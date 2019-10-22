3 người phụ nữ đàn ông vô tâm bỏ mặc thì ắt nhận nghiệp nặng cả đời

Phụ nữ yêu 22/10/2019 05:30

Đàn ông vô tâm với ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng bỏ mặc 3 người phụ nữ này. Vì đây là 3 người quan trọng nhất trong đời đàn ông.

Trong đời này, có 3 người phụ nữ nguyện vì đàn ông mà hy sinh. Đàn ông vô tâm với ai cũng được, nhất định đừng bỏ mặc 3 người phụ nữ quý giá này. Nếu không, cả đời sẽ mang nghiệp nặng nề…

Mẹ

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong đời đàn ông. Khi đàn ông chưa biết lý lẽ, chưa có gì trong tay, chưa hiểu sâu biết rộng, thì mẹ đã là người phụ nữ cho đàn ông tất cả những gì mình có. Mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời chỉ để cho đàn ông một tuổi trẻ đầy thành công. Mẹ có thể chịu khổ một đời để cho đàn ông một cánh cửa đến tương lai tươi sáng nhất.

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Đàn ông vô tâm với mẹ mình chính là tội lỗi lớn nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, mẹ luôn là người phụ nữ yêu thương họ vô điều kiện. Ngay cả khi họ hư hỏng, họ chưa hiểu trước sau, mẹ vẫn tin rằng một ngày họ sẽ thay đổi. Niềm tin đó xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ.

Khi đàn ông trưởng thành, có thể là người có địa vị, hô mưa gọi gió trong thiên hạ, nhưng thật ra vẫn chỉ là một người con nợ mẹ sinh mệnh, nợ mẹ tháng năm tảo tần. Mẹ có thể nói nhiều, có thể lo lắng đủ điều, nhưng cuộc đời đàn ông không còn mẹ ắt chẳng còn yên bình như trước.

Bởi thế, đàn ông tàn nhẫn vô tâm với mẹ mình chính là phạm tội lỗi lớn nhất trong đời. Đó là bất nghĩa, bất nhân, là bất hiếu.

Vợ

Vợ là người phụ nữ vĩ đại thứ hai trong đời đàn ông. Một người phụ nữ xa lạ bỗng trở thành người vợ sẵn sàng hy sinh cho đàn ông, đó là một điều thiêng liêng trong mối quan hệ vợ chồng.

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Đàn ông phản bội vợ, tổn thương vợ không còn là kẻ vô tình, mà còn là vông ơn bội nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là người hy sinh thanh xuân để cho đàn ông một gia đình. Vợ là người chấp nhận thiệt thòi, để đàn ông có cơ hội thênh thang công danh sự nghiệp. Vợ là người không tiếc khổ cực, để bên đàn ông khi trắng tay, lỡ vận. Với nhiều người đàn ông, nếu không có vợ họ ắt không thể trưởng thành. Nếu không có vợ, họ ắt không thể thành công. Người đàn ông thông minh sẽ xem vợ là quý nhân trong đời. Còn đàn ông nông cạn lại chỉ coi vợ là người hầu hạ, chăm sóc cho họ.

Bởi thế, người phụ nữ thứ hai đàn ông không được phép bỏ mặc chính là vợ. Bởi với vợ, không chỉ là chữ tình, còn là chữ nghĩa. Phản bội vợ, tổn thương vợ không còn là kẻ vô tình, mà còn là vông ơn bội nghĩa.

Con gái

Con gái là sợi dây gắn kết không thể rời với đàn ông. Với đàn ông, ngoài vợ và mẹ thì con gái chính là người phụ quan tâm và chăm sóc cho đàn ông nhiều nhất. Con gái cũng chính là một phiên bản khác giống vợ, giàu yêu thương và quan tâm đến cha. Đàn ông có thể tìm ở con gái niềm tự hào khi có một cô công chúa nhỏ. Con gái cũng là động lực lớn lao để đàn ông ngày một hoàn thiện mình.

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Với đàn ông, ngoài vợ và mẹ thì con gái chính là người phụ quan tâm và chăm sóc cho đàn ông nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong đời này, đàn ông vô tâm với bao người, cũng không thể phụ ba người phụ nữ quý giá này. Đời đàn ông có thành công hay không cũng là nhờ tình yêu, hy sinh và kiên nhẫn của họ. Đàn ông càng khôn ngoan sẽ càng biết quý trọng họ. Đàn ông càng nông cạn sẽ càng tổn thương họ.

Nhưng đến cùng, nghiệp nặng nhất của đàn ông ở đời là khi đánh mất ba người phụ nữ này mới biết hối hận. Tiếc là, những gì đã đánh mất, vốn không thể lấy lại, chỉ có thể cô đơn cả đời để trả nghiệp mình gây ra…

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