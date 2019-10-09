9 thói quen của phụ nữ khiến đàn ông 'phát khiếp'

Phụ nữ yêu 09/10/2019 05:23

Với nhiều đàn ông, có những thói quen xấu của phụ nữ khiến họ phát sợ mà vợ chẳng ngờ tới. Ví dụ như vợ vừa kể chuyện vừa nấu ăn, hay nghĩ hoài không xong một quyết định…

Với nhiều đàn ông, đây là những thói quen xấu của phụ nữ khiến họ phát sợ!

Suốt ngày vào nhà vệ sinh

Sự thật là đàn ông không thường xuyên vào nhà vệ sinh như phụ nữ. Thường thì thói quen của phụ nữ là thường vào nhà vệ sinh để trang điểm, để thay quần áo, hoặc đôi khi chỉ để… ngắm mình trong gương! Đặc biệt là khi ra ngoài đường, nhiều phụ nữ vẫn có thói quen thường xuyên vào nhà vệ sinh để xem lại bề ngoài của mình, hơn là để giải quyết nhu cầu.

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Thói quen xấu của phụ nữ trong mắt đàn ông là thường xuyên vào nhà vệ sinh để chỉnh trang ngoại hình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, không ít đàn ông thở than khi luôn phải đợi vợ vào nhà vệ sinh, hoặc dù đi ra ngoài vẫn phải tìm nhà vệ sinh cho vợ.

Chuẩn bị đi đâu cũng chậm chạp, lề mề

Đa số phụ nữ đều cần nhiều thời gian để chuẩn bị ra khỏi nhà hơn đàn ông. Họ cần phải thay đồ, trang điểm, làm tóc, chọn phụ kiện kết hợp… Ngược lại, đàn ông lại nhanh gọn ra khỏi nhà khi chỉ cần thay một bộ đồ và mang đôi giày hay dép quen thuộc. Đây cũng là lý do đàn ông cảm thấy phụ nữ quá phiền phức và lề mề khi ra khỏi nhà. 

Dù vậy, phụ nữ là sinh vật thích làm đẹp. Cô ấy làm đẹp cũng không chỉ vì mình, mà còn vì đàn ông đi cùng. Bởi thế, thay vì khó chịu khi phải đợi vợ làm đẹp mỗi lần ra khỏi nhà, đàn ông hãy nghĩ rằng chỉ là cô ấy muốn chồng “nở mày nở mặt” hơn.

Muộn giờ

Dù là phụ nữ hay đàn ông thì đều có khả năng muộn giờ hẹn. Nhưng thực tế thì phụ nữ lại có vẻ muộn nhiều và thường xuyên hơn đàn ông. Lý do là vì họ cần nhiều thời gian chuẩn bị ra ngoài hơn đàn ông. Hơn nữa, phụ nữ có trách nhiệm với việc chăm sóc con cái, họ phải chuẩn bị quần áo, bỉm sữa, đồ ăn cho con khi mang con cùng ra ngoài. Có khi, dù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước thì vẫn có khả năng lúc chuẩn bị đi lại quên điều gì đó!

Bởi thế, nếu một người phụ nữ muộn giờ hẹn, hãy hiểu rằng cô ấy cũng thật sự không muốn thế đâu!

Không quyết đoán

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Thói quen xấu của phụ nữ là không quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do khiến phụ nữ không quyết đoán, đàn bà có chồng lại càng chịu nhiều ảnh hưởng khi lựa chọn điều gì đó. Cô ấy sẽ nghĩ xem người khác có thích không, hay những gì cô ấy làm có ảnh hưởng đến ai không. Bởi thế, nhiều phụ nữ đi chợ thường rất lâu, vì họ cứ băn khoăn mua món gì để cả nhà đều thích. Cũng chính vì những đắn đo đó mà phụ nữ thường không quyết đoán.

Nếu đàn ông xem đây là thói quen xấu của vợ thì hãy hiểu cô ấy chỉ là cầu toàn, và suy nghĩ quá nhiều cho người khác.

Luôn ưu tiên con cái lên hàng đầu

Đa số đàn ông đều khó chịu khi vợ thiên vị con cái hơn. Phụ nữ đừng quá ưu tiên con cái mà bỏ qua những mong muốn của chồng. Cách giải quyết tốt nhất là bạn nên dung hòa nhu cầu của chồng và con. Thay vì chỉ chú tâm điều gì sẽ tốt cho con, vợ hãy để ý mong muốn của chồng. Thay vì chỉ chăm chú dành thời gian nhiều cho con, vợ hãy dành thời gian chất lượng cho chồng.

Làm nhiều việc cùng một lúc

Thực tế chứng minh, phụ nữ có thể làm nhiều việc cùng một lúc hơn đàn ông. Khi trò chuyện với chồng, vợ vẫn có thể cùng lúc nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đây lại là điều đàn ông không thích, họ cảm thấy không được vợ chú ý, tôn trọng.

Nhưng đàn ông cũng hãy thông cảm cho vợ. Với nhiệm vụ đi làm, chăm sóc gia đình, con cái, phụ nữ thường không có nhiều thời gian để làm từng việc một. Và cũng hãy hiểu dù làm nhiều việc cùng lúc, họ vẫn làm rất tốt, vẫn coi trọng và lắng nghe những gì chồng nói.

Cảm xúc như nắng mưa thay đổi

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Phụ nữ là sinh vật nhiều cảm xúc, bởi thế cảm xúc của họ cũng thay đổi thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là sinh vật nhiều cảm xúc, bởi thế cảm xúc của họ cũng thay đổi thất thường. Nhưng thật sự, phụ nữ cũng không vui vẻ gì vào những lúc tâm trạng bất ổn. Thay vì trách móc vợ, đàn ông nên thấu hiểu, giúp đỡ để tâm trạng vợ được thoải mái hơn.

Lúc nào cũng cho rằng mình đúng

Dù rằng không phải lúc nào những lời, hành động của phụ nữ cũng đúng, nhưng sự thật là đa phần đều không sai. Vì phụ nữ thường có suy nghĩ thấu đáo hơn đàn ông trong nhiều vấn đề. Và với đàn ông, họ không thích điều này.

Đặc biệt là câu nói “em đã nói rồi mà” của phụ nữ luôn là ám ảnh với đàn ông. Đàn ông biết phụ nữ đúng đó, nhưng họ lại không thích nghe câu nói này.

Tự chê trách bản thân

Nhiều phụ nữ luôn có cảm giác bản thân không đủ tốt, không hoàn hảo. Những người chồng sẽ không hề thích điều này. Đàn ông thậm chí còn nhìn thấy ở vợ nhiều điểm tốt đẹp hơn nhiều. Vì thế, thay vì tự chê trách mình, phụ nữ nên tự tin hơn, để trở nên đầy sức sống trong mắt chồng.

Dù được gọi là những thói quen xấu của phụ nữ trong mắt đàn ông, nhưng đều có những nguyên do nhất định. Đàn ông nhiều thấu hiểu hơn cho vợ sẽ hiểu, phụ nữ yêu bản thân mình sẽ không phạm điều đáng tiếc.

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