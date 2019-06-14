Một cô nhân tình có thể nói rằng mình mới là người được yêu thương hơn. Vì nếu không yêu cô ấy, đàn ông đã không phản bội vợ. Nếu không yêu cô ấy, đàn ông đã không lừa dối vợ. Đàn ông ngoại tình là vì hết thương vợ, nhưng vẫn muốn có trách nhiệm với gia đình.

Một người vợ có chồng ngoại tình có thể nói rằng dù ngoại tình, chồng vẫn thương cô ấy. Vì cô ấy đã sinh con cho chồng, đã hy sinh nhan sắc, thanh xuân vì chồng, đồng cam cộng khổ cùng chồng. Nếu không còn yêu vợ, anh ấy đã không dùng dằng chọn vợ hay bồ. Nếu không còn thương vợ, anh ấy đã ly dị trước khi ngoại tình.

Có hai sự thật đàn ông ngoại tình không bao giờ nói với cả vợ và bồ.

Sự thật thứ nhất là anh ta muốn có cả hai, vợ và bồ. Với vợ, anh ta có thể nói bản thân không thể sống nếu thiếu vợ. Với nhân tình, anh ta có thể nói có thể thiếu vợ nhưng không thể thiếu bồ. Chung quy, đều là vì anh ta muốn có cả hai người phụ nữ yêu mình. Đây là bản chất của đàn ông ngoại tình – tham lam.

Nếu không tham lam, đàn ông sẽ không ngoại tình, để vừa giữ vợ và có thêm bồ. Nếu không tham lam, đàn ông sẽ ly hôn để được yêu đương không vụng trộm. Và nếu không tham lam, đàn ông không bất chấp danh dự, tự trọng để ngoại tình.

Đàn ông ngoại tình là để không phải lựa chọn mất vợ hay bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không ai nói rằng mình sẽ ngoại tình, nhưng khi ngoại tình rồi lại không dừng lại được. Bản tính tham lam của đàn ông lớn hơn bản ngã tự trọng của họ. Một người đàn ông ngoại tình không bao giờ nghĩ được rằng họ đã đánh mất tự trọng, họ chỉ nghĩ làm sao để có được cả vợ và bồ, để tiếp tục không phải lựa chọn. Đàn ông ngoại tình là để không phải lựa chọn mất vợ hay bồ.

Sự thật thứ hai là đàn ông không yêu vợ hay bồ nhiều hơn, mà là yêu bản thân anh ta nhất. Bắt nguồn cho sự tham lam của đàn ông ngoại tình, chính là lòng ích kỷ. Vì ích kỷ nên anh ta sẵn sàng tổn thương vợ để có được bồ. Vì ích kỷ, anh ta không ngại cùng một lúc lừa dối hai người phụ nữ. Vì ích kỷ, anh ta có thể nhân danh tình yêu để cố giữ chân cả vợ và bồ. Bản chất tình yêu của đàn ông ngoại tình là ích kỷ.

Bản chất tình yêu của đàn ông ngoại tình là ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nói đàn ông ngoại tình thương vợ, cũng có đó, nhưng phần nhiều là vì giữ vợ như giữ một phần tự trọng của đàn ông và vợ là bến đỗ an toàn hơn mọi nhân tình. Vì vợ là người hiểu đàn ông nhất, chịu hy sinh vì đàn ông nhất.

Nếu nói đàn ông ngoại tình yêu bồ, cũng không sai, nhưng là yêu cảm giác vụng trộm, thoả mãn dục vọng, có thêm một người nể trọng anh ta thì hơn. Nói đúng hơn thì tình yêu của đàn ông ngoại tình dành cho nhân tình là tình yêu cơi nới. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì sẽ chỉ có nhiều bồ hơn, chứ không có khái niệm chung thủy với bồ. Vì đến cả vợ anh ta cũng có thể phản bội thì còn có thể thủy chung với ai?

Anh ta không thương vợ hơn, vì nếu thế anh ta sẽ biết phải dừng lại. Anh ta cũng không thương bồ hơn, vì nếu thế anh ta đã chấm dứt với vợ. Người anh ta yêu nhất, là bản thân anh ta. Đàn ông ngoại tình là vì họ chọn, vì dục vọng và tham lam của họ, hơn là vì bất kì điều gì khác…

Với đàn ông ngoại tình, vợ hay bồ cũng không quan trọng, chỉ có bản thân anh ta mới là nhất.