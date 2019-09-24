Đàn ông ngoại tình luôn có 2 suy nghĩ sai lầm nhất về vợ

Phụ nữ yêu 24/09/2019 05:22

Đàn ông ngoại tình thường có 2 suy nghĩ thường trực này về vợ. Nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra đây là một sai lầm cực kì lớn, sau này sẽ phải hối hận…

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ về vợ thế này…

“Cô ấy không bỏ mình được”

Có hai lý do khiến đàn ông tự tin khi ngoại tình. Thứ nhất là họ nghĩ bản thân chẳng làm gì sai. Họ không cho rằng ngoại tình là một tội lỗi quá nghiêm trọng, vì họ vẫn có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, từ khi ngoại tình, bản thân họ cũng tìm được niềm vui, sự mới mẻ bên nhân tình. Và họ có thể đem cảm giác tích cực đó về nhà, để chiều chuộng vợ, để khiến cô ấy vui vẻ, hạnh phúc.

Thứ hai là vì họ tự tin rằng vợ sẽ không thể bỏ họ. Đây là suy nghĩ bắt nguồn từ sức quan trọng của đàn ông trong gia đình. Họ luôn là người được vợ chăm sóc chu đáo, luôn nhận được tình yêu của vợ, luôn thấy vợ hy sinh rất nhiều vì gia đình. Nhưng thay vì biết ơn vợ, họ lại vịn vào điều đó để làm chuyện khuất tất sau lưng vợ.

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Đàn ông ngoại tình thường nghĩ vợ không bảo được mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự tự tin này của đàn ông phản bội sẽ có ngày lụi tàn, đẩy họ xuống vực sâu thất bại. Bản năng của phụ nữ là chăm sóc gia đình, nhưng bản lĩnh của họ là buông bỏ một kẻ phản bội. Bởi sự thật là phụ nữ nào cũng có thể bỏ được chồng, khi họ đủ thất vọng và tổn thương. Càng hy sinh, yêu thương chồng nhiều thì khi bị phản bội, họ càng dễ dàng dứt tình rời đi. Đàn ông chỉ vịn vào bản năng của phụ nữ thì sẽ có lúc phải chứng kiến bản lĩnh của họ.

“Cô ấy chẳng biết gì cả”

Phụ nữ có thể hiền lành, yêu thương chồng nhưng chắc chắn không ngu ngốc. Đàn ông phản bội cứ nghĩ mình khôn ngoan che giấu, nhưng thật ra đều là vì người phụ nữ cạnh bên giả khờ khạo quá giỏi. Đàn ông có thể khôn ngoan hơn đàn bà, nhưng sai chính là quá xem thường người phụ nữ cạnh bên. Họ có thể tính toán mọi đường phản bội, nhưng lại không thắng nổi linh cảm của đàn bà.

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Đàn ông ngoại tình thường nghĩ mình khôn ngoan che giấu giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhiều người biết rõ là chồng ngoại tình, nhưng vẫn im lặng để xem chồng bản lĩnh tới đâu, phản bội nhường nào. Họ chỉ vài lần nhắc chồng khéo léo, âm thầm cho chồng cơ hội đổi thay. Nhưng đàn ông tinh đời hiểu người thì nhiều, chứ chẳng chịu dụng tâm mà thấy tâm ý của vợ mình. Đến khi đàn ông đi quá xa ngôi nhà của mình, thì lúc muốn quay về cũng đã chẳng còn đường.

Thật mong đàn ông phản bội có thể hiểu, thứ các anh nên sợ không phải là tình cảnh vợ phát hiện, mà điều nên sợ là vợ biết đó nhưng chẳng để các anh hay. Bởi khi ấy, phụ nữ mới đáng sợ nhất. Sự im lặng của phụ nữ bị phản bội như một ngọn núi lửa chờ ngày bùng phát. Nếu các anh không nhận ra, thì dẫu có van xin hối lỗi, người phụ nữ của mình cũng chỉ quay lưng đi tuyệt tình.

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Đàn ông ngoại tình nên sợ tình cảnh vợ biết đó nhưng vẫn im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở đời, xem thường ai cũng được, đừng xem thường vợ mình. Đàn ông ngoại tình, lại càng đừng nghĩ vợ ngu ngốc chẳng biết gì. Vì vợ là người bên các anh bao năm, là người nắm rõ lòng dạ các anh. Đàn bà giả vờ không biết là vì còn yêu thương. Đàn ông cứ tham lam thì đừng trách sau cùng chỉ là một kẻ đáng thương…

Đàn ông ngoại tình và những điều phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt

Đàn ông ngoại tình và những điều phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt

Đàn ông ngoại tình thường có hai loại. Một loại nhìn thì nhiều nhưng không nguy hiểm, loại còn lại đã vương vào rồi thì chỉ làm tan cửa nát nhà.

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