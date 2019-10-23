Rốt cuộc thì làm sao để đàn ông chung thủy , cả đời không phản bội đàn bà? Đàn bà phải xinh đẹp hơn, hoàn mỹ hơn hay càng hy sinh nhiều hơn? Không đâu, đàn ông một khi đã bước đến cánh cửa ngoại tình thì đã bỏ hết vợ con sau lưng. Níu kéo kẻ hết tình cạn nghĩa là cố gắng vô vọng nhất trong đời đàn bà.

Người ta có thể nói về cơn phản bội của đàn ông như một rủi ro chẳng thể ngờ trước, ập đến không kịp trở tay. Có thể hôm nay họ vẫn ở lại, cũng chưa chắc ngày mai sẽ không rời đi. Hôm nay, họ nài nỉ mình qua nắng mưa cùng họ, cũng không chắc ngày mai trời yên biển lặng họ không bỏ đi.

Chỉ có đàn ông bản lĩnh mới giữ được chung thủy với vợ. Ở đời này, những gì lấp lánh đầy dụ hoặc và mê đắm, đàn ông đều có thể gặp qua. Những mệt mỏi trong hôn nhân, với cơm áo gạo tiền, với ngần nào trách nhiệm gánh nặng, đàn ông cũng chẳng thể tránh. Cũng không khác gì một đoạn đường, với hoa cỏ ong bướm ven đường. Người kém cỏi vì xao nhãng mà mất phương hướng, lấy đó làm cái cớ để sa ngã. Người bản lĩnh vẫn chỉ nhìn thẳng, vẫn một đường mà đi chẳng chệch hướng.

Đàn ông bản lĩnh không phải là chưa từng nghĩ sẽ rời đi, chỉ là họ muốn ở lại. Bản lĩnh của đàn ông trong họ đủ lớn lao để có trách nhiệm với gia đình, để tôn trọng vợ, để làm gương cho con noi theo. Sự tôn trọng vợ ở họ đôi khi sẽ lớn hơn cả tình yêu họ dành cho vợ. Họ không xem vợ chỉ là một người bạn đời, mà còn là người có ơn, có nghĩa với họ.

Bản ngã của một người đàn ông tử tế là có bản lĩnh từ chối cám dỗ. Hôn nhân cốt là tình, vững là nghĩa. Tình có thể cạn nhưng nghĩa thì cả đời vẫn còn. Đàn ông càng bản lĩnh sẽ càng trọng chữ nghĩa hơn chữ tình. Bởi chữ tình ở thế gian này mông lung như cảm xúc chẳng ổn yên. Còn chữ nghĩa lại thuộc về tự trọng, nhân cách và đạo nghĩa làm người.

Chưa đủ cám dỗ để rời đi

Có một kiểu đàn ông chưa ngoại tình vì họ chưa gặp được cám dỗ đủ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Có một kiểu đàn ông chưa ngoại tình vì họ chưa gặp được cám dỗ đủ lớn. Lòng chung thủy của họ chỉ tạm thời, cho đến khi một ả nhân tình nào đó đủ sức lôi họ ra khỏi nhà. Ngọn lửa bội phản trong họ ngỡ là không có, nhưng hóa ra chỉ cần một que diêm quẹt lửa, tất cả sẽ bùng cháy thiêu rụi. Mà lửa đã lên thì lòng người cũng hóa tro tàn, đốt sạch nghĩa tình với vợ con, gia đình.

Bởi thế, có những người đàn ông chung thủy một thời không có nghĩa là tử tế một đời. Chỉ cần đủ dục vọng, đủ cám dỗ, họ sẽ biến thành một kẻ phản bội không thể cứu vãn. Kiểu đàn ông này một khi ngoại tình sẽ dứt khoát rời đi, không ở lại, cũng không thể đổi thay.

Đàn ông chung thủy hay không, là do họ lựa chọn

Đàn ông chung thủy hay không, là do họ lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông trọng gia đình, xem vợ con là tự trọng của chính mình, họ sẽ không bao giờ muốn phá hủy bản thân vì gia đình. Nếu đàn ông xem nhẹ giá trị hôn nhân thì dẫu có từng thủy chung cũng không thể tử tế cả đời với vợ con. Đàn ông thủy chung được hay không, phụ nữ chẳng thể quyết được. Đó là do đàn ông chọn, là do đàn ông quyết.

Bởi thế, nếu chồng phản bội, phụ nữ thay vì hỏi vì sao, hãy hỏi chồng muốn điều gì? Vì ngay cả anh ta có khi cũng chẳng biết vì sao lại ngoại tình, tất cả đều chỉ vì đó là điều anh ta muốn. Điều họ muốn thì họ phải đánh đổi, phải trả giá, phải chịu trách nhiệm. Sẽ không có giá như, cũng không có quay đầu…