Chuẩn 99%: Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ nói những câu này

Phụ nữ yêu 20/08/2019 05:14

Đàn ông ngoại tình dù tinh khôn thế nào vẫn để lại những sơ hở nhỏ trong sinh hoạt hay hành động hằng ngày. Đặc biệt là trong những lời nói sẽ có sự thay đổi…

Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ nói những câu này, phụ nữ nên để ý!

“Anh rất bận, anh không có thời gian”

Nếu chồng thường xuyên đáp lại những mong muốn của bạn bằng câu nói này thì nên cẩn thận. Đàn ông nào cũng bận, mà đúng hơn thì ngay cả phụ nữ cũng không rảnh. Nhưng sẽ không có ai bận tới mức không có thời gian cho vợ con, gia đình. Với đàn ông thương vợ, dù có bận thế nào họ vẫn dành thời gian cho gia đình. Đàn ông có tâm sẽ có cách, đàn ông không có tâm sẽ tìm lý do.

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Đàn ông ngoại tình thường xuyên không dành thời gian cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, bạn nên hiểu đàn ông một khi đã không muốn dành thời gian cho bạn thì sẽ tìm vô vàn lý do. Nhưng thật ra không phải vì anh ta bận với đối tác, công việc mà là bận với một người phụ nữ khác. Bạn lúc này không chỉ đơn giản là đứng sau công việc của chồng, mà còn cả nhân tình của anh ta.

“Anh với cô ta chỉ là bạn bè thân thiết”

Đàn ông ngoại tình thường dùng câu này để đáp lại những nghi ngờ của vợ. Nhưng phụ nữ nên nhớ giữa đàn ông có gia đình và phụ nữ không thể có mối quan hệ nào thân thiết để bạn phải nghi ngờ cả. Đàn ông có gia đình thì phải có trách nhiệm giữ khoảng cách với phụ nữ lạ. Phụ nữ lạ thì nên biết tránh xa người đã có vợ. Bởi thế, những ngụy biện sau đó của đàn ông đều không thể tin tưởng.

Phụ nữ ngây thơ quá thì cẩn thận sẽ mất chồng. Tốt nhất là bạn nên xem xét lại những mối quan hệ quá thân thiết của chồng và phụ nữ lạ. Tinh tế một chút, nhưng cũng đừng mù quáng tin tưởng chồng quá.

“Anh không nhớ mình đã làm gì”

Nếu bạn hỏi chồng về những việc đã làm, lịch trình hôm qua hay những ngày trước mà anh ấy trả lời thế này thì bạn nên để tâm. Đàn ông dù bận rộn mấy cũng sẽ không quên những gì mình làm dễ dàng. Chỉ có đàn ông phản bội mới luôn cố che giấu mọi việc, suy nghĩ cách nói dối vợ mới trả lời thế này. Dù rằng câu trả lời này không thể khẳng định chồng ngoại tình nhưng phụ nữ nên để ý chi tiết để so sánh.

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Đàn ông ngoại tình thường nói bản thân không nhớ đã làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phản bội thường nói mình không nhớ gì, thật ra là đang suy nghĩ một lời nói dối hoàn mỹ với vợ. Phụ nữ tin chồng quá ắt sẽ dễ bị lừa dối.

“Anh muốn được tôn trọng, đừng động vào điện thoại của anh”

Đa số chứng cứ ngoại tình của đàn ông đều nằm trong điện thoại. Đàn ông vụng trộm luôn có thể xóa hết những chứng cứ này, nhưng không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Bởi thế, cách chắc chắn nhất là họ không muốn vợ động vào điện thoại của mình.

Nếu bỗng có ngày chồng nói với bạn câu này thì bạn nên cẩn thận. Nếu chồng chẳng làm gì sai, anh ấy sẽ không trở nên khó chịu như thế. Dù rằng nhiều người không thích ai chạm vào điện thoại của mình, nhưng nếu để vợ không nghi ngờ đàn ông sẽ không ngại để vợ xem điện thoại.

“Đồ của anh thì để anh tự giặt”

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Đàn ông ngoại tình luôn sợ bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chung thủy với vợ sẽ không thường nói câu này. Chỉ đàn ông sợ còn vương mùi nước hoa, dấu son môi của nhân tình mới tự tay giặt đồ của bản thân. Dù sao thì việc giặt giũ vẫn là thường để vợ làm, đàn ông bỗng có lúc siêng năng thì ắt có nguyên do. Bởi thế, nếu nghe chồng nói câu này, phụ nữ hãy để ý một chút, đừng chủ quan.

“Em đã không tin anh thì ly hôn đi”

Một người chồng chung thủy với vợ không dễ dàng nói ra câu này. Chỉ khi quá mệt mỏi với những dò xét, không cách nào chống trả lại nữa thì đàn ông phản bội mới bực tức nói câu này. Khi ấy, họ không còn xem gia đình là điều phải trân trọng, sẵn sàng nói đến ly hôn như một cách bảo vệ bản thân. Đây đều là vì họ đã thay lòng, không còn muốn vun vén gia đình với vợ.

Đàn ông ngoại tình không thể xóa được những di chứng này

Đàn ông ngoại tình không thể xóa được những di chứng này

Đàn ông ngoại tình luôn biết sẽ tổn thương đến vợ con, phá vỡ hạnh phúc gia đình, tự hủy hoại tự trọng của bản thân. Nhưng sức hút của nhân tình mới mẻ khiến họ mờ mắt, không còn nhìn thấy hậu quả.

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Từ khóa:   đàn ông phản bội chồng ngoại tình

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