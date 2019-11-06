6 điểm chung của những ông chồng bị vợ chán

Nhiều ông chồng đến khi hôn nhân đứng trên bờ đổ vỡ vì vợ đã thật sự chán chồng và muốn rời đi thì mới biết mình đã làm gì sai. Đàn ông chán vợ vì những điều không hài lòng thì phụ nữ chán chồng cũng vì những điều khiến họ thấy tổn thương hay cô đơn.

Việc chồng vắng nhà thường xuyên sẽ làm thay đổi vai trò và tầm quan trọng của chồng trong gia đình. Khi đó, vợ sẽ là người gánh nhiều nhiệm vụ của chồng, và chồng sẽ không còn nhận được niềm tin và tín nhiệm từ các thành viên trong gia đình. Đàn ông hãy thử nghĩ đến lúc con gặp khó khăn nhưng không bao giờ tìm đến mình, vì thật sự chúng đã lớn lên bên mẹ nhiều hơn. Hay khi vợ không còn cần chồng ở bên nữa, vì chuyện gì cô ấy cũng có thể làm một mình trong thời gian dài.

Là khi chồng vắng nhà thường xuyên, và hầu như không tham gia bất kì hoạt động sinh hoạt gia đình nào. Dù với lý do gì thì đây cũng là dấu hiệu không tốt cho hôn nhân. Vì người vợ nào cũng mong chồng có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, để chăm sóc, yêu thương vợ con. Tiếc thay, không phải ông chồng nào cũng biết đó là mong muốn lớn nhất của vợ, cũng là việc mình phải làm để gìn giữ gia đình.

Và nếu tình trạng này kéo dài trong một thời gian thì vợ sẽ có cảm giác cô đơn và mỏi mệt. Tâm lý của vợ khi ấy sẽ dễ bị tác động từ bên ngoài, có thể khiến hôn nhân đổ vỡ bất kì lúc nào.

Quá vô tâm

Nhiều đàn ông sau hôn nhân cho rằng vợ chồng đã sống với nhau thì không cần lãng mạn, cầu kỳ. Nhưng sự bình ổn trong hôn nhân hoàn toàn khác với sự vô tâm của những ông chồng. Đồng ý rằng tình yêu khi lấy nhau rồi sẽ không thể nồng nhiệt như thuở trước, nhưng đến cả sinh nhật của vợ, kỷ niệm ngày cưới mà chồng cũng quên thì thật sự là vô tâm.

Sự vô tâm của đàn ông còn thể hiện ở cách họ lơ là với cảm xúc của vợ, thiếu giao tiếp với vợ mỗi ngày. Và vì phụ nữ vốn thích cảm giác được yêu và quan tâm nên họ sẽ thấy bị tổn thương và mất niềm tin khi chồng vô tâm với mình.

Quá coi trọng bạn bè và công việc

Đàn ông quá coi trọng sự nghiệp, bạn bè khiến phụ nữ chán - Ảnh minh họa: Internet

Không hề sai nếu đàn ông say mê làm việc và giữ nhiều mối quan hệ bạn bè. Nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu họ chỉ mãi đuổi theo những mối quan hệ đó mà quên mất vợ con, gia đình. Đàn ông cần sự nghiệp, bạn bè nhưng vợ con mới là điều quan trọng nhất. Tiền bạc có thể kiếm nhiều hơn, nhưng suy cho cùng cũng là để cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Đàn ông có thể xem sự nghiệp, bạn bè là quan trọng nhưng vẫn có những điều duy nhất trên đời này, mất rồi sẽ có tìm lại, đó là vợ con, gia đình.

Không kiểm soát được chi tiêu

Đàn ông thường có quan niệm đấng mày râu thì phải sống rộng rãi, phóng khoáng. Nhưng điều này không có nghĩa là họ phải vung tiền không suy nghĩ vào những việc không cần thiết, như rượu chè, tụ tập. Họ cũng không nên chủ quan rằng đã có vợ lo tài chính. Vì nhiệm vụ quản lý chi tiêu cũng một phần nằm ở đàn ông.

Ở ngoài là người đàn ông cả thiên hạ muốn lấy, về nhà là người chồng khiến vợ khổ tâm

Đây có thể là người đàn ông lịch thiệp với bất kì người phụ nữ nào họ gặp. Trong mắt người ngoài, họ là quý ông không thể chê bai, tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng khi về nhà, họ lại chưa bao giờ nghĩ cho vợ, quan tâm đến con cái, gia đình. Thậm chí, họ còn là người chồng vô tâm với mọi việc trong nhà, để một mình vợ gánh vác.

Hay hứa hẹn nhưng cũng nhanh chóng quên

Phụ nữ chán chồng là vì họ không được trân trọng và yêu thương như họ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, niềm tin là điều quan trọng, là nền móng cho một cuộc hôn nhân bền vững. Đàn ông đừng nghĩ rằng đã là vợ mình thì mình nói gì cô ấy cũng phải nghe, hay mình thất hứa thì cũng chẳng sao. Phụ nữ luôn đặt kỳ vọng vào người đàn ông của mình, đặc biệt là họ luôn ghi nhớ những lời chồng hứa. Và một khi đàn ông hứa nhiều rồi cũng quên nhiều thì họ sẽ dần mất niềm tin vào chồng. Từ niềm tin tan vỡ, tình yêu của họ cũng sẽ có lúc nhạt mờ đi theo thời gian.

Phụ nữ chán chồng là vì họ không được trân trọng và yêu thương như họ mong muốn. Không phải vì họ cầu toàn, mà vì đàn ông thường quên đâu mới là điều quan trọng nhất trong đời mình…