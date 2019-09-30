Những điều đàn ông yêu vợ không bao giờ để vợ biết

Thay vì than vãn, thể hiện sự chán nản khi gặp vấn đề gì bế tắc với vợ, đàn ông thương vợ sẽ im lặng cố gắng. Hoặc nếu có chia sẻ, họ sẽ nói theo hướng tích cực, để cùng vợ tìm phương án.

Người đàn ông thương vợ luôn biết vợ thích hay không thích nghe điều gì. Nếu vợ không thích nghe lời lớn tiếng từ chồng, anh ấy sẽ luôn cố gắng nhẹ nhàng ngay cả khi cãi vã. Nếu biết vợ không muốn nghe về chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không nhắc tới. Cũng chỉ là lời nói, đều có thể điều chỉnh xem xét trước, đàn ông thương vợ không xem đó là vấn đề lớn.

Nhiều người khi công việc gặp khủng hoảng, tài chính bị giảm, họ cũng không nói với vợ. Họ sẵn sàng nhận thêm việc, để kéo dài thời gian giải quyết vấn đề. Vì họ hiểu phụ nữ dễ nghĩ suy, họ không muốn vợ phải lo lắng. Huống hồ, đàn ông thì phải có bản lĩnh lo cho gia đình, hơn là thở than, đem phiền muộn bên ngoài về để vợ con gánh.

Đàn ông thương vợ luôn biết cách dùng lời nói để xoa dịu vợ, giao tiếp với vợ, hơn là đả kích, chỉ trích vợ. Vì họ nghĩ, đã là vợ của mình thì tốt xấu thì cũng là do mình. Họ chê vợ thì chẳng khác nào là tự chê mình. Bởi thế, nếu vợ làm gì chưa tốt, họ sẽ góp ý, hơn là tìm lời khó nghe để bắt bẻ vợ.

Đàn ông yêu vợ luôn biết cách dùng lời nói để xoa dịu vợ, giao tiếp với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, đàn ông thương vợ muốn bảo vệ cảm xúc của vợ. Những gì không cần thiết, họ sẽ hạn chế nói. Nhưng những gì cần phải nói, họ cũng sẽ cố gắng để vợ nghe một cách dễ dàng hơn. Phụ nữ vốn nhạy cảm, nhất là với những gì bạn đời nói. Càng yêu thương vợ, đàn ông sẽ càng biết phải nói gì để không khiến vợ bị tổn thương.

Về một người phụ nữ khác

Người đàn ông yêu vợ sẽ biết những gì liên quan đến người phụ nữ khác luôn khiến vợ thấy bất an. Dù họ chỉ vô tình nhắc tới, không có ý so sánh nhưng cũng sẽ để lại những suy nghĩ trong vợ.

Bởi thế, đàn ông càng thương vợ sẽ càng không muốn nhắc về người phụ nữ khác trước mặt vợ. Họ luôn giữ khoảng cách với người khác giới, trong từng lời ăn tiếng nói cũng đều chỉ ưu tiên vợ. Họ muốn cho vợ cảm giác an toàn, không nghi ngờ, không ghen tuông. Bởi đàn ông quý trọng vợ luôn muốn giữ cảm giác hạnh phúc giữa hai người, không muốn vì chuyện người khác mà cả hai không vui.

Người đàn ông yêu vợ sẽ biết những gì liên quan đến người phụ nữ khác luôn khiến vợ thấy bất an - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng yêu vợ sẽ không khiến vợ tổn thương bằng lời nói. Dù là một lời chê trách họ cũng không nỡ nặng lời. Với họ, vợ là để yêu thương, để nói biết ơn, để bày tỏ chiều chuộng, hơn là những lời khó nghe.