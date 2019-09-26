Cuộc đời không có ‘giá như’, 5 điều phụ nữ có chồng nên biết càng sớm càng tốt

Phụ nữ yêu 26/09/2019 05:12

Cuộc đời không trả lại bạn lần hai thanh xuân, cũng không biến những câu "giá như" thành sự thật. Bởi thế, nếu là phụ nữ có chồng, bạn phải biết 5 điều này.

Phụ nữ có chồng hãy biết những điều này sớm hơn, để không phải hối hận về sau.

Đừng thất vọng về bạn đời và cũng đừng để họ xem thường bạn

Đừng thất vọng về người bạn đời đã chọn, nếu anh ấy không còn như lúc chưa cưới bạn. Đàn ông và phụ nữ đều sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Sự ổn định sẽ có lúc khiến đàn ông thấy nhàm chán. Sự ổn yên có thể khiến phụ nữ dần bỏ bê chính mình. Đàn ông sẽ không còn nhớ mình từng nồng nhiệt để có người phụ nữ bên cạnh nhiều thế nào. Còn đàn bà có chồng cũng dần quên rằng bản thân từng xinh đẹp và chú trọng chính mình thế nào trước khi kết hôn.

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Phụ nữ có chồng hãy biết những điều này sớm hơn, để không phải hối hận về sau - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đó là điều đương nhiên khi bất kì ai bước vào hôn nhân. Hôn nhân không dành cho những người quá nhiều cảm xúc hay quá nhiều hy sinh. Đừng thất vọng về bạn đời khi nhìn người đàn ông của người khác. Vì bạn cũng chẳng thể biết được trong cuộc hôn nhân của họ có bao vấn đề chán nản. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ cuộc hôn nhân của mình, cũng như chỉ có bạn và chồng mới tìm ra điểm đặc biệt ở nhau.

Không có thất vọng thì sẽ không có xem thường. Nếu bạn không thất vọng về bạn đời, thì người ấy cũng sẽ không có lý do để xem thường bạn. Cốt lõi của mọi mối quan hệ là đề cao và ưu tiên nhau, nhưng cũng giữ giá trị của riêng mình. Bạn có giá trị của bạn, bạn tôn trọng giá trị của chồng, thì anh ấy cũng sẽ đối đãi với bạn như thế.

Đàn ông vô tâm không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi bạn vô tâm với chính mình

Đàn ông vô tâm không đáng sợ, nếu phụ nữ biết quý trọng chính mình. Khi bạn mỗi ngày đều có cách khai thác nhiều điều mới mẻ ở bản thân bạn sẽ không còn quá cần chồng ở bên. Bạn biết mình thích gì, bạn sẽ dành thời gian làm điều đó. Bạn muốn đi đâu, bạn cũng sẽ dành thời gian để đến đó. Phụ nữ khi lấy bản thân làm trung tâm, tìm tòi và thỏa mãn chính mình thì không bao giờ sợ đàn ông vô tâm.

Đáng sợ nhất là khi bạn không biết mình muốn gì, cần gì, và lúc nào cũng chỉ đặt cuộc sống vào chồng. Khi ấy, chồng là người dẫn đường trong cuộc sống của bạn. Như thế cũng có nghĩa là bạn dần đánh mất chính mình, dễ dàng để chồng thay đổi bạn. Đến khi bạn không còn là bạn, chồng cũng sẽ có lúc không còn hứng thú với bạn.

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Đáng sợ nhất là khi bạn không biết mình muốn gì, cần gì, và lúc nào cũng chỉ đặt cuộc sống vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình là một căn bệnh, thuốc phòng hay trị đều ít

Ngoại tình không phải là một tai nạn, đó là một căn bệnh. Người ta thường nói có nhiều cách để giữ chồng, nhưng thật ra người trong cuộc đôi khi chẳng lường trước được. Những khoảng hở trong hôn nhân lắm lúc khó tìm đến mức chỉ khi đối phương ngoại tình rồi thì mình mới giật mình nhận ra. Ngoại tình, vì thế mà là một căn bệnh, có khi tiềm tàng, có khi ẩn giấu.

Thuốc trị ngoại tình cũng chẳng nhiều. Người bệnh thì chẳng còn đủ lý trí, người nhà lại đau đáu vì bị tổn thương. Chỉ có thể nhìn vào nghị lực của người bệnh, nhìn vào lòng dạ họ còn bao nhiêu, có trở về nhà được không.

Bởi thế, nếu nói phụ nữ hãy chuẩn bị sẵn tâm lý chồng ngoại tình thì nghe có vẻ chua chát. Nhưng sự thật, bạn chẳng biết được điều gì có thể xảy ra cả.

Nếu bạn yêu con, thì đừng chọn sống cùng chồng tệ bạc

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Cùng là cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, đã hết phương cứu chữa, nếu bạn nghĩ cho con, hãy nghĩ về những ký ức con mang theo suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Có những đứa trẻ không nỡ khi nhìn thấy cha mẹ chúng ly hôn. Vì những ký ức đẹp khi cha mẹ yêu thương nhau vẫn còn đọng lại. Nhưng nếu có thể lựa chọn cho con lưu giữ ký ức về gia đình, bạn sẽ chọn con sẽ nhớ rằng cha mẹ từng yêu thương nhau, hay là để con mãi không quên khi cha mẹ chúng giày vò, tổn thương nhau? Cùng là cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, đã hết phương cứu chữa, nếu bạn nghĩ cho con, hãy nghĩ về những ký ức con mang theo suốt đời.

Lấy chồng được thì ly hôn cũng được, chỉ cần đó phải là điều khiến bạn hạnh phúc

Bạn có thể chọn sống độc thân cả đời. Nhưng nếu đã chọn lấy chồng, thì cũng đừng nghĩ sẽ không bao giờ ly hôn. Bạn lấy chồng là để tìm được một gia đình, để hạnh phúc với chồng con. Bạn không lấy chồng để chịu đựng và thống khổ với một cuộc hôn nhân đã không thể hạnh phúc.

Kim chỉ nam trong đời phụ nữ phải là hạnh phúc, chứ không phải là chồng con. Phụ nữ có chồng cũng được, nhưng phải hạnh phúc. Phụ nữ ly hôn cũng không sao, vì cũng là để bạn hạnh phúc.

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