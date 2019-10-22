5 câu nói đàn ông chỉ dành riêng cho người họ yêu thật lòng

Phụ nữ yêu 22/10/2019 05:11

Đây là những câu nói đàn ông yêu thật lòng dành riêng cho người phụ nữ họ muốn ở bên cả đời. Những người phụ nữ khác, đừng mong có thể nghe được.

Đây là 5 câu nói từ người đàn ông yêu thật lòng, liệu bạn có từng được nghe chưa?

“Cảm ơn em”

Người đàn ông chung thủy chỉ nói với vợ câu này, vì họ hiểu vợ đã hy sinh nhiều vì họ, những gì họ có được hôm nay cũng nhờ một phần công sức của vợ. Họ trân quý công sức của vợ vì chồng con, họ thấu hiểu những thiệt thòi vợ bỏ ra để đem ấm êm cho gia đình.

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Đàn ông yêu thật lòng luôn biết ơn người phụ nữ họ yêu thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ thấy biết ơn khi họ thật lòng trân quý và yêu thương bạn. Đàn ông khi không chân thành yêu thương bạn sẽ không bao giờ nói được lời biết ơn bạn. Vì họ không yêu bạn đủ nhiều để biết ơn những hy sinh, cố gắng của bạn. Bởi thế, nếu người đàn ông bên cạnh bạn có thể nói cảm ơn với những gì bạn đã làm thì bạn thật sự đã chọn đúng người.

“Anh xin lỗi”

Một người đàn ông tử tế và chân thành sẽ luôn biết nói lời xin lỗi. Ngay cả khi anh ấy không sai, nhưng anh ấy hiểu một lời xin lỗi có thể cứu vãn được một mối quan hệ đang bế tắc. Và vì yêu bạn chân thành nên anh ấy muốn giữ bạn, dù là phải nói xin lỗi.

Đàn ông khi không yêu thật lòng sẽ không nói xin lỗi, ngay cả khi anh ta sai. Khi bạn không quý trọng một điều gì đó, bạn sẽ không muốn hạ mình để giữ lấy điều đó. Ngược lại, đàn ông yêu nhiều và chân thành thì không ngại xin lỗi. Vì họ quý trọng người phụ nữ của mình hơn cả sĩ diện, tự ái của đàn ông.

“Để anh làm cho em”

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Đàn ông yêu chân thành thì thường làm nhiều hơn nói - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu chân thành thì thường làm nhiều hơn nói. Bởi họ luôn tin rằng đã là đàn ông thì phải giúp đỡ, bảo vệ người phụ nữ của họ. Họ sẵn sàng làm việc nhà, trông con, lau dọn nhà cửa chỉ để vợ thấy thoải mái và bớt căng thẳng hơn. Họ không để vợ cô đơn và tủi thân khi mệt mỏi. Họ càng không để vợ thấy buồn phiền khi thiếu vắng chồng bên cạnh.

Một người đàn ông yêu chân thành sẵn sàng làm mọi việc để đem đến niềm vui cho gia đình.

“Anh yêu em”

Đây là câu nói đàn ông yêu thật lòng chỉ muốn nói duy nhất với vợ mình. Dù rằng họ không nói quá nhiều, nhưng dù chỉ nói vài lần thì chỉ vợ mới có thể nghe.

Nhiều người đàn ông hiểu rằng phụ nữ thường bất an, nhất là sau khi cưới. Và để vợ có thể yên tâm, không mệt mỏi vì nghi ngờ hay ghen tuông, họ sẵn sàng nói lời này nhiều hơn. Và họ luôn để vợ biết rằng sẽ không một người phụ nữ nào có thể được nghe lời nói yêu thương này từ họ.

“Anh sẽ cố gắng vì em”

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Khi đàn ông yêu ai thật lòng, họ luôn muốn cố gắng vì người đó - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn muốn cố gắng vì đối phương. Và khi nói lời này, họ chỉ muốn vợ tin rằng tình yêu của họ đủ lớn để nỗ lực cho vợ những gì tốt đẹp nhất.

Đàn ông khi không yêu thật lòng sẽ không có bản lĩnh và nghị lực cố gắng vì đối phương. Khi tình yêu không lớn, thì trách nhiệm hay mong muốn đem đến những gì tốt nhất cho vợ của mình cũng sẽ không có.

Nếu có thể nghe những lời này từ đàn ông, phụ nữ hãy trân quý anh ấy đến cùng nhé!

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