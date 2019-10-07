Những nét duyên ngầm của phụ nữ khiến đàn ông mê mệt

Phụ nữ yêu 07/10/2019 05:03

Đàn ông thừa nhận một người phụ nữ quyến rũ khiến họ mê mệt thường có những nét duyên ngầm làm người đối diện phải rung động tức thì.

Một người phụ nữ quyến rũ thường có những nét duyên ngầm trong hành động, lời nói như thế này…

Dịu dàng trong dáng vẻ

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng nét dịu dàng, nữ tính ở phụ nữ dễ khiến họ rung động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Đây có thể là sức hút giới tính giữa phái yếu và phái mạnh, như sự mềm mại, mong manh của phụ nữ luôn hấp dẫn với đàn ông mạnh mẽ. Đặc biệt là dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng, phụ nữ lại càng gây ấn tượng với đàn ông.

Dáng đi khoan thai, hành động nhẹ nhàng, lời ăn tiếng nói từ tốn tạo nên nét duyên ngầm ở phụ nữ. Đàn ông khi ấy nhìn phụ nữ như một cành hoa, bởi thế mà muốn chiếm giữ, muốn nâng niu giữ gìn.

Dứt khoát, kiên định trong cuộc sống

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Phụ nữ quyến rũ dứt khoát, kiên định trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét duyên trong quan điểm sống của một người đàn bà hấp dẫn. Sự trái ngược ở vẻ bề ngoài dịu dàng với nội tâm vững vàng tạo nên sức hút ở người phụ nữ.

Một nội tâm vững vàng, hay một tâm hồn kiên định xuất phát từ quan điểm sống vừa độc lập vừa mạnh mẽ, kiên cường. Phụ nữ có sức mạnh tâm hồn là vì có ý chí không dễ lung lay, càng theo năm tháng càng khắc chạm nên nhân cách, cá tính riêng biệt. Kiểu phụ nữ này đàn ông vừa thấy hứng thú, vừa nể trọng.

Sở hữu một tâm hồn đẹp

Nét duyên ngầm đẹp nhất ở một người phụ nữ chính là có một tâm hồn đẹp. Phụ nữ có tâm hồn đẹp thường có cách cư xử điềm đạm, ung dung tự tại. Một tâm hồn đẹp được trau dồi từ sách vở, trải nghiệm sẽ chứa đựng yêu thương, bao dung, vị tha, nhưng cũng rạch ròi đúng sai, lý lẽ phải trái.

Tâm sinh tướng, phụ nữ càng có một tâm hồn đẹp thì bề ngoài lại càng nổi bật. Phụ nữ biết trau dồi nội hàm thì theo năm tháng sẽ càng rực rỡ ưa nhìn. Bởi đàn bà thu hút từ nội hàm luôn có khí chất rất riêng.

Có một cuộc sống đẹp

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Phụ nữ quyến rũ có một cuộc sống đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống đẹp không hẳn là một cuộc sống không có khó khăn, vất vả. Phụ nữ sống đẹp là sống có mục tiêu, tìm kiếm hạnh phúc, có sự cố gắng và kiên trì bền bỉ. Không khuất phục trước trở ngại, không tùy tiện từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc, không lười biếng đợi chờ may mắn, không dễ dàng cam chịu thực tại. Đó là một lối sống đẹp, sẽ tạo nên một cuộc sống nhiều màu sắc, đầy ý nghĩa với phụ nữ.

Thái độ sống tích cực

Phụ nữ sống tích cực, lạc quan thường khiến đàn ông âm thầm để ý, mê mẩn lúc nào không hay. Bởi ở kiểu phụ nữ này luôn có sức hút từ dáng vẻ nhiều năng lượng, đến quan niệm sống không dễ gục ngã, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Không chỉ vậy, vẻ đẹp từ sự tự tin, bản lĩnh của họ cũng khiến đàn ông vừa nể trọng vừa ấn tượng.

Kiểu phụ nữ này ngay cả khi không nổi bật ngoại hình vẫn có thần thái riêng biệt trong mắt đàn ông. Bởi đàn ông sẽ thấy thoải mái khi ở bên họ, muốn được truyền năng lượng tích cực từ họ.

Bí ẩn tiềm tàng

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Nét bí ẩn tạo nên sức hút của phụ nữ quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Bí ẩn cũng là một nét cuốn hút ngầm với đàn ông.

Đàn ông là sinh vật thích khám phá, những gì càng bí ẩn, càng khiến họ chăm chú tìm lời giải đáp. Một người phụ nữ giữ được sự bí ẩn vừa phải, tạo nên cá tính riêng luôn khiến đàn ông say mê. Có thể họ không để đàn ông nắm bắt hoàn toàn cuộc sống của họ. Có thể trong tính cách của họ luôn có sự bất ngờ mà đàn ông không ngờ tới... 

Bởi thế, phụ nữ quyến rũ từ những nét duyên ngầm chỉ cần đàn ông vài lần tiếp xúc, ắt cả đời khó quên.

7 thói quen của một người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông

7 thói quen của một người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông

Phụ nữ đẹp khiến đàn ông nhìn một lần nhưng phụ nữ quyến rũ sẽ khiến đàn ông muốn ngắm nhìn mãi. Một người phụ nữ quyến rũ thường có 7 thói quen này.

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