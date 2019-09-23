Dấu hiệu vợ chẳng là gì trong mắt chồng, càng cố chấp càng bất hạnh

Phụ nữ yêu 23/09/2019 05:04

Khi không xem bạn ra gì, không còn yêu thương và trân trọng bạn, chồng mới có những hành động này. Đây là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ sớm muộn, bạn nên cân nhắc!

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ bắt nguồn từ những hành động không tôn trọng nhau. Đây là những dấu hiệu đàn ông không còn tôn trọng vợ…

Không hỏi ý kiến vợ

Đàn ông khi coi trọng vợ sẽ luôn hỏi ý kiến của vợ trong mọi chuyện. Không phải vì họ sợ vợ mà là muốn chia sẻ ý kiến với vợ, muốn biết vợ nghĩ thế nào. Với đàn ông thương vợ, hỏi ý kiến vợ là một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho vợ. Thay vì tự quyết một mình, họ muốn cùng chia sẻ với vợ, coi trọng ý kiến và cảm xúc của vợ.

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Một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ bắt nguồn từ những hành động không tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông không thương vợ lại tự quyết mọi chuyện một mình. Vì họ luôn cho mình quyền cao nhất trong gia đình, và chỉ nghĩ mình đúng mà không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của vợ. Và dù vợ có lên tiếng, họ cũng sẽ quyết theo ý của mình. Đây là dấu hiệu rõ ràng đàn ông gia trưởng, thường xuyên khiến vợ thấy ấm ức, thậm chí là tổn thương. Và nếu vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, thì kiểu đàn đàn ông này chỉ càng lấn lướt.

Không coi trọng lời nói của vợ

Đàn ông xem trọng vợ sẽ luôn để tâm lời vợ nói. Ngay cả khi vợ có nói nhiều, càm ràm hay than phiền thì họ cũng không ngó lơ. Vì kiểu đàn ông yêu vợ này luôn muốn lắng nghe vợ nói, muốn biết vợ nghĩ hay mong muốn những gì. Nếu nghe vợ than thở thì họ sẽ hiểu đó là vì vợ thật sự mệt. Nếu nghe vợ càm ràm, nhắc nhở, thì họ sẽ hiểu đó là vì vợ muốn tốt cho gia đình.

Với đàn ông không xem trọng vợ thì những lời vợ nói chỉ là phiền phức, dư thừa. Với kiểu đàn ông này, vợ nói càng nhiều họ càng thấy mệt mỏi, vì thế mà không bao giờ nhớ hay để tâm. Thậm chí, vợ có nghiêm túc nhắc nhở hay chia sẻ, họ cũng không muốn hiểu. Đàn ông một khi không muốn hiểu lời vợ nói thì chính là đã không còn đủ yêu thương.

Không khi nào nhường vợ

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Có lẽ đều là vì anh ấy không yêu bạn đủ nhiều để làm những việc đó - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thương vợ luôn sẵn sàng nhường vợ. Họ không ngại cho vợ thứ tốt nhất, nhường vợ khi cả hai cãi nhau gay gắt. Thay vì giành phần thắng mà phải tổn thương vợ, họ sẵn sàng nhận sai để vợ chồng có cơ hội hiểu nhau hơn. Với người chồng xem trọng vợ, không có gì quan trọng bằng vợ hay hạnh phúc của gia đình.

Nếu chồng chưa từng một lần nhịn nhường bạn, dù là chuyện nhỏ nhặt thì thật đáng buồn. Anh ấy luôn đòi thắng trong những lần cãi nhau với bạn? Anh ấy chưa từng vì nghĩ cho hạnh phúc gia đình mà hạ cái tôi dù chỉ một lần? Có lẽ đều là vì anh ấy không yêu bạn đủ nhiều để làm những việc đó.

Không tự hào về vợ

Đàn ông yêu thương vợ luôn rất tự hào về vợ. Ngay cả khi vợ họ không xuất sắc, thì trong mắt họ vợ luôn là người tuyệt vời nhất. Họ tự hào vì vợ thấu hiểu chồng, vợ chăm sóc chu đáo cho gia đình, hãnh diện vì bất cứ ưu điểm  nào ở vợ. Đều là vì họ yêu vợ, nên sẽ luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp ở vợ, để ca ngợi, để động viên, để tự hào.

Đàn ông khi không yêu vợ nhiều sẽ không thấy những điểm tốt ở vợ để hãnh diện. Họ có thể so sánh vợ với người khác tốt hơn, hay chỉ thấy vợ chưa tốt ở điểm nào. Nhưng cũng chính vì vậy, vợ sẽ khó có thể hoàn thiện mình hơn nếu có một người chồng thế này.

Không chi tiền cho vợ

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Dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ đều nằm ở những hành động, cách cư xử của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ hay không chỉ cần nhìn vào cách họ chi tiền vì vợ. Đàn ông thương vợ thì có bao nhiêu cũng không tiếc tiền vì vợ, để vợ đẹp hơn, tự tin hơn, hay đơn giản là khiến vợ vui vẻ hơn. Đàn ông không thương vợ thì một đồng cũng tiếc vì vợ. Tình yêu của đàn ông nhiều hay ít, cứ nhìn cách anh ấy chi tiền vì bạn là rõ.

Dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ đều nằm ở những hành động, cách cư xử của chồng. Tôn trọng bạn hay không cũng chính là có yêu bạn nhiều hay không. Đàn ông càng tôn trọng vợ, sẽ càng một lòng với vợ. Đàn ông không tôn trọng vợ thì ắt có ngày phản bội.

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