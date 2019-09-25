4 kiểu phụ nữ 'giam cầm' trái tim của đàn ông cả đời

Phụ nữ yêu 25/09/2019 05:06

Đây là kiểu phụ nữ quyến rũ, có sức hấp dẫn nhất với đàn ông. Đàn ông một khi đã yêu dạng phụ nữ này thì cả đời cũng không nghĩ đến chuyện phản bội.

4 kiểu phụ nữ quyến rũ này khiến đàn ông một đời không thể phản bội.

Phụ nữ tự tin

Người phụ nữ tự tin luôn thu hút nhất với đàn ông. Đây là kiểu phụ nữ không hẳn là xinh đẹp hay xuất sắc nhất nhưng luôn nổi bật với thần thái riêng biệt. Họ hấp dẫn vì hiểu rõ bản thân, tự tin với những điểm mạnh, và hoàn thiện những điểm chưa tốt của mình. Phụ nữ thế này biết bản thân muốn gì, cần gì, và phải làm gì. Họ có mục tiêu rõ ràng, luôn nỗ lực để tăng giá trị của bản thân. Sự tự tin họ có được đều là từ những cố gắng không ngừng nghỉ.

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Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông khi luôn giữ được thần thái tự tin nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dù phụ nữ tự tin luôn khiến đàn ông ấn tượng và nể trọng. Nhưng ranh giới giữa tự tin và kiêu căng rất mỏng manh. Tự tin là cần thiết, nhưng phụ nữ đừng khiến đàn ông cảm thấy bạn lấn lướt họ, khiến họ trở nên kém cỏi. Đàn ông có tự trọng cao, bạn chỉ nên dành sự tự tin để trở thành một người phụ nữ độc lập ở bên đàn ông. Vì một người phụ nữ độc lập, tự tin luôn khiến đàn ông say mê khó rời.

Phụ nữ có công việc và sự nghiệp riêng

Phụ nữ có đam mê trong công việc luôn gây ấn tượng mạnh với đàn ông. Khi có đam mê, phụ nữ sẽ có kế hoạch theo đuổi, không ngừng cố gắng. Đam mê không chỉ khiến phụ nữ ngày một hoàn thiện, có nghị lực, có sức dẻo dai mà còn sống ý nghĩa hơn. 

Phụ nữ có đam mê cũng có cá tính rất riêng. Vì họ không từ bỏ những gì mình thích, nên luôn sống với bản thân. Đây là điểm cốt yếu khiến đàn ông say mê họ, vì họ đặc biệt với chính họ, không giống ai, cũng không muốn trở thành bất cứ ai.

Phụ nữ sống tình cảm

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Một người phụ nữ dịu dàng, giàu yêu thương luôn gợi lên ham muốn chiếm hữu ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ dịu dàng, giàu yêu thương luôn gợi lên ham muốn chiếm hữu ở đàn ông. Đàn ông dù lạnh lùng hay vững vàng thế nào đều có bản tính của một đứa trẻ, thích được yêu thương và chăm sóc. Và sự yêu thương của phụ nữ chính là điều đàn ông tìm kiếm ở một người vợ.

Đàn ông luôn tìm kiếm người có thể giữ mái nhà ấm êm, cùng họ sống sau này. Nếu có thể gặp được người phụ nữ đủ yêu thương và dịu dàng, đàn ông một khi yêu rồi sẽ một lòng một dạ cả đời.

Phụ nữ khéo

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, say mê phụ nữ thông minh, nhưng sẽ chọn ở bên phụ nữ biết điều.

Phụ nữ biết điều luôn khôn khéo trong cư xử, mềm nắn rắn buông, cương nhu đúng lúc. Trong cách giữ đàn ông, họ không nắm chặt, cũng không bỏ lơi. Họ luôn chọn cách nhẹ nhàng nhất để cư xử với chồng, dùng sự mềm mỏng của phụ nữ để điều khiển người đàn ông của mình. Họ hiểu đàn ông muốn gì, thích gì, say mê điều gì. Họ không chiều chồng ra mặt, nhưng cho chồng điều chồng muốn để đổi lại điều họ cần.

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Phụ nữ quyến rũ với đàn ông đôi khi là người chỉ cần nói vài câu cũng đủ khiến đàn ông khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Trong lời nói, họ càng khiến đàn ông coi trọng. Không nói quá nhiều, nhưng lời nói ra đều có giá trị với đàn ông. Không cần lúc nào cũng nói, im lặng cũng là cách đối thoại với chồng. Họ còn dùng sự khéo léo, sắc sảo khi giao tiếp với người khác để thể hiện giá trị với chồng.

Bởi thế mới nói, phụ nữ đẹp đàn ông mê một lúc, nhưng phụ nữ khéo đàn ông khó rời một đời.

Phụ nữ quyến rũ với đàn ông đôi khi là người chỉ cần nói vài câu cũng đủ khiến đàn ông khó quên.

4 'đặc quyền' của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông mê

4 'đặc quyền' của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông mê

Định nghĩa phụ nữ quyến rũ của mỗi người đàn ông thường khác nhau. Nhưng nếu phụ nữ có đủ 4 “đặc quyền” quyến rũ này thì đàn ông nào cũng mê không dứt!

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