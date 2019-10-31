8 thời điểm dễ ngoại tình nhất, dù đàn ông hay phụ nữ cũng khó kháng cự

Phụ nữ yêu 31/10/2019 05:24

Có những tình huống đẩy cả đàn ông và phụ nữ vào ngoại tình nhanh nhất. Bởi có những thời điểm ngoại tình chúng ta chẳng thể ngờ tới…

Đây là 7 thời điểm ngoại tình dễ nhất, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng khó tránh.

Vợ chồng thiếu khoảnh khắc thân mật

Hôn nhân không còn những cuộc trò chuyện chân thành, những thấu hiểu sẻ chia gần gũi chính là động cơ để người trong cuộc ngoại tình.

Người ta thường nói đàn ông ngoại tình vì tình dục, nhưng theo nghiên cứu thì khoàng gần 50% đàn ông từng ngoại tình thừa nhận thiếu thốn tình cảm là nguyên nhân chính. Đặc biệt là với những người đàn ông không thích thể hiện cảm xúc hay đòi hỏi ở bạn đời. Vì vậy, nếu phụ nữ không nhận ra họ thiếu thốn nhu cầu cảm xúc vợ chồng thì chắc chắn sẽ có lúc đối phương phạm sai lầm ngoại tình.

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Có những thời điểm ngoại tình khó kháng cự nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng từ trải nghiệm và xã hội

Nếu một người từng ngoại tình thì xác suất lặp lại việc này sẽ cao hơn những người đàn ông khác. Và nếu những người xung quanh một người đều ngoại tình thì họ cũng có xu hướng ngoại tình trong tương lai.

Theo một thống kê, 70% đàn ông ngoại tình cho biết bạn bè hay người thân của họ cũng từng ngoại tình. Đây là sự ảnh hưởng trong tư tưởng về ngoại tình từ những người bên cạnh.

Mối quan hệ tẻ nhạt

70% đàn ông và 50% phụ nữ đã ngoại tình cho biết nguyên nhân chính là vì họ thiếu cảm giác mới mẻ trong đời sống vợ chồng. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì tình dục cũng đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân. Ai cũng có nhu cầu được thỏa mãn như thế. Vì vậy, nếu đời sống tình dục quá khô khan và thiếu thốn thì dù là ai cũng dễ ngoại tình khi gặp đúng kích thích và cám dỗ. Ngày cả phụ nữ ngoại tình cũng có thể vì nhu cầu tình dục.

Quá để tâm đến mạng xã hội

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Trong các cặp đôi, nếu một trong hai dành nhiều thời gian cho mạng xã hội thì nguy cơ ngoại tình sẽ cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong các cặp đôi, nếu một trong hai dành nhiều thời gian cho mạng xã hội thì nguy cơ ngoại tình sẽ cao hơn. Vì người nghiện mạng xã hội thường ngủ muộn hoặc dậy sớm hơn người còn lại. Bản thân những người này cũng dễ có cảm giác cô đơn hơn người khác. Và họ dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ ảo để lấp bớt những cảm xúc tiêu cực. Từ đó mà ngoại tình dễ nảy sinh lúc nào cũng không hay.

Khủng hoảng theo lứa tuổi

Theo một nghiên cứu, con người có một độ tuổi khủng hoảng mà khi đó họ dễ bị khuất phục trước cám dỗ. Nghiên cứu cho biết độ tuổi khủng hoảng đó ở 29, 39 hoặc 49 tuổi. Đương nhiên, kết quả này không nói lên rằng ở độ tuổi đó bất kì ai cũng bỗng dưng muốn ngoại tình. Tuổi tác chỉ là một yếu tố về tâm lý ảnh hưởng đến hôn nhân nếu vợ chồng đã có mâu thuẫn từ trước.

Những chuyến công tác

Theo một cuộc khảo sát, khoảng 40% đàn ông từng ngoại tình khi có những chuyến đi công tác. Và khoảng 15% phụ nữ ngoại tình với đồng nghiệp. Con số này cũng không ngừng tăng theo thời gian. Những chuyến công tác xa bạn đời có thể là chất xúc tác mạnh nhất cho những cuộc ngoại tình.

Thiếu oxytocin

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 Bí quyết giữ hôn nhân của nhiều cặp đôi bên nhau lâu năm thường là những cử chỉ thân mật dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Oxytocin là một loại hoóc-môn sẽ tăng lên khi ta có những cử chỉ thân mật như ôm hay hôn với bạn đời. Chính chất này sẽ làm dịu các căng thẳng vợ chồng, tạo niềm tin vững chắc trong hôn nhân.

Vì thế, bí quyết giữ hôn nhân của nhiều cặp đôi bên nhau lâu năm thường là những cử chỉ thân mật dành cho nhau, thường xuyên và không bao giờ thiếu.

Có những người mang “bản chất” ngoại tình sẵn

Có những người không thể duy trì cuộc sống một vợ một chồng như những người khác. Dù là ở độ tuổi nào, họ đều muốn có hơn một người trong quan hệ yêu đương hay hôn nhân. Và hầu như họ không thể thay đổi, rất khó để ở bên duy nhất một người cả đời.

Những thời điểm ngoại tình này, vợ chồng đừng quá chủ quan mà không nhận ra. Vì chỉ cần một thời điểm xuất hiện đúng lúc, thì hôn nhân đổ vỡ cực kì nhanh chóng.

Không thích tình một đêm nhưng lý do phụ nữ ngoại tình có không ít

Không thích tình một đêm nhưng lý do phụ nữ ngoại tình có không ít

hụ nữ và đàn ông có những lý do khác nhau để lừa dối người bạn đời của họ. Đa số đàn ông sằn sàng nếu gặp cơ hội “tình một đêm” nhưng phụ nữ ít có ai thích nhảy lên giường với đàn ông mới quen ngay lập tức. Họ cần được yêu trước khi chung chạ gối chăn.

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