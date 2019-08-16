Những tin nhắn khiến đàn ông yêu bạn như sinh mệnh, xem bạn là cả cuộc đời

Chỉ cần vài dòng tin nhắn đơn giản thế này, bạn hoàn toàn có thể giữ đàn ông không giây phút nào quên bạn được.

Phương thức nhắn tin thường chỉ phổ biến khi đang tìm hiểu nhau. Nhưng sự thật là những tin nhắn lúc mới yêu lại luôn có để lại ấn tượng với cả hai. Những cặp vợ chồng sống cùng nhau lâu có một bí quyết đơn giản để giữ lửa tình yêu, là họ luôn bày tỏ tình cảm bằng tin nhắn dù đã sống với nhau bao lâu.

Khi đàn ông đã xem việc đọc tin nhắn của bạn mỗi sáng như một thói quen thì anh ấy sẽ luôn nghĩ đến bạn.

Buổi sáng là thời khắc ai cũng cần nguồn năng lượng tốt nhất cho ngày mới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để gửi những tin nhắn yêu thương đến đối phương. Nếu đang yêu nhau, bạn đừng quên nhắc đối phương về sự hiện diện của bạn mỗi sáng bằng những dòng tin nhắn ngọt ngào. Nếu đã lấy nhau, ngay cả khi sáng vừa thấy nhau, cũng đừng quên nhắn chúc nhau một ngày tốt lành khi đã đến chỗ làm.

“Em thấy hạnh phúc khi ở bên anh”

Tin nhắn thế này có khi còn hiệu quả hơn những lời yêu mà bạn thường nói với chàng. Khi thấy tin nhắn này, đàn ông sẽ cảm thấy hạnh phúc lẫn tự hào. Hạnh phúc là bởi vì bạn hài lòng với mối quan hệ của cả hai. Và tự hào là vì đàn ông có niềm kiêu hãnh nhất định khi khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc.

Tin nhắn kèm hình chụp chung của cả hai

Cách lưu giữ kỷ niệm bằng hình ảnh và gửi kèm tin nhắn thường để lại ấn tượng với đàn ông. Đây là cách nhắc đàn ông về những khoảnh khắc từng có với nhau.

Tin nhắn nhắc nhở

Nhiều khi đàn ông bận rộn với công việc nên quên đi những ngày đặc biệt của đối phương hay kỷ niệm của cả hai. Nếu thế, thay vì giận hờn, trách móc, phụ nữ thông minh sẽ chủ động nhắn tin nhắc nhở một cách khéo léo, hay mềm mỏng. Và nếu ngay cả khi anh ấy nhớ, thì những tin nhắn làm nũng, hờn trách hóm hỉnh cũng khiến bạn trở nên đáng yêu hơn và giúp mối quan hệ của cả hai nhẹ nhàng và bền chặt hơn.

Thay vì giận hờn, trách móc, phụ nữ thông minh sẽ chủ động nhắn tin nhắc nhở một cách khéo léo, hay mềm mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi chàng

Đàn ông luôn thích được khen ngợi, vì vậy hãy giữ chồng bằng những lời khen. Trong nhiều trường hợp, một lời khen đúng lúc sẽ khiến mối quan hệ càng trở nên dễ chịu và thăng hoa. Hãy nhớ, bất cứ điều gì bạn thấy hấp dẫn ở chàng, như đôi mắt sáng, nụ cười hiền hay những hành động lịch thiệp đều đáng được nhận sự khen ngợi. Nhưng đừng quá lạm dụng lời khen, nếu không chàng sẽ nhận ra ngay đó!

Kể chuyện

Nhiều người đàn ông thích nghe người mình yêu kể chuyện. Dù là những chuyện thường nhật, không đầu không cuối nhưng anh ấy vẫn chú ý lắng nghe. Bởi đàn ông thích sự tự nhiên, trẻ con đầy thu hút của phụ nữ khi vô tư kể những chuyện xảy ra trong ngày. Bên cạnh đó, đây cũng là cách thức để đàn ông hiểu bạn hơn.

“Anh muốn ăn gì để em nấu”

Bản tính của đàn ông là thích được chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tin nhắn khiến mọi đàn ông đều rung động. Bản tính của đàn ông là thích được chăm sóc. Sau một ngày mệt mỏi, khi thấy tin nhắn này từ bạn gái hay vợ, đàn ông như được ủi an. Không gì hạnh phúc hơn khi họ trở về nhà đã có món mình thích ăn. Khi ấy, bạn không chỉ thể hiện quan tâm đến đối phương mà còn thể hiện khả năng chăm sóc. Đàn ông nào cũng say mê những điều đó.

“Em yêu anh”

Lời thổ lộ này nếu trực tiếp để đối phương nghe được thì quá quen thuộc. Nhưng nếu khi chàng không ở gần, và tin nhắn này đến khá bất ngờ thì chắc chắn anh ấy sẽ xao xuyến. Đây không chỉ là cách thể hiện tình cảm khi cả hai ở xa, mà còn là ẩn ý nhắn chàng không được quên bạn.

Giữ đàn ông đôi khi đơn giản chỉ bằng những tin nhắn như thế cũng đủ khiến họ lúc nào cũng nhớ đến bạn.