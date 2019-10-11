6 điều nhỏ tạo nên người phụ nữ quyến rũ hút hồn đàn ông

Không có định nghĩa thế nào về một người phụ nữ quyến rũ . Nhưng sự thật là một người phụ nữ đẹp chưa chắc đã quyến rũ, nhưng người phụ nữ có nét quyến rũ nội tâm thì không cần dung mạo xuất sắc vẫn chiếm được ánh nhìn của đàn ông.

Độc lập là khi đàn bà tự tin trong lời nói, hành động, biết bản thân muốn gì và tự quyết định, chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đàn ông thật sự chán ngán với những người phụ nữ “cái gì cũng được”. Họ muốn một người phụ nữ khẳng định mình, quyết đoán trong lựa chọn, dù là điên rồ nhất.

Nét độc lập, tự chủ của phụ nữ luôn hấp dẫn với đàn ông. Đàn ông ấn tượng với cái tôi và cá tính riêng của phụ nữ.

Nét độc lập, tự chủ của phụ nữ luôn hấp dẫn với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sức quyến rũ ở một người phụ nữ độc lập là cô ấy luôn để đàn ông thấy cô ấy không cần dựa vào bất cứ ai để thấy cuộc đời vui vẻ hay thú vị hơn. Vì cuộc sống của cô ấy đã đủ màu sắc phong phú. Với đàn ông, kiểu phụ nữ này cho họ cảm giác muốn chinh phục, tò mò khó dứt.

Quan tâm đúng cách

Cách giữ yêu thương trong một mối quan hệ là quan tâm đúng và đủ. Ngay cả khi tình yêu bạn dành cho một người lớn thế nào thì sự quan tâm cũng chỉ nên dừng ở mức vừa phải. Bạn có thể muốn biết anh ấy đang làm gì, ở đâu nhưng đừng để sự quan tâm của mình trở nên dư thừa và phiền phức.

Bởi nếu bạn quan tâm quá mức đến đối phương, đàn ông vừa thấy ràng buộc, vừa cho rằng bạn quá quản thúc anh ta. Sức quyến rũ ở phụ nữ lúc đó sẽ giảm về mức 0 ngay lập tức. Giữa đàn ông và phụ nữ, dù là tình yêu hay hôn nhân thì vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định. Sẽ không có sức hút khi hai cá thể luôn cố gần sát nhau.

Và thay vì chủ động quá mức quan tâm đến đàn ông, hãy để đàn ông quan tâm đến bạn nhiều hơn. Thấy đàn bà thu hút thì đàn ông mới biết giữ, đó là nghệ thuật giữ chân đàn ông.

Luôn duy trì phong độ

Khi mới yêu, chúng ta luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt đối phương. Chúng ta ăn mặc đẹp, nói chuyện chừng mực hài hước… Nhưng khi đã bên nhau lâu ngày thì hình ảnh của cả hai sẽ dần không hoàn hảo như trước. Chúng ta đều nghĩ rằng đã quá gần gũi thì không cần phải cố gắng nữa.

Phụ nữ quyến rũ luôn duy trì phong độ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, đã là phụ nữ thì bạn luôn phải duy trì phong độ. Hãy trang điểm đẹp khi ra ngoài, diện những bộ váy thu hút, thay đổi mùi nước hoa. Đây không chỉ là để đối phương “thưởng thức” mà còn là để bạn vui, để thỏa mãn kiêu hãnh của phụ nữ. Phụ nữ phải học cách yêu chiều bản thân, tận hưởng cuộc sống trước khi cố gắng làm hài lòng bất cứ ai. Để khi bạn đã giữ được một thần thái nhất định, thì chẳng cần phải thay đổi gì, đàn ông vẫn không thể rời khỏi bạn.

Cách ăn uống

Cách ăn uống sẽ thể hiện nhiều về phong thái sống của bạn. Đây cũng là mấu chốt để cả hai có hòa nhập với nhau không. Ví dụ như một người ăn uống cẩn thận sẽ không thể hợp với người tùy tiện với thức ăn.

Việc chú ý cách ăn uống sẽ giúp bạn chủ động cải thiện bản thân, cũng như thay đổi để cả hai hòa hợp nhau hơn.

Giúp đối phương trở nên hoàn thiện hơn

Khi bạn lấy đúng người, bạn sẽ thấy mình càng ngày càng tốt hơn. Đây cũng là đặc điểm để cả hai gắn bó lâu dài bên nhau.

Chìa khóa vàng của phụ nữ quyến rũ là trở nên vừa thực tế, vừa lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chỉ trích đối phương khi mâu thuẫn, lúc khó khăn, hãy chấp nhận và kiên trì giúp nhau thay đổi. Khi bạn có thể động viên, cỗ vũ để họ dần thay đổi thì kết quả chính là họ nhận ra bạn đặc biệt hơn bất kì ai. Sức hút ở bạn nằm ở việc họ xem bạn là chỗ dựa tinh thần khó mà thay thế được.

Sống thực tế

Phụ nữ đương nhiên thích sự lãng mạn. Nhưng chìa khóa vàng của phụ nữ quyến rũ là trở nên vừa thực tế, vừa lãng mạn. Đối phương có thể thấy bạn thực tế khi thấu đáo về cuộc sống. Nhưng họ cũng thấy bạn lãng mạn trong những phút giây yên bình, dễ chịu của cả hai. Hai cảm giác dường như trái ngược nhưng lại tạo nên sức hút khiến đàn ông luôn không thể rời mắt khỏi bạn.