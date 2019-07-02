Lòng dạ đàn ông đôi khi đừng tính bằng đời, chỉ nên tính bằng thời. Chung thủy một phút để rồi phản bội một chốc. Nhìn thì thủy chung một lòng, hóa ra đã bội phản bao lần. Đàn ông ngoại tình có hai loại: phản bội phút chốc và phản bội cả đời.

Đàn ông phản bội phút chốc Đàn ông ngoại tình phút chốc khi mới lấy vợ thường rất yêu thương vợ. Thậm chí, anh ta còn thể hiện mình là người đàn ông chỉ biết có vợ, xem vợ là nhất. Nhưng thời gian dài đằng đẵng và hôn nhân với nhiều trách nhiệm có thể bào mòn đi lòng chung thủy của người đàn ông này. Anh ta từng thương và một lòng với vợ là thật nhưng có lúc đổi thay cũng là thật. Sự thay lòng đổi dạ này sẽ đến sớm hoặc muộn, chỉ cần anh ta có cơ hội khi cám dỗ đủ mạnh. Cám dỗ này đôi khi chỉ đơn giản là một người phụ nữ đẹp. Đàn ông ngoại tình phút chốc từng xem vợ là nhất - Ảnh minh họa: Internet Những người chồng này xem chuyện ngoại tình như một việc bất khả kháng. Ở thời điểm đó, anh ta say mê nhân tình mà cũng quên hết vợ con. Nhưng chỉ cần nếm qua ngoại tình và bị phát hiện, anh ta sẽ vội quay về với vợ con. Nếu vợ đồng ý tha thứ, người đàn ông này vẫn có thể cố gắng sửa sai. Phút chốc ngoại tình của kiểu đàn ông này không quá lâu, nhưng có lặp lại hay không thì vẫn còn chưa biết.

Đàn ông phản bội cả đời Đây là kiểu đàn ông ngoại tình vì ham mê sự đổi mới, như một thợ săn yêu nghề đích thực. Người chồng này luôn tròn nhiệm vụ với gia đình. Anh ta khéo léo che đậy. Khi ở bên vợ, anh ta tôn vợ là nhất. Ở bên bồ, anh ta cũng coi bồ là nhất. Và thường thì vợ càng hiền lành sẽ càng khó phát hiện lòng dạ đổi thay của người đàn ông này. Bởi anh ta rất giỏi ăn nói, giấu giếm tài tình. Đôi khi chỉ bằng vài câu như : "Em tin anh hay tin lời người ta? Anh chỉ có mình em, em đừng nghĩ thế anh buồn…" Vậy thôi cũng làm các chị vợ nhất quyết tin chồng, kệ hết lời thị phi, kệ luôn bao điềm báo chồng phản bội. Đàn ông phản bội cả đời là kiểu đàn ông ngoại tình vì ham mê sự đổi mới, như một thợ săn yêu nghề đích thực - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông phản bội cả đời là thợ săn quá nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy tình huống nguy hiểm cho mình, anh ta sẵn sàng ném cho nhân tình một câu đầy trách nhiệm: "Anh không muốn mất gia đình, anh xin lỗi". Phụ nữ động lòng vì thứ trách nhiệm hão huyền của loại đàn ông ngoại tình này mà không hề biết anh ta chỉ đang bỏ một con mồi sắp bị lộ để tìm một con mồi khác ngon lành hơn.

Lòng dạ đàn ông đôi khi đừng tính bằng đời, chỉ nên tính bằng thời. Chung thủy một phút để rồi phản bội một chốc. Nhìn thì như thủy chung một lòng, hóa ra đã bội phản bao lần. Kiểu đàn ông phản bội một thời thì phụ nữ vẫn còn có thể thứ tha. Nhưng nếu là kẻ mang lòng bội phản một đời thì tốt nhất cứ "vứt" đi cho nhẹ lòng. Lòng dạ đàn ông đôi khi đừng tính bằng đời, chỉ nên tính bằng thời - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, phụ nữ có chồng thì nên tỉnh táo một chút. Đừng chỉ xem chồng là cả cuộc sống, đến khi đàn ông ngoại tình cũng không biết anh ta đã phản bội bao nhiêu lần, máu bội phản đã ăn tới những đâu. Phụ nữ cũng hãy học cách tự tin và độc lập hơn. Để nếu có ngày biết mình bị phản bội, bạn cũng không tới mức không có cách để tồn tại một mình. Phụ nữ xem mình là bông hoa độc nhất vô nhị thì chồng dẫu có ham hoa thơm cỏ lạ cũng biết không bông hoa nào rực rỡ bằng vợ.

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