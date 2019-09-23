Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ chắc chắn sẽ kiên nhẫn với bạn

Mẹ tôi là kiểu phụ nữ dễ nóng tính, nhưng cha tôi lại rất điềm đạm. Như một người là ngọn núi dễ bốc cháy, còn một người lại là băng đông im lìm chẳng sợ gì.

Hay những lúc mẹ tôi cố chấp luôn nghĩ mình đúng, luôn có thái độ rất gay gắt. Nhưng cha tôi cũng không cố tranh cãi với mẹ, chỉ dùng hành động để chứng minh điều gì là đúng.

Có những lúc mẹ tôi nóng giận vô lý, như nếu cha tôi đi làm về trễ đúng lúc căn bệnh viêm xoang, chắc chắn mẹ tôi sẽ nói những lời rất khó nghe. Nhưng thay vì cãi nhau xem ai đúng ai sai vào lúc đó, cha tôi chỉ lẳng lặng đi tìm thuốc cho mẹ, như chẳng nghe thấy những lời mẹ nói.

Người có thể kiên nhẫn với bạn ngay cả khi bạn sai quấy nhất chính là người đàn ông yêu thật lòng với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nhìn vào đều có thể nghĩ mẹ tôi thật quá đáng, cha tôi lại quá nhẫn nhịn. Trong hôn nhân, đó là hai điều càng lâu dài càng phá vỡ hạnh phúc. Nhưng 30 năm nay, cha mẹ tôi đi đâu cũng đều có nhau, chưa một lần rời xa.

Thật ra, sau mỗi lần vô lý với cha, mẹ tôi hôm sau đều nói xin lỗi. Sự kiên nhẫn của cha tôi đều là vì ông yêu mẹ mà nghĩ rằng vì bà không khỏe, bà không vui. Vì ông biết, mẹ tôi luôn sẽ biết sai, chỉ cần ông cho bà đủ thời gian.

Người có thể kiên nhẫn với bạn ngay cả khi bạn sai quấy nhất chính là người đàn ông yêu thật lòng với bạn. Vì chỉ khi thật lòng quý trọng nhau, xem nhau là bạn đời suốt kiếp thì mới có thể bao dung cho những lỗi sai của nhau.

2.

Người bạn của tôi mang thai sau 5 năm hiếm muộn, và chồng cô ấy là người vui mừng nhất. Cô ấy từng có suy nghĩ sẽ ly hôn vì sợ không thể sinh được con cho chồng. Nhưng chồng lại là người luôn kiên trì cùng cô ấy đi đến nhiều bệnh viện để chữa trị. Đến khi có thể mang thai, chồng cũng là người kiên nhẫn với cô ấy nhất.

Sự kiên trì của người đàn ông yêu thật lòng rất bền bỉ - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con lần đầu, cô ấy như đổi tính, có những lúc cực kì khó chiều, bản thân cô ấy cũng biết mình quá đáng. Nhưng thay vì mệt mỏi, cáu gắt với vợ, chồng cô ấy luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Đến khi con ra đời, chồng cũng chưa từng rời xa mẹ con, như một điều quý giá anh ấy đã cố gắng rất nhiều để có được.

Sự kiên trì của người đàn ông yêu thật lòng rất bền bỉ. Chỉ cần anh ấy còn thấy hy vọng, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Huống hồ, việc mang thai với phụ nữ vừa nhạy cảm, vừa nặng nề cực khổ. Đàn ông càng kiên trì với bạn khi bạn trước, trong hay sau thai kỳ chắc chắn là người thật lòng muốn bên bạn cả quãng đời sau này.

3.

Tôi từng nghe một câu chuyện rất đau lòng, rất lâu sau cũng không thể quên.

Người vợ ở quê chăm hai con nhỏ đều có chứng bệnh khó chữa. Chồng chị thì tha phương cầu thực, mỗi năm chỉ về quê được vài lần, nhưng hàng tháng đều gửi tiền về cho vợ con. Anh ta làm kỹ thuật trong một khách sạn, cuối cùng lại ngoại tình với một nữ đồng nghiệp.

Chị vợ chẳng biết được chuyện, mỗi ngày đều vật lộn với cơm áo gạo tiền, chạy chữa cho hai con. Đến khi biết chồng ngoại tình, chị nghe chồng nói rằng sẽ không muốn về quê nữa. Anh ta nói đã hết yêu chị, cũng vì con cái bệnh tật, mở mắt ra đã phải nghĩ tới tiền bạc. Chị nghe vậy mà tan nát cõi lòng. Vì người con bỏ nhà đi, nhất quyết đòi lấy người chồng nghèo khó 10 năm trước là chị.

Đời này, đàn ông yêu thật lòng hay không chỉ cần nhìn vào vài thời khắc là sẽ thấy - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ người vợ ấy rồi sẽ hiểu, đàn ông thương vợ sẽ không bỏ rơi gia đình mình. Và ngược lại, một kẻ không còn yêu chị, hay chưa từng yêu chị thật lòng sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để vượt qua gian truân ở đời. Anh bỏ chị, bỏ cả con chị lúc khốn cùng nhất, chung quy cũng chỉ vì đã cạn tình.

Đời này, đàn ông yêu thật lòng hay không chỉ cần nhìn vào vài thời khắc là sẽ thấy. Rất rõ ràng nếu bạn chọn đúng, và cũng rất tàn nhẫn nếu bạn chọn sai…