Đàn ông ngoại tình và những điều phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt

Phụ nữ yêu 23/09/2019 05:04

Đàn ông ngoại tình thường có hai loại. Một loại nhìn thì nhiều nhưng không nguy hiểm, loại còn lại đã vương vào rồi thì chỉ làm tan cửa nát nhà.

Có những điều về đàn ông ngoại tình phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt cho bản thân...

Đàn ông phản bội có hai loại

Đàn ông phản bội có hai loại, một là vì ngoại hình mà bị thu hút, hai là bị thu hút ngoại hình vì có cảm xúc. Nhìn thì có vẻ kiểu thứ nhất khiến chị em phụ nữ uất ức và phẫn nộ hơn, nhưng thật ra kiểu thứ hai mới là kiểu đàn ông phản bội nguy hiểm nhất.

Với kiểu ngoại tình thứ nhất, đàn ông có thể vì phút chốc say mê trước cái đẹp, cái mới mà rung động, nhưng cảm giác này rồi sẽ chóng tàn. Nhưng kiểu ngoại tình thứ hai lại cho đàn ông nhiều cảm xúc hơn, chỉ xảy ra khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, không tìm được tiếng nói chung.

Đàn ông phản bội ở trường hợp một tuy nhiều nhưng trường hợp hai mới là khó dứt nhất, cũng dễ làm hôn nhân đổ vỡ nhất.

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Có những điều về đàn ông ngoại tình phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt cho bản thân... - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phản bội luôn nghĩ mình đúng

Đàn ông phản bội vì nghĩ mình không sai nên không thấy có lỗi với vợ nhiều. Những suy nghĩ của họ có thể là ngoại tình chỉ là qua đường, hoặc ngoại tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu của họ. Đàn ông phản bội luôn nghĩ hành động ngoại tình của mình không sai, vì thế mà họ tiếp tục và che giấu.

Cũng vì lý do này, khó có điều gì làm thay đổi suy nghĩ và hành động của họ. Như một người hoàn toàn mất lý trí với cái đúng của mình, họ sẵn sàng làm mọi thứ để che đậy việc vụng trộm. Chỉ khi bị tác động bởi điều gì thật sự mạnh mẽ, hoặc bị phát hiện và trả giá, đàn ông phản bội mới có thể thay đổi suy nghĩ.

Đàn ông phản bội sợ mất danh dự hơn là sợ tổn thương vợ

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Đàn ông ngoại tình sợ nhất là bị mất danh dự khi bị nhiều người biết họ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vụng trộm luôn là những tham lam, họ muốn có cả gia đình và nhân tình. Nỗi sợ lớn nhất của họ không phải là khi vỡ lở vợ sẽ tổn thương. Đàn ông phản bội sợ nhất là bị mất danh dự khi bị nhiều người biết họ ngoại tình. Bởi thế, họ mới che giấu chuyện ngoại tình kỹ lưỡng. Miệng họ luôn có thể nói là vì gia đình, vì sợ vợ tổn thương, nhưng thật ra là vì sự tham lam của họ, vì họ không muốn người khác xem thường họ.

Đàn ông phản bội đa phần đều muốn giữ hôn nhân

Đàn ông khi ngoại tình là vì không muốn hôn nhân đổ vỡ. Họ có thể nói bản thân làm thế là vì con, vì nghĩa tình với vợ, vì nghĩ cho cha mẹ, nhưng phần lớn là vì bản thân họ. Với một người đàn ông, có gia đình là một sự ổn định cần thiết để tập trung sự nghiệp, làm vừa lòng cha mẹ, có nền tảng cho con cái sau này. Nếu ly hôn thì họ sẽ đánh mất những điều đó. So với phụ nữ, đàn ông không trọng gia đình nhiều hơn, nhưng họ biết gia đình là điều không thể thiếu.

Bởi thế, khi ngoại tình, đàn ông dù mê say nhân tình cũng sẽ không đánh mất điều ổn định và cần thiết là gia đình.

Không có thuốc trị ngoại tình, chỉ có cách giải quyết một cuộc hôn nhân đã có vết rạn

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Không có thuốc trị ngoại tình, chỉ cách giải quyết của người trong cuộc với một cuộc hôn nhân đã có vết rạn - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không có cách nào có thể triệt để khiến đàn ông ngoại tình tỉnh ngộ. Cơn ngoại tình của đàn ông cũng như một cơn say. Có lúc mơ màng, rồi mãnh liệt và sẽ có khi tỉnh ra. Không có cách nào trị dứt cơn say khi người ta chưa tới lúc để tỉnh. Không có thuốc trị ngoại tình, chỉ cách giải quyết của người trong cuộc với một cuộc hôn nhân đã có vết rạn.

Nếu chồng ngoại tình, vợ nên nhìn thẳng vào thực tế hôn nhân đã có vấn đề, và cả hai nên có quyết định cho bước tiếp theo. Nếu giữ hôn nhân, thì chồng phải dứt khoát với nhân tình, và vợ chồng phải cùng nhau bước qua ngày tháng dọn dẹp dư chấn của ngoại tình. Nếu không còn muốn giữ hôn nhân, thì nên dứt khoát và chọn cách kết thúc nhẹ nhàng nhất có thể.

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Từ khóa:   đàn ông phản bội hôn nhân đổ vỡ chồng ngoại tình

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