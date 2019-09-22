Đàn ông yêu vợ chắc chắn có 6 điểm này, đặc biệt điều thứ 2 không thể thiếu!

Nếu chồng bạn luôn nói rằng việc nhà chỉ là việc của đàn bà, thì đây là một người chồng gia trưởng, ích kỷ và không yêu thương, quan tâm đến vợ. Đàn ông thương vợ luôn hiểu vợ phải chịu nhiều áp lực, từ công việc bên ngoài lẫn khi về nhà. Thay vì để mặc vợ làm việc nhà, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm gia đình cùng vợ, để vợ thấy thoải mái và có thời gian chăm sóc bản thân.

Những ông chồng thương vợ thường mời bạn bè về nhà ăn cơm cùng vợ, hay dẫn vợ đi cùng với bạn bè. Họ tự hào khi kể với bạn bè về những món ăn vợ nấu, những ưu điểm của vợ khiến họ hãnh diện. Đây là thói quen khoe vợ của đàn ông chung thủy .

Ngay cả khi vợ không than thở, đàn ông thương vợ vẫn tự nguyện giúp vợ rửa bát, dọn nhà, chăm con… Dù họ có thể giúp vợ khi rảnh rỗi nhưng đều là những hành động thể hiện tình yêu chân thành nhất dành cho vợ.

Ngược lại, đàn ông không thương vợ lại ngại để bạn bè gặp vợ. Họ không đủ yêu thương để thấy những điểm tốt ở vợ, nên khó có thể tự hào về vợ.

Đàn ông yêu vợ thích kể với người khác về vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn xác định vấn đề nằm ở bản thân

Người đàn ông quý trọng vợ luôn biết vai trò của mình trong gia đình. Anh ấy luôn xác định chuyện gì trong nhà đều có một phần trách nhiệm của bản thân. Thay vì đổ lỗi, hay trách cứ vợ, họ sẽ nhìn nhận một phần lỗi ở bản thân, và cùng vợ giải quyết vấn đề. Vì với họ, trách cứ ai đúng ai sai không quan trọng bằng việc cùng nhau sửa sai. Huống hồ, họ là người đàn ông trong gia đình thì phải luôn động viên, cỗ vũ vợ trong bất cứ chuyện gì.

Không để vợ ở nhà một mình khi mang thai

Một người chồng vô tâm sẽ để mặc vợ mang thai ở nhà một mình mà đi chơi với bạn bè. Đàn ông có thương vợ hay không, phải nhìn vào cách anh ta chăm sóc vợ khi mang thai. Một người chồng thương vợ sẽ luôn bên cạnh vợ vào lúc này, dù là đi khám thai, hay ở nhà đều ít khi rời xa vợ.

Nếu chồng của bạn luôn quan tâm đến chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi, quan tâm đến sức khỏe hay tâm trạng của bạn trong thời kỳ mang thai, thì anh ấy đúng là người rất quý trọng bạn.

Thích tâm sự với vợ

Người đàn ông yêu vợ sẽ luôn muốn nói với vợ mọi thứ, từ những việc trong ngày, những gì vui vẻ hay khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu vợ sẽ luôn muốn nói với vợ mọi thứ, từ những việc trong ngày, những gì vui vẻ hay khó khăn trong công việc. Vì xem vợ là người bạn đời, tri kỉ nên anh ấy mới có thể kể hết mọi chuyện không ngại ngần. Ngược lại, đàn ông không yêu vợ nhiều sẽ xem việc tâm sự với vợ là không quá cần thiết, vì họ cũng không quá xem trọng vợ.

Luôn ưu tiên vợ

Đàn ông yêu vợ luôn đặt vợ ở vị trí ưu tiên nhất, trên cả con cái, công việc và sở thích của bản thân. Với anh ấy, vợ là người duy nhất đồng hành cùng anh ấy đến cuối đời. Không chỉ biết ơn, yêu thương, mà anh ấy còn rất quý trọng. Bởi thế, đàn ông thương vợ thường giữ vợ hơn, vì họ sợ một khi đánh mất rồi chắc chắn sẽ không thể tìm được một người nào khác thay thế.