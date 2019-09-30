Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Phụ nữ yêu 30/09/2019 05:10

Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, phụ nữ ngoại tình chọn rời đi để tìm bình yên. Sau ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi.

Có những người đàn ông ngoại tình mà không ai hay. Thậm chí, đến cả khi bị phát hiện, người ta cũng chẳng thể tin rằng họ phản bội vợ. Bởi ngay cả khi có nhân tình, họ vẫn chẳng để lộ bất kì thay đổi gì với vợ con. Họ yêu thương cả hai người phụ nữ mà không ai hay.

Nếu tình yêu là con số 3, thì chỉ có một lý do duy nhất, là vì họ quá khôn ngoan. Họ không yêu bằng con tim, bởi con tim thật lòng nào có rộng lớn đến thế. Họ yêu bằng lý trí, càng khôn ngoan thì lại càng tham lam, càng không chân thành lại càng dễ thu xếp giữa hai người phụ nữ.

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Đàn ông ngoại tình vì lý trí, phụ nữ ngoại tình vì con tim - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông ngoại tình chẳng mấy ai ngu ngốc bỏ gia đình để chạy theo bồ. Tâm kế lớn nhất trong lòng họ là giữ bồ để thêm, chứ không bỏ vợ con để có được mỗi bồ. Nếu không thể thành, họ ắt sẽ giữ lại chốn về bình yên cho chính mình. Đàn ông một khi đã ngoại tình, thì chỉ càng lý trí hơn, chứ chẳng bao giờ dại khờ vì yêu đương.

Nhưng phụ nữ ngoại tình rồi thì không thể giấu được. Vì đàn bà ngoại tình bằng con tim. Một người người phụ nữ khi yêu thế nào, thì đàn bà ngoại tình cũng sẽ trông thế ấy. Như thể trong cả hơi thở của họ cũng đang âm ỉ muốn yêu đương vụng trộm. Như thể chỉ cần về nhà, gặp người đàn ông chung giường lại khiến họ tương tư nhân tình. Trái tim từng cằn cỗi có lúc nở hoa thì thật chẳng dễ giấu giếm bao giờ.

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Đàn ông ngoại tình vì tham lam, phụ nữ ngoại tình vì thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không ngoại tình vì thể xác, vì họ chỉ cần tình yêu. Đàn bà không ngoại tình vì tham lam, mà là vì thiếu thốn. Không người đàn bà nào bình yên trong tâm hồn lại muốn bước chân ra ngoài ngoại tình. Đàn bà tìm kiếm người yêu thương mình, chứ không tìm kiếm một thú vui qua đường.

Nếu nói đàn ông ngoại tình tham lam, thì nói đàn bà ngoại tình ích kỷ cũng không sai. Nhưng đó cũng chỉ là sự ích kỷ khi đã sống vì người khác quá nhiều. Đàn bà muôn đời vẫn chỉ muốn bình yên bên người đàn ông quý trọng họ. Ai cho họ ấm êm, cho họ quan tâm, họ sẽ chọn người đó. Ngay cả khi phải chọn ngoại tình, cũng là vì họ chỉ muốn được thương yêu. 

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Một khi ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi thế mà một khi ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi. Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, nhưng đàn bà ngoại tình lại chọn rời đi để tìm bình yên cho riêng mình. Đàn ông ngoại tình khiến gia đình tan vỡ, còn đàn bà ngoại tình là vì trong lòng đã vỡ tan.

Nhưng dù là vì điều gì, thì cả đàn ông hay đàn bà đều phải trả giá cho ngoại tình. Đàn ông có thể sẽ phải trả giá bằng hối hận, bằng day dứt. Còn đàn bà có lẽ cả đời chẳng còn đức hạnh. Chẳng ai muốn những điều đó, không ai mong mình là nạn nhân của một cuộc hôn nhân đã chết. Nếu thế, sao không nghĩa tình với nhau trước, không nghĩ cho những người đứng sau cuộc hôn nhân của mình?

Đàn ông ngoại tình dễ, phụ nữ ngoại tình cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng sau đó, sẽ là khổ tâm của mẹ cha, là nước mắt của con trẻ. Tham lam hay ích kỷ, thể xác hay thật lòng liệu có còn lớn lao để đánh đổi bằng nỗi đau ghim vào tim người thân mình?

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