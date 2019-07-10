Đàn ông ngoại tình nên nhớ, nếu không đủ tử tế để kiềm chế dục vọng, nhận thức rõ thực tế nào là tốt cho mình thì dù có đổi thay bao nhiêu người vợ, có bao nhiêu cuộc hôn nhân nữa cũng chẳng thể hạnh phúc được. Đến cùng, vòng lẩn quẩn đó sẽ chỉ kết thúc khi đàn ông côi cút cô đơn, không còn ai bên cạnh lúc về già.

Đàn ông ngoại tình ly hôn và quyết định cưới nhân tình luôn là điều những người người thứ ba mong muốn. Nhưng đây chưa bao giờ là cái kết cuối cùng của đàn ông. Cưới nhân tình, suy cho cùng cũng chỉ là một bước mở đầu cho chuỗi dài hành trình dài đằng đẵng phía sau. Hôn nhân mở đầu và kết thúc rồi lại mở đầu, nhưng cuộc sống phía trước vẫn tiếp diễn, vẫn không lường trước được những gì sẽ xảy ra với đàn ông. Với đàn ông, khi nhân tình trở thành vợ, những thói quen, tồn đọng từ cuộc hôn nhân trước vẫn còn đâu đó trong tâm trí của anh ta. Khi có một cuộc hôn nhân mới, bản thân đàn ông sẽ có những xúc cảm lẫn lộn. Anh ta không còn xem hôn nhân là điều mới lạ để khám phá, và có thể phải mất khá lâu để mọi chuyện ổn định.

Đàn ông ngoại tình ly hôn và quyết định cưới nhân tình luôn là điều những người người thứ ba mong muốn - Ảnh minh họa: Internet Vì một khi đã ngoại tình thì tâm thế của đàn ông khi bước vào hôn nhân sau đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Hạnh phúc trong hôn nhân luôn cần sự vun đắp nỗ lực của cả hai. Đàn ông khi ngoại tình sẽ đánh mất đi yếu tố này khi bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo. Bởi thế, đa phần đàn ông sau khi lấy nhân tình rồi vẫn ngoại tình nhiều lần nữa. Nếu anh ta ngoại tình vì tâm lý từ chối vun đắp hôn nhân, mà không phải do hoàn cảnh cám dỗ thì hôn nhân không bao giờ có thể giữ chân được anh ta. Điều người đàn ông ngoại tình này theo đuổi không phải là hưởng thụ cảm xúc từ tình yêu, mà là không thể ở yên với những gì ổn định, luôn muốn đi tìm sự mới lạ, hứng thú. Những người đàn ông thế này khi theo đuổi phụ nữ thường rất nồng nhiệt, nhưng một khi đã chán thì vô cùng tuyệt tình. Khi tình cảm đã quá quen thuộc, thiếu đi mới mẻ, người đàn ông này lại lao đi tìm niềm vui mới lạ khác. Đây cũng có thể là kiểu đàn ông yêu rất nhiều, lần nào yêu cũng rất chân thành, chỉ là người yêu có tốt mấy, tình yêu có từng sâu đậm mấy cũng chịu thua trước sự nhàm chán.

Đa phần đàn ông sau khi lấy nhân tình rồi vẫn ngoại tình nhiều lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Không ít người thứ ba dùng mọi thủ đoạn để giữ người đàn ông như thế ở lại, rồi lấy anh ta. Nhưng rồi họ lại nhận ra thật nhanh chóng để một người thứ ba khác xuất hiện. Những gì anh ta đối với người thứ ba này cũng y hệt từng với họ, cũng dịu dàng, ngọt ngào và thiết tha. Bởi cách thức anh ta tiếp cận phụ nữ đều giống nhau, khiến ai cũng muốn bên anh ta cả đời. Nhưng đến khi sống cùng rồi phụ nữ sẽ nhận ra điều mà cô ấy có được không phải là trái tim của đàn ông, mà là sự mới mẻ ban đầu. Người mới thế nào cũng sẽ thành cũ, đến lúc đều trở nên vô giá trị trong mắt anh ta. Nhiều người đàn ông vì ngoại tình mà phải ly hôn, thế là anh ta đổ hết mọi hận thù, oán trách lên nhân tình. Anh ta cho rằng vì nhân tình quyến rũ mà bản thân phản bội vợ, mất hết hình ảnh trong mắt người khác. Nhân tình nhiều người lại cố chấp có bằng được một cuộc hôn nhân với đàn ông từng ngoại tình. Nhưng cuối cùng họ nhận ra cuộc hôn nhân này thà không có còn hơn, sống mệt mỏi như thế vốn không thể hạnh phúc được. Nhân tình nhiều người lại cố chấp có bằng được một cuộc hôn nhân với đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Sau khi lấy nhân tình, rất nhiều người đàn ông ngoại tình đã thật sự hối hận. Những khúc mắc, khó khăn trong hôn nhân họ từng trải qua bây giờ sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc nhận ra không thể tiếp tục, anh ta mới hay sống với người phụ nữ mình từng vụng trộm cùng chẳng thể nào tốt hơn sống cùng vợ cũ. Nhưng khi hiểu rõ điều ấy thì đã quá muộn màng, đàn ông thật sự không thể quay lại. Bởi thế, đàn ông nên nhớ, nếu không đủ tử tế để kiềm chế dục vọng, nhận thức rõ thực tế nào là tốt cho chính mình thì dù có đổi thay bao nhiêu người vợ, có bao nhiêu cuộc hôn nhân nữa thì cũng chẳng thể hạnh phúc được. Đến cùng, vòng lẩn quẩn đó sẽ chỉ kết thúc khi đàn ông côi cút cô đơn, không còn ai bên cạnh lúc về già.

Có 2 sự thật đàn ông ngoại tình không bao giờ nói với cả vợ và bồ Ở bên vợ, đàn ông ngoại tình nói không thể sống thiếu vợ. Ở bên bồ, đàn ông nói chỉ yêu bồ. Nhưng có 2 sự thật đàn ông không bao giờ nói với cả vợ và bồ.

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