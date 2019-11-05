10 dấu hiệu vạch trần phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi với đàn ông

Mắt bồ câu, long lanh là một đôi mắt đẹp. Nhưng dù đôi mắt có đẹp thế nào mà ánh mắt lúc nào cũng lúng liếng, ngó trước sau, nhìn hết anh này đến anh kia thì chỉ có thể là phụ nữ đa tình, lẳng lơ.

Đây là 10 dấu hiệu nhận biết một người phụ nữ lẳng lơ , dễ dãi với đàn ông.

Thực tế, phụ nữ đẹp hay không, khí chất hay tầm thường đều thể hiện qua cách ăn mặc. Đặc biệt, có thể nhận biết đàn bà đa tình , lẳng lơ qua cách ăn mặc hở hang, gợi tình quá mức.

Kiểu phụ nữ này thường để lộ ham muốn đứng núi này trông núi kia. Cũng chính đôi mắt này là phương tiện để họ truyền tải thông điệp đến bất cứ người đàn ông nào rằng “Em có hứng thú với anh”.

Nhưng đây chỉ là yếu tố trang phục ban đầu, bạn có thể kết hợp nhiều yếu tố trong tính cách, lối sống để có cái nhìn chính xác nhất. Tốt nhất là bạn đừng vội gán cho một cô nàng ăn mặc thoải mái cái mác lẳng lơ, nhưng cũng đừng dễ dàng tin cô ấy ngây thơ, hồn nhiên.

Thích động chạm cơ thể

Thường thì đàn bà dễ dãi không ngại động chạm với người khác giới, thậm chí là ở những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Vì họ thích được đàn ông vuốt ve, nói những lời dịu ngọt, đường mật. Và khi hôn họ thường thể hiện cảm giác ham muốn cuồng nhiệt. Mọi biểu hiện, hành động của họ đều gợi mở ý nghĩ tình dục với đàn ông.

Hạn chế khả năng làm chủ bản thân

Phụ nữ dễ dãi khó kiểm soát được cảm xúc thật. Họ dễ bị kích thích, tác động bởi những lời nói, gọi mời của người khác, dù là những cuộc chơi, hay thách thức nguy hiểm.

Nhiều chiêu trò để thu hút đàn ông

Phụ nữ lẳng lơ có nhiều chiêu trò thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ bình thường luôn giữ chừng mực khi vừa gặp mặt đàn ông. Nhưng phụ nữ đa tình lại có khá nhiều chiêu trò, như nháy mắt, động chạm chân tay, gợi mở trong giao tiếp để thu hút chú ý của đàn ông. Cô ấy muốn trói đàn ông từ ngay lần gặp đầu tiên, dù cả hai chưa hề biết rõ về nhau. Và đương nhiên, cô nàng này cũng muốn làm điều tương tự với những người đàn ông khác.

Chấp nhận lời tỏ tình nhanh chóng

Ngoài “tình yêu sét đánh”, việc nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình là dấu hiệu của người phụ nữ dễ dãi trong tình yêu. Họ không hiểu rõ về tình yêu đích thực, không nghiêm túc trong một mối quan hệ. Chỉ vì thấy thích nên họ chấp nhận yêu đương.

Với kiểu phụ nữ này, đàn ông không phải dốc sức và tốn thời gian để chinh phục. Nhưng chỉ một thời gian, cô nàng lẳng lơ cũng nhanh chóng tìm thấy một đối tượng khác.

Tiếng tăm thị phi

Từ những mối quan hệ xung quanh, bạn có thể dễ dàng nhận biết một người phụ nữ lẳng lơ. Vì đây là đặc điểm nhiều người có thể thấy, thậm chí là chứng kiến. Bởi thế, bạn nên tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh một người phụ nữ, trước khi muốn tiến xa hơn với cô ấy.

Chủ động tấn công đàn ông

Phụ nữ lẳng lơ thích động chạm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cá tính hoàn toàn khác phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ. Phụ nữ cá tính sẽ chủ động tán tỉnh bạn một cách thông minh, khéo léo, chứ không hề phô trương, quyết liệt một cách thái quá.

Phụ nữ có tính lẳng lơ một khi đã chọn bạn làm “con mồi” sẽ trực diện tấn công bằng tin nhắn, gọi điện, thậm chí là tìm gặp bạn. Điều cô ấy muốn chỉ là chinh phục bạn, bằng mọi cách. Và tất nhiên, chỉ là vì hiếu thắng, chứ hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

Đứng núi này trông núi nọ

Bản chất của phụ nữ đa tình, lẳng lơ là không bao giờ hài lòng với người đàn ông đang bên cạnh họ. Vì đôi mắt họ luôn nhìn xung quanh, nên sẽ thấy nhiều người thu hút hơn, hấp dẫn hơn. Từ đó, họ lại càng muốn chinh phục một đối tượng mới, để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Không ngại ngùng khi nói về chuyện gần gũi

Phụ nữ lẳng lơ thường có nhiều phát ngôn cợt nhả, cường điệu, đặc biệt là không ngại ngùng khi nói về chuyện gần gũi. Họ thẳng thắn tới mới “trần trụi” về chuyện giường chiếu. Họ chủ động và có những suy nghĩ rất thoáng khi ở gần đàn ông.

Đa số đàn ông lại thích nét tính cách này ở phụ nữ đa tình. Dù vậy, đây lại là bằng chứng rằng người phụ nữ này khá dễ dãi trong tình yêu và tình dục.