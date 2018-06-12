Những điều không ngờ khiến người thủy chung nhất cũng có khi ngoại tình

Phụ nữ yêu 12/06/2018 05:30

Nhiều người dù hiền lành, thương vợ con, thậm chí chưa từng đối tệ với gia đình, lại có lúc ngoại tình. Vì vốn dĩ có những lý do không ngờ khiến những ai từng thủy chung nhất cũng có khi bội bạc…

Quá bình yên sinh giông bão

Một trong những điều khó ngờ nhất khiến người ta ngoại tính chính là hôn nhân quá bình yên. Sống lâu năm bên bạn đời quá quen thuộc, có một cuộc sống ổn định không biến cố đôi khi lại khiến người ta dễ thấy chán chường và có xu hướng đòi hỏi một điều mới mẻ.

Theo tiến sĩ tâm lý Claudia Luiz thì trong quá trình trưởng thành, con người đã quen với những đổi thay và não cũng quen với điều đó. Và nếu không có gì bất ổn xảy ra, nó sẽ xem là điều “không bình thường”. Nhưng tin tốt chính là khi con người làm điều ảnh hưởng đến sự ổn định thì sẽ dễ dàng qua được giai đoạn này. Thực tế là khi hỏi những ai đang hạnh phúc rằng vì sao họ lại ngoại tình, câu trả lời phần lớn đều là “không biết”. Điều này chứng minh rằng ngoại tình với họ đôi khi chỉ là vô thức, là tìm tòi điều mới mẻ, thử thách bên ngoài. Và khi ý thức được việc mình làm sai, họ sẽ càng thấu hiểu bản thân và chuyển biến tích cực hơn.

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Một trong những điều khó ngờ nhất khiến người ta ngoại tính chính là hôn nhân quá bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Những cột mốc nguy hiểm

Chuyên gia về những mối quan hệ Hlooy Zink từng cho biết “Khi tới một độ tuổi nhất định nào đó, con người dễ sinh ra phản bội với người bạn đời lâu năm của mình”. Từ một nghiên cứu vào năm 2014, người có gia đình dễ có dấu hiệu say nắng người khác trong những độ tuổi như 29, 39, 49,…

Ở những cột mốc này, để tránh vướng vào ngoại tình, vợ chồng nên trao đổi và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Việc có những dịp kỷ niệm cũng giúp cả hai tránh việc lãng quên tình cảm, cũng như hôn nhân lạnh nhạt.

Những điều không ngờ khiến người thủy chung nhất cũng có khi ngoại tình - Ảnh 2
Từ một nghiên cứu vào năm 2014, người có gia đình dễ có dấu hiệu say nắng người khác trong những độ tuổi như 29, 39, 49,… - Ảnh minh họa: Internet

Thua kém tài chính với đối phương

Tiền đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, và việc ai kiếm tiền nhiều hơn cũng có phần ảnh hưởng không ít đến vợ chồng. Một nghiên cứu cho thấy vợ chồng dễ đổ vỡ, ngoại tình vì một trong hai kiếm tiền nhiều hơn người còn lại. Điều này chứng tỏ vợ chồng cần trao đổi thẳng thắn với nhau về tiền bạc. Và dù ai có làm chủ kinh tế, kiếm tiền nhiều hơn thì người kia cũng nên tỏ thái độ ủng hộ bạn đời. Nếu chồng/vợ bạn đang gặp khó khăn, bạn nên cho họ thời gian để biết mình phải làm gì, cũng nên ở bên động viên họ.

Không được tin tưởng, hay bị nghi ngờ

Lòng tin như một nền tảng không thể thiếu trong hôn nhân. Điều khiến vợ chồng biết mình phải dừng lại trước ranh giới ngoại tình cũng là từ tin tưởng. Theo một chuyên gia hôn nhân cho biết, sự nghi ngờ trong hôn nhân xuất phát từ tình yêu, nhưng sẽ chỉ đem đến đổ vỡ.

Và việc lúc nào cũng nghi ngờ đối phương ngoại tình, chất vấn gặng hỏi, nhưng không hề có bằng chứng sẽ khiến họ mỏi mệt và trở nên dè chừng. Không những vậy, đối phương sẽ có nguy cơ ngoại tình thật cao hơn, vì họ bị đối xử như một kẻ bội bạc tệ hại. Do đó, hãy đặt lòng tin là điểm tựa trong bất cứ tình huống nào bạn chưa thể chắc chắn. Hãy trải lòng chân thật nhất về những gì bạn không an tâm với đối phương để cả hai cùng giải quyết.

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Đối phương sẽ có nguy cơ ngoại tình thật cao hơn, vì họ bị đối xử như một kẻ bội bạc tệ hại - Ảnh minh họa: Internet

Không còn là chính mình sau khi kết hôn

Khi bước vào hôn nhân, nếu người ta cảm thấy mình không thể là chính mình vì phải tận tụy và hy sinh quá nhiều, họ sẽ dễ muốn ngoại tình để giải tỏa bản thân. Thực tế, một mối quan hệ chỉ có thể lâu bền khi cả hai có thể thấy là chính mình tốt hơn. Không thể một người cho đi quá nhiều, một người lại chỉ biết nhận. Do đó, hãy cho bạn đời không gian riêng, và niềm tin đủ lớn, yêu thương đủ đầy để thấy yên ổn bên nhau.

Đòn trả thù chồng ngoại tình không giống ai của cô vợ cao tay

Đòn trả thù chồng ngoại tình không giống ai của cô vợ cao tay

Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như thể anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.

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