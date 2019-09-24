Việc khó khăn nhất trên đời này chính là tha thứ cho một người từng tổn thương mình. Vì thật lòng xem trọng nên mới bị tổn thương, vì chân tâm quý trọng nên mới có lúc cho người ta cơ hội làm mình đau. Bản thân càng tin tưởng bao nhiêu thì khi bị tổn thương càng hụt hẫng bấy nhiêu.

Bạn tôi không quên được những hình ảnh chồng dan díu với một người phụ nữ khác. Có thể anh ta chỉ phút chốc đánh mất lý trí, nhưng với bạn thì đó là điều khắc ghi không quên được. Bạn chọn ra đi, thanh thản buông đứt một đoạn duyên phận không thể hàn gắn. Như thế vẫn vui vẻ hơn là cả đời không thể hạnh phúc. Bạn không đáng bị trách, không tha thứ thì có gì sai? Cố chấp thì sao, tàn nhẫn với người khác thì sao, bởi tha thứ vốn đâu phải là chuyện dễ dàng với những ai đã từng cho đi và chịu tổn thương thật nhiều.

Một người bạn từng nói với tôi rằng, cô ấy không thể tha thứ cho chồng mình. Dù rằng, người đàn ông đó đã biết mình sai, đã quay đầu trở về với gia đình. Nhiều người cũng khuyên cô ấy, đàn ông như thế đã là may mắn rồi, tha thứ một lần cũng đâu sao? Nhưng bạn tôi khi ấy chỉ nói với tôi rằng: “Mình không muốn sống cả đời trong nghi ngờ và hành hạ nhau. Có những sự tha thứ chỉ là lừa dối, mình không đủ can đảm”.

Khác với bạn tôi, có nhiều phụ nữ có thể tha thứ cho chồng phản bội. Họ có nhiều lý do khác nhau để gật đầu bỏ qua sự bội phản của chồng. Nhưng tôi luôn tin, chắc hẳn họ đã có một trái tim can trường biết bao. Họ có lẽ đã yêu một người rất nhiều, để kiên nhẫn ghép từng mảnh vỡ trong tim mình, để tin tưởng và hy vọng lần nữa. Họ có lẽ đã quý trọng gia đình của mình hơn mọi thứ, để hy sinh những tổn thương đã chịu, để cùng đối phương hàn gắn lần nữa.

Phụ nữ bị phản bội, tha thứ là vì người khác, chứ chưa bao giờ là vì bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói, phụ nữ dễ tha thứ, nhưng không thể quên. Vì sự tha thứ của họ không vị kỷ cho cá nhân mình. Họ không thứ tha vì bản thân đã không còn đau. Họ không bao dung vì chính mình đã quên hết. Phụ nữ bị phản bội, tha thứ là vì người khác, chứ chưa bao giờ là vì bản thân họ. Để rồi, họ chỉ để những đau buồn của riêng mình vào một chữ “nhớ”. Nhớ là không thể quên, nhớ là vẫn âm ỉ đau, nhưng cũng vì nhớ mà lòng họ rất lâu đều không thể ổn yên…

Nhưng đàn ông, có khi lại không nhìn thấy hết trái tim rộng lớn của vợ mình. Nỗi đau họ gây ra, họ đương nhiên chẳng thể nhìn thấu. Huống hồ, người đời vẫn thường nới lỏng đường về cho đàn ông, và xem sự thứ tha của phụ nữ là một lẽ đương nhiên. Chẳng mấy ai hiểu rằng để có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, phụ nữ đã dốc nhường nào can đảm.

Tha thứ cũng cần can đảm, mà không thứ tha cũng cần dũng khí - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, xin đừng khuyên phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình. Bởi nếu bạn không trải qua nỗi đau như họ, bạn sẽ không biết đó là việc khó khăn nhường nào. Tha thứ cũng cần can đảm, mà không thứ tha cũng cần dũng khí. Với phụ nữ bị tổn thương, dù là nắm hay buông đều chẳng dễ dàng. Vì vậy, hãy khuyên họ lựa chọn điều mình muốn, hãy để họ đong đếm trái tim của chính mình.

Chỉ mong đàn ông một lần có thể quay về, hãy hiểu đó là điều dịu dàng và sâu nặng nhất vợ có thể dành cho mình. Và chỉ mong phụ nữ khi chọn lựa tha thứ hay không có thể làm vì trái tim mình muốn, hạnh phúc với sự đánh đổi hay can đảm bất chấp của chính mình…