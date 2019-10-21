5 câu nói của vợ khiến tự trọng của đàn ông bị tổn thương sâu sắc

Phụ nữ muốn được chồng tôn trọng và nắm giữ được trái tim của đàn ông thì phải học cách hiếu thuận, yêu thương cha mẹ chồng. Bởi với nhiều người đàn ông, trong lòng họ cha mẹ có vị trí cao hơn cả vợ mình. Họ mong muốn vợ biết kính trọng cha mẹ, xem trọng tôn ti trật tự trong gia đình.

Lòng tự trọng và tự ái của đàn ông là khu vực cấm mà mọi bà vợ đều nên tránh động chạm. Đây là những điều phụ nữ không nên nói với chồng, dù là trong bất kì trường hợp nào.

Bởi thế, vợ khôn thì dù trong lúc tức giận nhất cũng không được nói câu nào xúc phạm đến cha mẹ chồng. Bởi đây sẽ là hành động gây tổn thương nghiêm trọng đến tự trọng của đàn ông, họ sẽ thấy cực kì thất vọng về bạn.

Người biết hiếu thuận lễ nghĩa cũng là người tử tế. Nếu một người đàn ông đến cả cha mẹ cũng không tôn trọng, yêu thương thì liệu anh ta có thể coi trọng gia đình, vợ con? Và khi phụ nữ chân thành đối đãi với cha mẹ chồng, đàn ông cũng sẽ hành xử tương tự như thế với cha mẹ vợ.

"Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?"

Đàn ông coi trọng tự tôn, tự trọng của bản thân còn hơn túi tiền của họ. Họ càng hy vọng được vợ tôn trọng và thừa nhận những gì họ làm. Vì thế, câu nói này chẳng khác gì vợ phủ nhận tự tôn và những gì đàn ông cố gắng làm vì gia đình.

Một người đàn ông có chí cầu tiến thì luôn rất quý trọng gia đình. Anh ấy sẵn sàng vất vả với công việc để mong mang đến cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn. Bởi thế, ngay cả khi chưa thể làm tốt, anh ấy vẫn xứng đáng được vợ thừa nhận và động viên. Những gì đàn ông cần chỉ là thái độ cảm thông và bao dung của vợ. Có như thế thì hôn nhân của cả hai mới lâu bền theo năm tháng.

Thậm chí, nếu đàn ông chưa chịu tập trung làm ăn, hết lòng vì gia đình thì câu nói này của vợ chỉ càng làm anh ấy bị đả kích, cảm thấy chán nản, thậm chí sẽ phản kháng tiêu cực với vợ.

Một người vợ thông minh luôn học cách bao dung, dịu dàng với chồng. Phụ nữ có gia đình nên như một dòng nước, có thể chảy đến những chỗ trũng sâu, hạ mình để nâng đỡ mái ấm gia đình. Nước cũng ôn nhu thanh thuần, gặp vật cản sẽ tìm được lối đi khác. Muôn vật sinh sôi nảy nở cũng nhờ nước, như một gia đình không thể thiếu người phụ nữ giàu yêu thương và bao dung.

"Anh nhìn chồng người ta đi, anh có thấy mình vô dụng?"

Tiền bạc và sự nghiệp của đàn ông là thước đo giá trị của họ với xã hội và những người họ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là câu nói tổn thương lòng tự trọng của đàn ông nghiêm trọng nhất. Tiền bạc và sự nghiệp của đàn ông là thước đo giá trị của họ với xã hội và những người họ yêu thương. Vì thế, khi bị vợ so sánh với người khác, đàn ông sẽ có cảm giác đang bị vợ tấn công vào điểm yếu, tự ái của mình. Anh ấy sẽ cảm thấy bị coi thường, những nỗ lực của bản thân đều vô nghĩa với vợ.

Khi bị vợ chê bai, so sánh với người khác, đàn ông sẽ không còn thấy động lực để cố gắng, tệ hơn là thấy chán nản khi về nhà. Và nếu vợ phạm sai lầm này thường xuyên sẽ dần đẩy chồng ra khỏi nhà. Bởi đàn ông khi bị tổn thương tự trọng sâu sắc sẽ dễ ngã vào lòng người phụ nữ biết nịnh bợ, ca ngợi anh ấy.

"Phiền quá, em không cần anh lo chuyện của em"

Một người vợ thông minh nên tránh những câu nói đánh giá thấp khả năng và vị thế của đàn ông với gia đình. Nếu anh ấy muốn giúp bạn vì nghĩ bạn mệt mỏi thì sao? Nếu anh ấy dùng cách của mình quan tâm đến bạn thì sao? Thay vì nghĩ rằng chồng quản bạn, chưa đồng ý với cách quan tâm của chồng, hãy tôn trọng anh ấy trước. Đừng xem những việc chồng làm là phiền phức, bởi nếu bị bạn xem thường anh ấy sẽ có lúc không còn muốn để tâm đến bạn nữa.

"Chồng tôi có nhiều tật xấu lắm"

Những điều phụ nữ không nên nói nhìn qua thì đơn giản nhưng nếu muốn giữ chồng, phụ nữ nhất định phải luôn nhớ! - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm lớn nhất của nhiều người vợ là kể những tật xấu của chồng với người khác. Bởi nếu nghe những điều này từ người khác, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương. Đàn ông sẽ cảm thấy như bị phản bội khi vợ đem những bí mật của gia đình phơi bày cho người khác. Thay vì nói những lời tiêu cực này, phụ nữ hãy tìm những điểm tốt của chồng để ‘’khoe’’ với người khác.

Phụ nữ biết cách giữ gìn tự trọng, danh dự của chồng cũng là đang giữ mặt mũi cho chính mình. Khi chồng cảm thấy được tôn trọng, anh ấy không chỉ tự tin vào bản thân, còn thấy tin tưởng vào vợ hơn. Đây cũng là cách duy trì lòng tin của vợ chồng, giúp cả hai gắn bó nhau hơn.

Những điều phụ nữ không nên nói nhìn qua thì đơn giản nhưng nếu muốn giữ chồng, phụ nữ nhất định phải luôn nhớ!