Chỉ có 2 kiểu phụ nữ có thể giữ hôn nhân không đổ vỡ

Phụ nữ yêu 07/10/2019 05:03

Người ta nói, phụ nữ có chồng rồi mới biết mình có gặp may hay không. May hay rủi trong hôn nhân bạn không biết được, nhưng quyền chọn bắt đầu hay kết thúc nằm trong tay bạn.

Có hai kiểu gia đình hạnh phúc mà chúng ta có thể thấy mỗi ngày. Kiểu gia đình thứ nhất là người trong cuộc thật sự hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Kiểu thứ hai chính là chỉ ta nhìn thấy họ hạnh phúc. Từ đó mà có hai kiểu phụ nữ trong hôn nhân.

Kiểu phụ nữ có chồng đầu tiên chính là ước mơ của bất kì người phụ nữ nào. Cô ấy là một người vợ hạnh phúc, vì cô ấy hài lòng với những gì mình đang có. Đây không hẳn là kiểu phụ nữ dễ thỏa mãn, chỉ là cô ấy tìm được một người đàn ông để ý đến vợ. Nếu biết cô ấy không thích nhìn quần áo bẩn lung tung khắp nơi, chồng sẽ tình nguyện là người đi gom quần áo bẩn mỗi ngày. Nếu biết vợ mỗi dịp giỗ, Tết đều rất vất vả, anh ấy sẽ về nhà sớm hơn. Nếu biết vợ mỗi đêm có thói quen dậy uống nước, anh ấy sẽ luôn đặt một cốc nước đầy cạnh gường trước khi đi ngủ…

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Phụ nữ có chồng, hạnh phúc thật sự vì có chồng thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Những việc làm đơn giản ấy đều không tốn quá nhiều sức lực của đàn ông, nhưng lại khiến phụ nữ dễ cảm động. Bởi điều phụ nữ để ý chỉ là tâm ý của đàn ông dành cho mình. Tâm ý đó dù là chuyển thể thành bất cứ hành động gì, lớn hay nhỏ, đều xứng đáng để họ khắc ghi trong lòng. Và vì biết đối phương nghĩ đến mình, họ cũng sẽ nghĩ cho bạn đời nhiều hơn. Phụ nữ chính là nếu chồng cho họ một, họ sẽ trả lại mười, trăm hay ngàn.

Phụ nữ dễ hạnh phúc vì những điều nhỏ bé là vậy. Nhưng đàn ông lại dễ vô tâm, cũng vì những điều nhỏ bé. Kiểu phụ nữ thứ hai trong một gia đình trông là hạnh phúc, cũng vì thế mà có.

Khác với kiểu vợ hạnh phúc, đây là người vợ mạnh mẽ trong hôn nhân. Cô ấy hầu như không có kỳ vọng nhiều vào người đàn ông bên cạnh. Nếu chồng vô tâm, cô ấy cũng không quá đau buồn. Nếu chồng không để ý, cô ấy cũng không quá để tâm. Nếu bản thân phải cô đơn vài lúc, cô ấy cũng không xem là chuyện quá quan trọng. Nếu bị chồng tổn thương, cô ấy vẫn có thể hồi phục nếu tìm được cách để tự an ủi mình. Bởi thế khi nhìn ngôi nhà của cô ấy, người ta luôn thấy sự ấm êm.

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Phụ nữ khi phải mạnh mẽ, thôi kỳ vọng quá nhiều ở chồng, đều là vì họ đã từng tuyệt vọng khi hy vọng quá nhiều -  Ảnh minh họa: Internet

Buồn thay, sự ấm êm đó phải đổi bằng sự kiên trì, nhẫn nhịn, thậm chí là cam chịu của một người phụ nữ mạnh mẽ. Phụ nữ khi phải mạnh mẽ, thôi kỳ vọng quá nhiều ở chồng, đều là vì họ đã từng tuyệt vọng khi hy vọng quá nhiều. Họ từng nghĩ có thể thay đổi chồng, muốn anh ấy để ý, quan tâm, yêu thương vợ hơn. Nhưng họ dần nhận ra rằng, chồng vốn không thể thay đổi. Vậy thì chỉ còn họ có thể đổi thay, chính là mạnh mẽ hơn để chấp nhận, để thôi không cần chồng quá nhiều.

Cả hai cuộc hôn nhân của hai người vợ hạnh phúc và mạnh mẽ đều có thể lâu bền. Nhưng rạng ngời nhất thì chỉ có ở người vợ hạnh phúc. Bởi đàn bà mạnh mẽ quá lâu, rồi sẽ trở nên cằn cỗi. Cái giá cho sự cam chịu, nhẫn nhịn, hạ thấp kỳ vọng cho phụ nữ ổn yên, nhưng không cho họ một cuộc sống viên mãn nhất.

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May hay rủi trong hôn nhân không ai biết được, nhưng quyền chọn bắt đầu hay kết thúc nằm trong tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói, phụ nữ có chồng rồi mới biết mình có gặp may hay không. May hay rủi trong hôn nhân bạn không biết được, nhưng quyền chọn bắt đầu hay kết thúc nằm trong tay bạn. Phụ nữ lấy sai người cũng không đáng sợ bằng việc cả đời phải mạnh mẽ kiên cường không nơi bám víu. Phụ nữ chọn nhầm chồng cũng không đáng sợ bằng việc cô đơn “mục rữa” trong cuộc hôn nhân chỉ có vẻ bề ngoài hạnh phúc…

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