, đi tiếp cũng không xong mới là mỏi mệt và khổ sở nhất.

Nhưng đàn bà nên hiểu, người không thể trọn lòng vì mình một lần, tham lam một lần chính là cả đời không thể thủy chung được nữa. Nếu lần này họ chọn bạn, có chắc lại có lần sau và họ chọn nhân tình? Đánh cược hạnh phúc đời mình vào một người không có nổi chính kiến và lòng dạ thì được gì không?

Đàn bà có chồng ngoại tình: Vĩnh viễn đừng tha thứ cho những người đàn ông này! - Ảnh 3
Người không thể trọn lòng vì mình một lần, tham lam một lần chính là cả đời không thể thủy chung được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình, thật sự nên tỉnh táo và mạnh mẽ nhất có thể. Điều quan trọng không phải là người đàn bà kia thế nào, mà là chồng của bạn ra sao. Bội bạc của anh ấy đã đến ngưỡng nào, lòng dạ anh ấy còn bao nhiêu. Hơn hết, chính là đàn bà đừng nghĩ mình bị tổn thương thế nào, sao chồng lại phản bội mình. Ngược lại, hãy nghĩ mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này, làm sao để có một hạnh phúc đúng đắn hơn. Đừng sợ, đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là bạn có bỏ được một tên đàn ông tệ hay không!

 

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