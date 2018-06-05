Phụ nữ vô tình nói 10 câu này, không ngờ lại khiến đàn ông đau lòng, câu thứ 5 là cực kì 'sát thương'!

Phụ nữ nên hiểu đàn ông không phải là thần thánh, họ không thể đoán hết mọi tâm tư tình cảm của mình. Nếu bạn muốn điều gì, bạn không vui về điều gì, hãy trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Đừng nghĩ một câu không sao như một đòn trả đũa người đàn ông của mình. Vì càng làm thế, họ càng cảm thấy đau lòng, dễ tổn thương và xa cách với bạn hơn.

Đa phần đàn ông đều xem câu nói này là một ám chỉ rõ ràng rằng người phụ nữ của mình đang có vấn đề, hoặc không vui vì điều gì đó. Điều làm họ khó chịu nhất chính là không biết mình đã làm sai điều gì, hay người phụ nữ của mình đang không vừa lòng những gì. Cảm giác không hiểu phải làm gì để cải thiện tình hình mới dễ khiến đàn ông “phát điên” nhất.

Phụ nữ đừng nên hỏi đàn ông câu này, vì một là họ sẽ không nói thật đâu, hai là họ thật sự không thích trả lời chút nào. Dù sao thì cân nặng của bạn cũng chỉ bạn biết rõ nhất. Hơn nữa, nếu hỏi quá nhiều câu hỏi thế này, bạn sẽ trở nên tự ti trước mắt đối phương.

Đàn ông nào cũng sợ câu hỏi này. Vì nếu trả lời có, người phụ nữ của họ có thể giận cả mấy ngày liền. Còn nếu trả lời không, họ vẫn có thể trở thành một người không chân thật trong mắt đối phương. Vì vậy, đàn ông nhiều lúc sẽ cực kì sợ khi phải trả lời câu hỏi này.

3. “Để đó em tự làm”

Những việc trong nhà liên quan tới sửa điện, nước, kỹ thuật máy móc hãy cứ giao cho người đàn ông của bạn. Vì nếu bạn tranh làm, hay vì giận dỗi mà muốn tự làm, nói ra câu nói trên thì đàn ông sẽ có lúc cảm thấy tổn thương. Anh ấy sẽ cảm thấy vô dụng, nếu nhiều lần sẽ thấy tự ái, không có cảm giác được làm người đàn ông bảo vệ bạn nữa.

4. “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Đàn ông không phải lúc nào cũng suy nghĩ như phụ nữ. Họ có những khoảng không nghĩ suy gì, cũng có khi là nghĩ nhiều vấn đề chưa muốn chia sẻ với ai. Vì vậy, đừng cố hỏi anh ấy đang nghĩ gì, cũng đừng đòi hỏi một câu trả lời nào rõ ràng nhất.

Vì vậy, đừng cố hỏi anh ấy đang nghĩ gì, cũng đừng đòi hỏi một câu trả lời nào rõ ràng nhất - Ảnh minh họa: Internet

5. “Người yêu/chồng cũ của em cũng từng làm điều này”

Đây thật sự là câu nói có thể giết chết mọi mối quan hệ nào. Dù rằng chỉ là yêu đương hay đã kết hôn thì cũng đừng bao giờ nói về chuyện cũ. Đàn ông dù bao dung và dễ chịu thế nào cũng dễ bị tổn thương khi nghe người phụ nữ của mình nói về người cũ. Quá khứ, vẫn là nên nhớ về, chứ đừng nhắc lại, không hề tốt cho hiện tại!

6. “Anh có chắc là mình biết làm?”

Đàn ông luôn có tự trong cao, họ không bao giờ muốn trở thành kẻ kém cỏi trong mắt người yêu. Dù rằng anh ấy không chắc chắn về điều mình đang làm thì cũng không muốn nghe câu nói này. Thay vì hỏi người đàn ông của mình như thế, hãy thử cổ vũ và động viên anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt hơn hẳn!

7. “Anh không hiểu được đâu!”

Phụ nữ thường nói câu này, nhiều khi chỉ là vô tình, không hề có ý gì khác. Nhưng khi nghe câu này, đàn ông lại có suy nghĩ phụ nữ nghi ngờ về trí thông minh hay nhận thức của mình. Đúng là không hay đâu, vì vậy đừng nói câu này với người đàn ông của bạn. Bạn có thể im lặng, hoặc giải thích một cách nhẹ nhàng cho anh ấy hiểu.

Nhưng khi nghe câu này, đàn ông lại có suy nghĩ phụ nữ nghi ngờ về trí thông minh hay nhận thức của mình - Ảnh minh họa: Internet

8. “Ai nhắn tin vậy?”

Phụ nữ thường thích kiểm soát tin nhắn của chồng hay người yêu của mình. Nhưng nếu bạn muốn biết, đừng hỏi anh ấy, cứ im lìm kiểm tra là được. Vì không một người đàn ông nào thích bị quản lý, đụng chạm đến riêng tư.

9. “Anh có thấy cô ấy xinh đẹp không?”

Đàn ông luôn thích ngắm cái đẹp, đó là bản năng tự nhiên. Và nếu nghe bạn hỏi như thế, anh ấy sẽ không bao giờ trả lời là có. Vì với đàn ông, câu nói trên chỉ như một cái bẫy, khôn ngoan thì nhất định không thể để mắc bẫy!

10. “Đàn ông nào cũng đều như nhau”

Người đàn ông của bạn sẽ thực sự tổn thương khi nghe bạn nói như thế. Anh ấy có thể không hoàn hảo, vẫn ham chơi vô tư nhưng chắc chắn không hề giống người đàn ông nào khác. Vì anh ấy thương bạn, cũng có lúc đối tốt chân thành với bạn, đừng quên điều đó.