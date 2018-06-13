Chị vợ này có thể không son sắc bằng nhân tình đâu, nhưng chị rõ ràng học thức cao hơn nhân tình, cũng đủ khôn ngoan để không đánh ghen hại mình hời người. Chị lại quá biết tính chồng, đành rằng anh ngoại tình, nhưng cũng không phải dạng vô trách nhiệm với gia đình. Chị biết anh thương mẹ, cũng biết ngày trước ba anh bỏ mẹ mình đau khổ thế nào. Chị chỉ thử vài lần nhắc chuyện mẹ anh, nói bà dễ buồn phiền.

Dù rằng khi bị phản bội, ai cũng đau lòng, nhưng đàn bà có chồng ngoại tình , hơn nhau vẫn là ở cái đầu lạnh. Thực tế chứng minh rằng đôi khi một người vợ chỉ cần đủ khôn ngoan vẫn hơn hẳn bao cô nhân tình xinh đẹp của chồng. Vì họ biết đâu là điểm mạnh của mình, đâu là điểm yếu của chồng và nhân tình.

Chị vợ khác lại cũng không cần một mực giành chồng với kẻ thứ ba. Chị biết tính chồng sợ tốn kém, không thích phung phí tiền. Chị mỗi ngày đều mua biết bao mỹ phẩm hàng hiệu, lấy tên nhân tình, nhờ người gửi thẳng đến công ty để chồng trả. Vì chị biết ngày trước chồng chị mua vài món nho nhỏ cho nhân tình theo cách này. Đến ngày thứ 7, chồng chị đùng đùng nổi giận, càng không nghe lời nhân tình giải thích, chấm dứt quay về với vợ con. Rõ ràng chỉ chị mới hiểu chồng chị ghét nhất điều gì, biết dùng cách gì để đánh ghen nhân tình để chồng tự biết quay về.

Chị cũng biết anh thương con, chị lại dặn con cứ mỗi tuần viết thư cho anh. Con cứ viết muốn anh về nhà sớm, muốn anh hôn chị mỗi sáng đi làm. Cứ vậy mà nửa năm, anh cũng bỏ được cô nhân tình. Cô nhân tình sau đó đến tận nhà đòi đánh ghen, chị quay lại hết. Cứ im lìm tử tế, chồng chị vì vậy mà bảo vệ chị, quay về với vợ con. Chị biết mình hơn cô ta một gia đình nhỏ, hơn cả cách hành xử đàng hoàng khôn khéo.

Rõ ràng chỉ chị mới hiểu chồng chị ghét nhất điều gì, biết dùng cách gì để đánh ghen nhân tình để chồng tự biết quay về - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, khi bị chồng phản bội, lòng đàn bà có nóng đến đâu cũng đừng để lửa giận thiêu rụi cái đầu lạnh mình có. Phải nhớ, đau lòng không bao giờ đủ sức kéo chồng về. Đàn bà, phải giữ chồng bằng bản lĩnh, có bỏ chồng cũng phải bỏ khôn ngoan. Phải biết đâu là vũ khí của mình, đâu là điều mình hơn nhân tình, đâu là thứ có thể khiến chồng quay đầu. Thật sự, đàn ông có thói ngoại tình, đôi khi chỉ là bản năng nhất thời. Như diều gặp gió lại muốn bay cao bay xa. Quan trọng vẫn là người nắm dây diều căng thả lúc nào. Chỉ đến lúc nắm không nổi nữa, buông cũng không tiếc.

Một gia đình đủ kiên nhẫn

Khi đàn ông ngoại tình, thứ khiến họ muốn nhìn lại còn là gia đình của chính mình. Phụ nữ cũng nên biết đây có thể là hậu phương giúp mình.

Một người vợ từng chia sẻ rằng, khi biết chồng cô ấy ngoại tình, người giúp cô ấy giành lại chồng lại là mẹ chồng. Bà biết tính con bà nếu đã có điều gì mới mẻ, sẽ khó lòng vứt bỏ. Bà cứ an ủi con dâu đợi một thời gian, còn bà kệ con trai muốn sao thì làm, kể cả sống với nhân tình. Vì bà biết cô nhân tình kia ngoài tiêu xài phung phí, vốn không biết làm vợ. Con trai bà lại khó ăn khó ngủ, không thể sống cùng cô ta lâu được. Đến một ngày, chịu hết nổi, anh ta cũng quay về. Bà khi ấy lại nói gả con dâu đi rồi, anh con trai mới hối hận tìm về nhà ngoại. Vậy mà từ đó anh ta lại biết thương vợ hơn. Bà muốn con dâu bà hiểu, đôi khi đàn ông ngoại tình cần một gia đình đủ kiên nhẫn để chờ họ trở về.

Khi đàn ông ngoại tình, thứ khiến họ muốn nhìn lại chính mình còn là gia đình của chính mình. - Ảnh minh họa: Internet

Lại một gia đình khác, khi chị vợ mời hẳn cô nhân tình về ăn cơm cùng cha mẹ chồng. Chị nói thẳng với cha mẹ, giờ chồng chị ngoại tình, nhân tình lại đòi chồng, chị phải làm sao. Vì chị biết rõ chồng chị sợ nhất là cha mẹ, ông bà lại hiểu lý lẽ. Với chị, họ vừa là chỗ dựa, vừa là vũ khí để chị giữ lấy chồng. Anh chồng ban đầu vì sợ cha mẹ cắt hết "viện trợ" mới quay về. Nhưng càng về sau, ông bà mỗi ngày đều nói hết lời, lại thấy vợ vẫn lo cho ông bà đủ đầy, anh lại nghĩ suy lại.

Dù biết rằng không phải lúc nào phụ nữ có chồng ngoại tình cũng được cha mẹ chồng giúp đỡ và cảm thông. Cũng không phải người đàn ông nào cũng chịu quay về khi cha mẹ họ khuyên nhủ. Mỗi nhà vẫn là mỗi cảnh. Nhưng nếu đến một lúc, cha mẹ chồng cũng đứng về phía chồng, thì hãy hiểu mình chỉ còn con và gia đình của mình. Lúc đó, bạn cần gì một nơi không còn cần bạn, ra đi cũng là điều nên.

Thật sự, đàn bà có chồng ngoại tình ngoài mạnh mẽ thì phải khôn ngoan. Với kẻ thứ ba, đấu trí vẫn là hơn đấu lực. Cũng đừng đánh ghen làm gì, phải giữ hình ảnh mình đẹp nhất trong mắt chồng, càng phải giữ kiêu hãnh của một người vợ!