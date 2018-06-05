Đàn bà muốn dứt khoát buông tay, chỉ cần nhớ những điều này

Đàn ông tốt và đàn ông dành cho mình mới đúng là đàn ông xứng đáng để mình hy sinh và đợi chờ. Đàn ông tệ, có thể yêu mình đó nhưng cũng sẽ yêu kẻ khác, sẽ bỏ rơi mình. Đàn ông không dành cho mình, mình yêu nhiều thật đó nhưng vốn dĩ họ không bao giờ thuộc về mình.

Đàn bà thà khóc để yêu, chứ không chia tay để thôi rơi nước mắt. Có nghĩa là họ bằng lòng tự chuốc đau lòng để ở bên một người nào đó. Nhưng đàn bà nên hiểu, đàn ông tốt không làm mình khóc. Đàn ông dành cho mình không khiến mình khổ đau một mình. Và họ cũng không để mình phải đánh đổi bất cứ điều gì vì họ. Ngược lại, đàn ông tệ không tiếc làm mình tổn thương. Đàn ông không dành cho mình khiến mình tự gánh vác mọi điều. Và họ càng không bao giờ khiến mình có thể hạnh phúc.

Đàn ông chỉ biết làm mình đau, vốn dĩ không đủ sức gánh bất cứ niềm tin hay hy vọng gì từ mình. Vì họ không đủ tốt, không đủ thương mình nên chỉ có thể nhận, không bao giờ có thể cho. Cầu mong bất cứ điều gì từ người đàn ông chỉ biết làm mình khóc là thứ niềm tin vô vọng nhất của đàn bà. Mình hy vọng, mình tự thất vọng. Mình tin tưởng, cũng tự mình đau lòng. Mình thương, cũng tự mình khổ sở.

Và ở đàn ông tệ và không dành cho mình, muôn đời đàn bà không thể mong cầu. Đừng cố, tốn nước mắt, phí đau lòng, đến cùng vẫn là trắng tay.

Đàn bà thường nuôi quá nhiều hy vọng và lòng tin dành cho người đàn ông của mình. Rằng họ sẽ đổi thay, chỉ cần mình hy vọng và tin tưởng. Đàn bà lại quên, điều khó thay đổi nhất ở đời chính là biến đổi một kẻ không thương đủ thành một người yêu đầy. Không thể, muôn đời cũng không thể.

Đàn ông chỉ biết làm mình đau, vốn dĩ không đủ sức gánh bất cứ niềm tin hay hy vọng gì từ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là có buông được một gã tệ hay không

Đàn ông tử tế trên đời này không thiếu, đàn ông dành cho mình thực sẽ cũng vẫn tồn tại. Quan trọng là mình có đủ sức buông một gã tệ hay không. Mình có đủ lòng tin bỏ qua hết quá khứ để bắt đầu lại không. Hay mình có đủ bản lĩnh tự tìm lối đi mới cho mình hay không.

Quan trọng hơn hết, không phải là mình đã bị đối xử tệ thế nào, mình bất hạnh ra sao. Mà là mình phải làm gì để thoát khỏi cảnh này. Đừng nghĩ người đàn ông đó không cần mình, phải nghĩ mình cần một người đàn ông khác tốt hơn. Đừng nghĩ mình bị một gã tệ bạc bỏ rơi, mà là phải rời đi để bỏ lại kẻ không tốt đẹp.

Đàn bà, có thể buông bỏ một kẻ không xứng đáng chính là đến gần hơn với người sau cùng dành cho mình. Đàn bà, hãy học buông tay, trước khi có thể nắm bắt bất cứ điều gì tốt đẹp khác.

Đàn bà, có thể buông bỏ một kẻ không xứng đáng chính là đến gần hơn với người sau cùng dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Buông tay cũng là một loại hạnh phúc

Vốn không ai thích chia tay, nào ai muốn buông bỏ một người mình thương. Nhưng buông tay cũng là một loại hạnh phúc khi mình đã cận kề với bất hạnh quá lâu. Buông tay cũng là cách để gần hơn với những điều mình xứng đáng có được.

Vì vậy, đau khổ quá, buông tay đi! Đàn ông tệ quá, buông tay đi. Chồng không tốt mà, buông tay đi! Mình khóc quá nhiều rồi, cũng hãy buông tay đi! Đừng sợ, đừng ngần ngại. Vì biết đâu, ai đó ngoài kia lại phải đợi bạn lâu hơn khi bạn vẫn chưa thể bỏ lại quá khứ. Biết đâu bạn sẽ lỡ vài năm gặp người dành cho mình chỉ vì không thể buông tay kẻ tệ bạc. Thế thì có đáng không?