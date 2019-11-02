4 dấu hiệu phụ nữ đang gặp ‘nguy hiểm’ trong hôn nhân

Nếu có những dấu hiệu này, thì phụ nữ có chồng thật sự đang gặp “nguy hiểm” trong hôn nhân. Hãy ngừng hy sinh và yêu bản thân nhiều hơn. Nếu không, bạn sẽ hối hận đấy!

Câu nói có thể khiến bạn chua chát nhất khi biết chồng ngoại tình không phải là “Anh có người khác rồi”, mà là “Em đã thay đổi rồi”. Hôn nhân là nơi phụ nữ dễ đánh mất chính mình nhất. Với tình yêu quá lớn dành cho chồng con, phụ nữ hy sinh mọi thứ, thậm chí là chính bản thân mình lúc nào cũng không hay.

Bạn không còn nhớ những cuốn sách mình yêu thích, những lần hẹn hò với bạn bè khi rảnh rỗi. Bạn không còn được làm công việc bạn từng đam mê. Bạn hầu như đã quên tất cả những điều ấy từ khi bạn có gia đình.

Bạn bận rộn với công việc, gia đình nhiều tới mức không có lấy thời gian ngắm nhìn mình trong gương. Để đến một lúc tình cờ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, những gì bạn thấy là một thân hình thiếu sức sống, luộm thuộm và xấu xí. Nhưng bạn là phụ nữ, bạn xứng đáng được xinh đẹp, cơ thể của bạn xứng đáng được chăm sóc và quan tâm.

Có những đánh đổi là cần thiết để phụ nữ có thêm thời gian cho gia đình. Nhưng không phải là mãi mãi, không phải là cả đời. Nếu bạn thay hết tất cả sở thích, đam mê và ý nghĩa cuộc sống của mình bằng gia đình, chồng con thì không bao giờ là đủ. Bạn phải làm vợ, làm mẹ, làm dâu, nhưng bạn cũng phải sống cho chính mình. Và chồng con phải là động lực lớn nhất để bạn hoàn thiện những điều mình mong muốn.

Khi bạn không còn thời gian nào cho bản thân

Cuộc sống của một người phụ nữ sau khi kết hôn sẽ bận rộn, thậm chí là vất vả hơn. Nhưng đừng chỉ dành hết thời gian cho gia đình mà quên đi bản thân. Hãy chia sẻ và cố gắng cân bằng cuộc sống cùng chồng.

Đừng trở thành một người vợ cầu toàn khi ôm vào người quá nhiều việc. Đừng cho rằng mình là siêu nhân và chuyện gì cũng có thể gánh vác. Đừng ngại nói rằng bạn mệt mỏi hay bạn cần nghỉ ngơi. Đừng ngại làm đẹp, hẹn hò, thậm chí là ra ngoài dạo chơi khi bạn muốn. Với phụ nữ, hôn nhân tốt đẹp nhất là khi bạn cố gắng tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ, làm vợ và là chính mình khi có chồng con.

Phụ nữ có chồng hãy dành thời gian cho bản thân, hơn là dốc hết cuộc đời vào chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ có gia đình, hãy dành thời gian cho bản thân, hơn là dốc hết cuộc đời vào chồng con. Bởi khi con lớn lên, chồng ra ngoài nhiều hơn, bạn sẽ cô đơn với một đời trống không chẳng còn mục tiêu. Hãy giữ lấy những gì thuộc về mình, và san sẻ nó với những người bạn yêu thương.

Khi bạn muốn nghỉ ngơi nhưng không thể

Có người từng nói “Đừng chết trong hôn nhân”. Là “chết” trong lòng, là mất hết hy vọng và niềm tin. Hoặc là thật sự chết, vì trầm cảm trong một thời gian dài.

Có những người phụ nữ thật sự đã kiệt sức trong hôn nhân. Họ mỏi mệt về cả tinh thần và thể chất. Họ không có thời gian để ngơi nghỉ, họ không có phút giây nào để yên lặng với chình mình. Có thể chẳng ai lên tiếng giúp đỡ họ, hoặc là họ chưa từng để ai giúp mình. Nhưng chính cảm giác rã rời ấy sẽ dần giết chết hạnh phúc của phụ nữ trong hôn nhân.

Đừng biến mình trở thành một người vợ bất hạnh, khi bạn vẫn có thể lên tiếng hoặc chọn lựa. Hãy tin tưởng chồng có thể là người để dựa vào, đồng hành cùng bạn trong hành trình vun vén gia đình. Và nếu anh ấy không tình nguyện như thế, hãy chọn kết thúc, hơn là giam mình trong cuộc hôn nhân đã chết.

Khi bạn không còn nhớ lần cuối cùng nói lời từ chối là lúc nào

Phụ nữ dại nhất trong hôn nhân chính là khi không bao giờ biết từ chối bất cứ việc gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại nhất trong hôn nhân chính là khi không bao giờ biết từ chối bất cứ việc gì. Khi bạn chưa bao giờ nói “không” với chồng, ngay cả khi bạn không thích làm gì đó, thì bạn đang dần đánh mất chính mình. Bạn không cần phải sống như thế chỉ để làm hài lòng chồng, hay với suy nghĩ hy sinh để gia đình yên ấm. Vì bạn cần được thấu hiểu, chồng cần được biết bạn muốn gì. Vì bạn không cần phải biến thành một cỗ máy để vâng dạ mải miết.

Hãy là một người phụ nữ có chồng đôi lúc nổi loạn, và “hư”. Hãy “hư” theo cách của bạn, khi phá cách làm những điều bạn thích, thử một vài việc đem đến cho bạn niềm vui. Chỉ cần trong giới hạn đạo đức, bạn luôn có quyền làm những việc khiến mình vui vẻ hơn.