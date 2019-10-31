Phụ nữ quyến rũ vạn người theo nhờ học hỏi 5 điều này ở đàn ông

Phụ nữ thường có một tâm hồn phong phú, nhưng cũng nhạy cảm và mềm mỏng. Bởi thế, phụ nữ thường suy nghĩ nhiều, để ý những tiểu tiết trong cuộc sống. Nhưng đàn ông lại hoàn toàn ngược lại, họ tự do và phóng khoáng.

Đàn ông khi làm việc không được ưu tiên giới tính, dứt khoát, mạnh mẽ và không khuất phục. Đó là bản chất của cánh mày râu, là bản ngã của bất kì người đàn ông nào. Phụ nữ thì không thể có thể chất như đàn ông, nhưng tinh thần thì hoàn toàn có thể học theo đàn ông.

Đôi khi phụ nữ nên học tính cách này ở đàn ông. Dù biết rằng phụ nữ sinh ra không thể sống một cuộc đời phóng khoáng như đàn ông, nhưng hãy cho mình những phút giây được sống là chính mình. Thoải mái, tự do sẽ giúp phụ nữ bớt nghĩ suy, sống hết mình, và không phải sống quá nhiều vì người khác.

Người ta thường nói, phụ nữ quyến rũ nhất khi ra đường ăn mặc như công chúa, làm việc thì giống đàn ông và sống như một nữ thần. Không điều gì có thể áp đặt nên thần thái và cách sống của phụ nữ. Vì thế, rực rỡ hay mờ nhạt, yếu đuối hay mạnh mẽ, thần thái hay không cũng là do cách bạn chọn.

Phụ nữ quyến rũ nhất khi ra đường ăn mặc như công chúa, làm việc thì giống đàn ông và sống như một nữ thần - Ảnh minh họa: Internet

Gặp gỡ bạn bè

Có ai cấm cản được phụ nữ tụ tập bạn bè, thậm chí là làm vài ly khi mệt mỏi căng thẳng? Nếu những việc đó trong giới hạn cho phép và kiểm soát của phụ nữ thì đó cũng như những thú vui của đàn ông. Đàn ông khi gặp áp lực trong công việc và cuộc sống, họ cũng tìm đến bạn bè. Đó là cách họ tìm kiếm sự đồng cảm, động viên và niềm tin ở bạn bè.

Phụ nữ càng trưởng thành càng nên giữ mối quan hệ với bạn bè. Để những khi mệt mỏi nhất, bạn cũng không cô đơn đối mặt. Có bạn bè, có những khi say sưa kể đủ chuyện buồn vui, bạn ắt sẽ không bao giờ gục ngã.

Học cách vô tâm của đàn ông

Đàn ông vô tâm đôi khi là vì họ không thèm để ý đến những chuyện không đáng bận tâm. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đó là bản chất “vô tâm” hay ho nhất ở đàn ông.

Không hẳn là vô cảm, vô tình, mà là chọn lọc những điều tốt đẹp để giữ lấy trong lòng, hoặc vứt bỏ để không bận tâm phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lại thường đa sầu đa cảm, chuyện nhỏ cũng thành chuyện to, buồn một chút mà thành nước mắt ngập tràn. Bởi thế, phụ nữ nên học cách vô tâm như đàn ông. Không hẳn là vô cảm, vô tình, mà là chọn lọc những điều tốt đẹp để giữ lấy trong lòng, hoặc vứt bỏ để không bận tâm phiền muộn.

Học cách thưởng thức cái đẹp

Đặc tính ở đàn ông là thích ngắm phụ nữ đẹp, nói đúng hơn thì họ chẳng đa tình gì đâu, chỉ là thích thưởng thức cái đẹp. Phụ nữ cũng nên có nét tính cách này ở đàn ông. Khi bạn thích cái đẹp, đặc biệt là ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp hơn mình thì bạn sẽ có mong muốn trở nên xinh đẹp như họ. Càng biết chiêm ngưỡng cái đẹp, phụ nữ sẽ càng có ý thức hoàn thiện bản thân nhiều hơn mỗi ngày.

Một người phụ nữ quyến rũ nhất với đàn ông đôi khi lại có những nét tương đồng trong suy nghĩ và cách sống của đàn ông. Họ vừa yếu mềm nữ tính, vừa vững vàng kiên cường từ nội tâm.