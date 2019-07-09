Đàn ông ngoại tình chắc chắn sợ 3 tâm thế này của vợ

Phụ nữ yêu 09/07/2019 05:12

Đàn ông ngoại tình sợ nhất chính là bị “vạch trần” bởi 3 tâm thế này của người phụ nữ bên cạnh. Khi ấy, thay vì tự mãn vì một lần vụng trộm, anh ta sẽ tự thấy xấu hổ hơn.

Không sợ ly hôn

Nhiều người đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ muốn bỏ vợ. Cũng không ít đàn ông ngoại tình và nghĩ rằng vợ chắc chắn sẽ không bỏ họ được. Bởi thế, sự thật là điều đàn ông sợ nhất khi vừa bị phát hiện ngoại tình là tâm thế không sợ ly hôn của vợ.

Tâm thế không sợ ly hôn của một người vợ không phải là thấy chồng ngoại tình là hung hăng bảo rằng có ly hôn cũng không sợ. Mà là lúc ấy vợ có thể ngồi xuống để phân tích cho chồng nghe vợ đã cố gắng, thấu hiểu và san sẻ cùng chồng suốt bao năm. Bởi thế, nếu chồng không thể nhìn nhận thì ly hôn là điều vợ không hối tiếc. Đàn ông rất sợ sự bình thản và dứt khoát của vợ.

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Sự thật là điều đàn ông sợ nhất khi vừa bị phát hiện ngoại tình là tâm thế không sợ ly hôn của vợ - Ảnh minh họa: Internet - 

Hơn hết, đàn ông vốn rất tham lam. Ngay cả khi họ chọn bồ thay vì vợ, họ vẫn muốn thấy vẻ đau khổ, níu kéo của vợ. Bởi thế, tâm thế nếu anh có tâm thì tôi giữ, mà anh đã cạn tình thì không cần của phụ nữ sẽ khiến đàn ông suy nghĩ rất nhiều.

Cho đàn ông quyền lựa chọn nhưng không níu kéo

Một câu hỏi của vợ khiến đàn ông ngoại tình sợ không kém nữa là: “Anh đi hay ở?”. Đàn ông ngoại tình vì tham lam muốn cả vợ và bồ. Bởi thế, khi vợ không níu kéo, chỉ cho chồng chọn một trong hai, thật sự khiến đàn ông thấy rối bời.

Vì câu hỏi đó không chỉ thể hiện sự kiên định mà còn là tâm thế đã có sự chuẩn bị của vợ. Như nếu anh đi, vậy thì dứt khoát dừng lại. Nếu anh ở, thì nhất định phải rõ ràng. Sự rạch ròi một cách bình thản này của vợ khiến đàn ông ngoại tình vừa nể vừa sợ.

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Sự rạch ròi một cách bình thản này của vợ khiến đàn ông ngoại tình vừa nể vừa sợ - Ảnh minh họa: Internet

Và câu hỏi “Anh đi hay ở?” của vợ không chỉ mang ý nghĩa cho chồng lựa chọn. Vợ cho chồng chọn nhưng cũng kèm theo đó là điều kiện mình muốn. Không hẳn anh ở lại thì tôi nhất định sẽ tha thứ. Hay nếu anh đi thì phải đảm bảo cho con cuộc sống sau này thế nào. Khi cho chồng chọn lựa và kèm cùng điều kiện đó, chồng dù có chọn gì cũng không thể tạm bợ cho có với vợ được.

Không hạ thấp giá trị của bản thân

Nhiều người vợ khi có chồng ngoại tình luôn đau khổ tự trách bản thân. Họ nghĩ rằng chồng ngoại tình là vì họ thiếu sót. Nhưng thật ra càng hành động như thế, đàn ông ngoại tình càng không sợ.

Phụ nữ hãy nhớ, giá trị của bạn không phụ thuộc vào lòng thủy chung của chồng. Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông, và có một người chồng ngoại tình là điều không hoàn toàn là lỗi ở bạn. Bạn có thể thiếu sót, nhưng chồng chọn phản bội bạn thì chính là anh ta sai. Bởi thế, hãy luôn giữ vững tâm thế chồng ngoại tình đó là lỗi của anh ta, và bạn sẽ không cúi đầu trước mặt anh ta, dù là cúi đầu để khóc.

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Đàn ông ngoại tình sợ nhất chính là bị “vạch trần” bởi người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông ngoại tình thật sự sợ tâm thế này của vợ. Họ sợ nhìn thấy lỗi sai tồi tệ của mình, nhất là sự tổn hại tự trọng khi phản bội vợ. Bởi thế, thay vì chỉ thể hiện nỗi đau để chồng thấy, phụ nữ nên chỉ rõ những tổn thương mà chồng tự gây ra cho chính mình, là mất danh dự, tư cách làm chồng làm cha tốt…

Đàn ông ngoại tình sợ nhất chính là bị “vạch trần” bởi người phụ nữ bên cạnh. Khi ấy, thay vì tự mãn vì một lần vụng trộm, anh ta sẽ tự thấy xấu hổ hơn.

Đàn ông ngoại tình vì hết yêu vợ?

Đàn ông ngoại tình vì hết yêu vợ?

Trong một nghiên cứu về sự phản bội của đàn ông, hết phân nửa đàn ông được mời tham gia nói rằng, họ ngoại tình vì cảm thấy không được vợ quan tâm. Và bất ngờ là, chỉ có 7% thú nhận bị tình dục chi phối. Vậy thì 93% lý do ngoại tình kia là gì?

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Từ khóa:   hôn nhân ngoại tình chồng ngoại tình

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