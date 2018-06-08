Đây là những kiểu đàn ông nghĩ là một lòng với vợ, hóa ra lại có khả năng ngoại tình không ai biết!

Quá giỏi giữ hình ảnh chồng tốt Đàn ông tử tế, chính là luôn giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt vợ con và người xung quanh. Nhưng nhiều người, càng tử tế lại sinh ra giả tạo, dễ dàng lén lút sau lưng vợ. Họ có thể mang danh là ông chồng yêu vợ, thương con. Mỗi ngày họ đều về nhà đúng giờ, tốt với vợ, hết lòng vì họ hàng, hàng xóm. Tự khắc trong mắt mọi người, họ chính là không thể bội bạc vợ con, vì quá tốt, quá tử tế. Chính từ lòng tin này, vợ sẽ không bao giờ nghĩ rằng chồng sẽ có lúc phản bội mình. Ngay cả khi có ngày bị vỡ lỡ, người xung quanh lại khó tin, càng nghĩ rằng vì quá đàng hoàng mà anh ta bị lừa, bị dụ dỗ. Nhưng thật ra dạng đàn ông thế này tử tế chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là cách hành xử của họ hằng ngày để che giấu chuyện ngoại tình không hay. Vì quá tin chồng, vợ sẽ không nghi ngờ. Và đến lúc bị vỡ lỡ mọi chuyện, kiểu đàn ông thế này càng dễ nhận được sự thứ tha từ vợ hơn. Đàn ông kiểu này chính là mối nguy tiềm tàng trong mọi gia đình!

Đàn ông kiểu này chính là mối nguy tiềm tàng trong mọi gia đình! - Ảnh minh họa: Internet Giỏi ăn nói đến mức giỏi nói dối Đàn ông khéo ăn nói luôn biết cách khiến phụ nữ an tâm. Vì họ biết điều gì phụ nữ muốn nghe, nói thế nào để phụ nữ tin, thậm chí là lời nói dối ra sao không để phụ nữ phát hiện. Đàn ông khéo ăn nói không hẳn là đàn ông giỏi nói dối. Nhưng đàn ông giỏi nói dối chắc chắn rất biết ăn nói. Lời họ nói luôn logic, luôn không có một khe hở nghi ngờ nào. Vì với họ, nói dối cũng phải có cơ sở, phải có sắp đặt kỹ lưỡng. Dạng đàn ông này, phụ nữ khó lòng không tin, càng không dễ phát hiện điều họ muốn che giấu. Vì vậy, đây đích thị là kiểu đàn ông có ngoại tình thì cũng khó phát hiện nhất. Vì dù sao, phụ nữ vẫn là thích nghe lời ngọt ngào mà nhiều khi không đủ tỉnh táo để nhận ra dối gạt ở chồng. Mà đàn ông thế này lại quá giỏi trong chuyện giấu diếm bằng lời nói. Chỉ đến khi vợ tình cờ phát hiện hay khi họ không kiểm soát được câu chuyện thì mới vỡ lỡ bí mật ngoại tình.

Đây đích thị là kiểu đàn ông có ngoại tình thì cũng khó phát hiện nhất - Ảnh minh họa: Internet Bình thản với chuyện ngoại tình Đàn ông xem ngoại tình là chuyện đương nhiên thì sẽ không bao giờ có cảm giác có lỗi với vợ, hay sơ hở những biểu hiện lo lắng gì. Vì họ luôn nghĩ ngoại tình không sai khi họ vẫn là người cha người chồng tốt, thì việc gì phải thay đổi, việc gì phải thấy tội lỗi? Chính suy nghĩ này sẽ tạo nên một người chồng vô cùng bình thản với chuyện ngoại tình và hoàn toàn không có biểu hiện gì để vợ phát hiện. Từ đó, vợ dễ dàng bị lừa mà không hề hay biết. Kiểu đàn ông này cũng có thể xem là mối nguy hiểm nhất với phụ nữ. Đàn ông xem ngoại tình là chuyện đương nhiên thì sẽ không bao giờ có cảm giác có lỗi với vợ, hay sơ hở những biểu hiện lo lắng gì - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông nào cũng có thể ngoại tình, và đàn ông nào cũng có khả năng che giấu mọi chuyện kỹ càng. Vì một khi đã biết mùi ngoại tình thì hầu hết đàn ông đều trở nên khôn ngoan hơn, dối gạt nhiều hơn để đủ sức giấu diếm vợ con. Đây tuy là điều đau lòng nhưng cũng là thực tế và đáng để cảnh tỉnh phụ nữ rằng, đừng quá tin tưởng chồng. Dù anh ấy từng tốt thế nào, yêu thương vợ con ra sao thì bạn cũng không thể biết giây phút nào trong đời anh ấy muốn phản bội bạn đâu. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác với mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất về chồng và những điều liên quan đến chồng, phụ nữ nhé!

'Độc chiêu' khiến đàn ông ngoại tình từ bỏ nhân tình Không đánh ghen, không làm ầm ĩ, không để chồng mất mặt vì muốn cho anh một đường lui… chiêu “đòi chồng” từ bồ nhí của vợ khôn ngoan khiến ai cũng phải nề bởi quá cao tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-kieu-dan-ong-cu-ngo-la-thuy-chung-hoa-ra-la-chua-bi-phat-hien-ngoai-tinh-285735.html