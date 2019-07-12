Cuộc hôn nhân của bạn tôi không đổ vỡ, dù cô ấy đã đau khổ rất nhiều. Vì chồng cô ấy đã nhận sai ngay sau đó và cắt đứt hoàn toàn với nhân tình. Anh ấy thừa nhận rằng chỉ vì không cưỡng lại được kích thích từ vụng trộm. Anh ấy thử ngoại tình như một lần uống thử thứ rượu lạ, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại không dám nữa.

Bạn tôi có chồng ngoại tình . Cô ấy chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, vì chồng của bạn rất mẫu mực suốt nhiều năm bên bạn. Bản thân bạn cũng rất biết chăm chút cho bản thân, lúc nào cũng xinh đẹp và hiểu chuyện. Vì thế, cô ấy chưa từng nghi ngờ chồng, càng không kiểm tra tin nhắn hay laptop của chồng. Một hôm khi chồng đi tắm, cô ấy vì vô thức cầm điện thoại của chồng lên mà đọc được tin nhắn từ bồ nhí.

Bí mật đầu tiên của người đàn ông ngoại tình là anh ta bị kích thích bởi sự vụng trộm. Việc anh ta ngoại tình không hề liên quan đến việc còn yêu vợ hay không. Đàn ông thế này chỉ thích của lạ nhất thời, nhưng vẫn đủ khôn ngoan để nhớ đường về nhà.

Một anh bạn khác của tôi từng khổ sở khóc lóc với tôi rằng, cậu ấy thật sự không muốn ngoại tình, chỉ vì cậu ấy quá cô đơn. Vợ của bạn tôi làm trong công ty du lịch. Nhưng thay vì chọn một vị trí khác ít di chuyển hơn sau khi lấy chồng, cô ấy vẫn đi tour thường xuyên và dài ngày liên tục. Bạn tôi lại không phải tuýp đàn ông có thể chịu được cô đơn. Cậu ấy ngoại tình chỉ để có một người phụ nữ bên cạnh.

Đôi khi người thứ ba xuất hiện chẳng cần xuất sắc bằng bạn nhưng vì người đàn ông của bạn không chịu được cô đơn. Đây là bí mật thứ hai mà đàn ông ngoại tình luôn cất giữ.

Đôi khi người thứ ba xuất hiện chẳng cần xuất sắc bằng bạn nhưng vì người đàn ông của bạn không chịu được cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Bí mật cuối cùng của đàn ông ngoại tình là điều khá nhiều gia đình gặp phải.

Một cô bạn khác tôi quen biết cũng từng chịu cảnh chồng ngoại tình. Vì mềm lòng và còn thương chồng nên bạn nhanh chóng tha thứ khi chồng nhận sai và hối lỗi. Chồng bạn khi ấy chắc chắn rằng sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhân tình, cũng không dám ngoại tình lần nào nữa.

Nhưng thay vì toàn tâm toàn ý để bù đắp cho vợ con, chồng của bạn tôi vẫn ngoại tình, không ít lần sau đó. Bạn tôi thật sự tuyệt vọng với người chồng này. Cô ấy cứ nghĩ tha thứ để chồng có thể quay về, cuối cùng lại thành sự thỏa hiệp khiến chồng càng phản bội nhiều lần hơn.

Bí mật của người đàn ông ngoại tình thế này chính là chỉ cần được tha thứ, anh ta sẽ không ngại ngoại tình thêm rất nhiều lần sau đó. Đây đã là bản tính khó đổi, dù vợ bao dung bao nhiêu cũng vô ích.

Bí mật của người đàn ông ngoại tình thế này chính là chỉ cần được tha thứ, anh ta sẽ không ngại ngoại tình thêm rất nhiều lần sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật là đàn ông tốt sẽ không ngoại tình. Vì tử tế và trưởng thành nên họ sẽ một lòng thủy chung với vợ và gia đình. Đàn ông tốt sẽ tránh được cám dỗ, vì họ biết ngoại tình nếu có lần một thì sẽ có lần hai. Vì thế, dù là một lần đàn ông tử tế cũng không bao giờ bước vào cánh cửa ngoại tình.

Đàn ông tốt sẽ không phụ lòng vợ. Họ biết ngoại tình dù có say đắm kích thích thế nào cũng chỉ là một chốc, còn vợ mới là một đời. Người có thể đi cùng anh ấy qua hết tháng năm, thăng trầm bền bỉ nhất chỉ có duy nhất mình vợ.