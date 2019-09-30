Điều phụ nữ khôn ngoan tiếc nuối nhất là khi gặp đúng người, phần tình cảm dịu dàng nhất trong lòng cũng đã mất đi. Điều đàn ông trưởng thành hối hận nhất là khi biết quý trọng yêu thương thì người trong lòng đã rời đi.

Trời sinh, điểm yếu của phụ nữ nằm nơi ngực trái, ở quả tim cảm tính lại mỏng manh. Nếu nói phụ nữ khôn ngoan nhất là khi nào thì chắc là khi trái tim không còn là điểm yếu của họ. Những người phụ nữ từng trải luôn là những người đàn bà khôn ngoan nhất. Người ta có thể nói đàn bà từng trải cái gì cũng biết, thấu đời thấu người. Nhưng đàn bà càng khôn ngoan, càng lõi đời thì trái tim lại càng khô cằn. Trái tim đó thực tế hơn, kiên cường hơn, bởi thế mà cũng chẳng còn là điểm yếu của đàn bà.

Nếu nói phụ nữ khôn ngoan nhất là khi nào thì chắc là khi trái tim không còn là điểm yếu của họ - Ảnh minh họa: Internet Sau mỗi lần tổn thương, đàn bà sẽ khôn ngoan hơn. Đàn bà khôn ngoan nhất cũng là người từng dại dột nhất. Một người đàn bà bị bội tình, sẽ học được cách tránh xa những kẻ tệ bạc. Một người đàn bà bị dối lừa, sẽ học cách không tin tưởng tuyệt đối. Một người đàn bà bị vấp ngã, sẽ học cách cẩn thận quan sát con đường mình đi. Đàn bà khi bước qua tổn thương sẽ cẩn trọng hơn, tỉnh táo hơn, nhưng cũng đầy nghi ngờ và đề phòng hơn. Còn đàn ông, điểm yếu của họ là tin rằng những gì đã có được sẽ không bao giờ mất đi. Để đến khi biết mất mát, đàn ông mới thật sự trưởng thành. Vì chưa từng có, nên phải học cách có được. Nhưng cũng vì từng có rồi, mà khi mất đi mới biết mình nông cạn. Đó vốn dĩ là con đường trưởng thành nhiều nuối tiếc nhất cuộc đời họ.

Sau mỗi lần tổn thương, đàn bà sẽ khôn ngoan hơn - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông luôn nghĩ mình thông minh, vì thế mà xem thường người phụ nữ bên cạnh. Họ quá tự tin vào sự quan trọng của mình trong lòng đối phương. Đàn ông có thể dụng sức, dụng tâm để theo đuổi, để có được người phụ nữ họ muốn. Đến khi có được rồi, họ lại chưa kịp trưởng thành để học cách quý trọng. Không phải phụ nữ dại khờ để mặc họ tổn thương, mà là họ quá nông cạn để biết trọng người phụ nữ bên cạnh. Điều đàn bà khôn ngoan tiếc nuối nhất là khi gặp đúng người, phần tình cảm dịu dàng nhất trong lòng cũng đã mất đi. Điều đàn ông trưởng thành hối hận nhất là khi biết quý trọng yêu thương thì người trong lòng đã rời đi. Đàn bà trở nên khôn ngoan là vì gặp người đàn ông chưa trưởng thành. Đàn ông trở nên hối hận là vì lỡ đánh mất người đàn bà từng dại khờ quý trọng mình... Điều đàn ông trưởng thành hối hận nhất là khi biết quý trọng yêu thương thì người trong lòng đã rời đi - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, có nhiều phụ nữ khôn ngoan chẳng còn quá cần đàn ông, và những người đàn ông trưởng thành nuối tiếc hoài người phụ nữ mình đã đánh mất. Không có giá như, không có trở lại, đánh mất là đánh mất. Rồi sẽ có những người đàn bà cứ dần mạnh mẽ hơn, và những người đàn ông trưởng thành hơn nhưng cũng đầy day dứt hơn. Chẳng mong đàn bà quá khôn ngoan, cũng không mong đàn ông quá trưởng thành. Đàn bà có thể gặp được người trân trọng mình thì cả đời vẫn có thể dại khờ ngây thơ. Đàn ông biết quý trọng người phụ nữ bên mình thì cả đời cũng không bao giờ phải hối hận.

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