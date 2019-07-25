Đàn ông ngoại tình luôn có những suy nghĩ và mong muốn phụ nữ chưa từng biết. Trong thâm tâm họ thường mong muốn điều gì nhất?

Muốn được “vô tội” Đây có lẽ là tâm lý khá bình thường của nhiều người đàn ông ngoại tình. Xuất phát từ việc họ biết rõ bản thân sai nhưng không thể dừng lại được, nên chỉ còn nuôi suy nghĩ tự bào chữa chính mình. Nhiều người chồng ngoại tình có những suy nghĩ rằng họ chỉ vui chơi qua đường, họ vẫn làm tròn nghĩa vụ với gia đình… vì thế mà họ không sai. Tất cả đều là vì họ không nghĩ bản thân có tội lỗi với vợ, hoặc đang cố chứng minh mình vô tội khi phản bội. Cũng vì suy nghĩ này nên nhiều người chồng khi ngoại tình thường đối xử với vợ đặc biệt tốt hơn ngày trước. Họ sẽ mua quà đắt tiền tặng vợ, ân cần và chiều chuộng vợ hơn. Nhưng thật ra đây đều là vì họ muốn làm gì đó để thấy bớt có lỗi với vợ, âm thầm tự “rửa tội” chút ít cho chính mình.

Nhiều người đàn ông ngoại tình có những suy nghĩ rằng họ chỉ vui chơi qua đường, họ vẫn làm tròn nghĩa vụ với gia đình… vì thế mà họ không sai - Ảnh minh họa: Internet Muốn được có cả vợ và bồ Đàn ông ngoại tình nào cũng có mong muốn này. Bởi vì muốn có cả bồ và vợ nên họ mới ngoại tình. Và vì không muốn phải chọn một trong hai nên họ mới cố duy trì chuyện vụng trộm. Chỉ đến lúc bắt buộc phải lựa chọn, đàn ông mới đưa ra quyết định của mình. Có người chắc chắn sẽ chọn vợ, vì họ chỉ xem bồ là một thú vui. Có người chọn bồ, vì họ thật sự đã vứt bỏ vợ từ rất lâu, chỉ giữ hôn nhân vì gia đình, con cái. Nhưng cũng có người không muốn chọn ai cả, muốn có cả hai vì quá ích kỷ và tham lam. Mong muốn này sẽ nhiều hay ít tùy ở người đàn ông phản bội. Từ đó, sự dây dưa hay rõ ràng của đàn ông khi đó cũng khác nhau. Có người biết bản thân thật sự muốn gì nên sẽ dứt khoát chọn lựa. Nhưng cũng có người không thể chọn, càng dây dưa càng đánh mất tất cả.

Bởi thế, đây có thể là mong muốn dễ khiến đàn ông tự hại mình, hối hận về sau nhất. Muốn vợ sẽ không quá tổn thương Đàn ông ngoại tình ít nhiều muốn vợ không quá tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Nghe có vẻ vô lý khi rõ ràng đàn ông đã chọn ngoại tình thì có nghĩa là cố ý tổn thương đến vợ. Nhưng thật sự, trong thâm tâm đàn ông, nhiều người không thật sự muốn vợ quá đau khổ, vì cảm giác có lỗi với người bạn đời gắn bó với mình. Đây có thể là chút ít lương tri còn sót lại khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Nhưng nếu nói đúng hơn thì chỉ vì đàn ông thấy có lỗi bởi cắn rứt, hơn là vì còn yêu vợ nhiều. Còn nếu đã cạn tình tới mức tàn nhẫn, đàn ông phản bội sẽ không bao giờ có mong muốn này. Bởi với anh ta lúc ấy, vợ có đau lòng mấy cũng chẳng để tâm. Muốn gia đình không bị ảnh hưởng Dù rằng đàn ông biết ngoại tình sẽ có thể hủy hoại gia đình, nhưng đa số họ lại không muốn điều này xảy ra. Đàn ông có người không bao giờ bản thân sẽ ngoại tình, nhưng đến khi ngoại tình rồi lại nghĩ đó là điều không thể tránh. Họ xem ngoại tình như một tai nạn, không thể kháng cự, chỉ có thể cố gắng giữ lấy và tránh làm ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng đây không hẳn là vì đàn ông tử tế nên có một cách ngoại tình tử tế hơn. Đây chỉ là sự thiếu nghị lực khi đứng trước cám dỗ, và kém cỏi khi không thể bước ra những cuộc vụng trộm của đàn ông. Dù rằng đàn ông biết ngoại tình sẽ có thể hủy hoại gia đình, nhưng đa số họ lại không muốn điều này xảy ra - Ảnh minh họa: Internet Có một sự thật là mong muốn của đàn ông ngoại tình đều là vì bản thân anh ta. Bởi sự ích kỷ, tham lam khi ngoại tình khiến đàn ông chỉ còn có thể suy nghĩ được cho bản thân. Anh ta không còn nghĩ nhiều được cho gia đình, vợ con. Bởi thế, đàn ông khi ngoại tình đã đánh mất hết bản lĩnh làm chồng, làm cha trong gia đình, chỉ còn lại cái tôi ham muốn cám dỗ, mất hết lý trí. Và chỉ khi thật sự tỉnh ngộ, đàn ông mới biết mình đã sai lầm ra sao. Tiếc là, không phải ai cũng tỉnh ngộ sớm để sửa sai kịp thời…

90% đàn ông ngoại tình đều làm những việc này với vợ Đàn ông ngoại tình khôn ngoan thường không dại dột đổi mật khẩu điện thoại hay Facebook. Họ thậm chí còn vứt điện thoại lung tung khắp nhà, dù là Facebook hay Zalo đều thoải mái để vợ vào xem…

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