Bao giờ thì đàn ông ngoại tình sẽ hối hận?

Phụ nữ yêu 21/06/2019 05:12

Có lẽ ở giây phút bị phản bội đau đớn nhất, phụ nữ đã từng hỏi rốt cuộc bao giờ đàn ông sẽ hối hận, bao giờ kẻ bội tình kia sẽ gặp quả báo?

Tôi còn nhớ, ngày ba tôi ngoại tình và bỏ rơi tôi và mẹ, tôi đã từng hỏi mẹ: “Bao giờ thì ba mới hối hận, bao giờ thì ông ấy mới quay về?”. Mẹ tôi khi ấy chỉ nói: “Ngày ông ấy hối hận chính là ngày ông ấy không thể quay về được nữa”. 5 năm sau đó, ba tôi thật sự đã hối hận, ông bị nhân tình bỏ rơi, côi cút suốt năm tháng tuổi già. Ông mỗi lần tìm đến tôi đều chỉ nói một câu: “Ba biết mất mát rồi, ba hối hận rồi, liệu có thể khiến mẹ con thay đổi?”. Còn mẹ tôi, nói làm gì tha thứ, đến cả việc gặp mặt cha tôi bà cũng không muốn. Có lẽ 5 năm vẫn chưa đủ với mẹ tôi, bà cần thêm 10 năm, 20 năm, hay thậm chí là không một lần nào nữa…

Bao giờ thì đàn ông ngoại tình sẽ hối hận? - Ảnh 1
Có lẽ 5 năm vẫn chưa đủ với mẹ tôi, bà cần thêm 10 năm, 20 năm, hay thậm chí là không một lần nào nữa… - Ảnh minh họa: Internet

Ngày ông nội tôi mất, lời cuối cùng ông nói vẫn là câu: “Bà ấy đâu rồi?”. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, ông chưa từng hỏi vợ mình ở đâu, chưa từng một lần đi tìm bà. Bà lại là người luôn đi tìm ông, kéo ông về sau những cám dỗ sa đà. Khi bà rời đi, ông cũng chưa từng đi tìm. Chỉ đến tháng ngày cuối cùng, côi cút, bệnh tật, ông mới hối hận. Chỉ tiếc là, bà một lần cũng không về. Đến tận lúc nhắm mắt lìa đời, ông hối hận rồi vẫn không thể được thứ tha…

Tôi từng nghe một người bạn nói rằng, thật ra khi bị phản bội, bạn đã từng muốn chờ để thấy con người ấy sẽ phải hối hận. Bạn muốn nhìn thấy dáng vẻ của họ đau thương và tuyệt vọng, như chính bạn khi bị họ tổn thương không thương tiếc. Nhưng rồi tháng năm qua đi, khi bạn bước ra khỏi nỗi đau, bạn chẳng còn nhớ phải đợi bằng được để thấy đối phương khổ đau. Để đến khi người ấy thật sự hối hận rồi, quay về tìm bạn, bạn chỉ xem như kẻ dưng lạ. Mà đã là dưng lạ rồi thì một là chỉ thấy thương cho kẻ lầm đường lạc lối, hai là chẳng còn thiết ngó nhìn người mình đã thôi vấn vương.

Bao giờ thì đàn ông ngoại tình sẽ hối hận? - Ảnh 2
Những kẻ mụ mị trong cám dỗ thường khó tỉnh, tỉnh rồi lại như trắng tay… - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ ở giây phút bị phản bội đau đớn nhất, phụ nữ đã từng hỏi rốt cuộc bao giờ đàn ông sẽ hối hận, bao giờ kẻ bội tình kia sẽ gặp quả báo? Cơn tỉnh từ kẻ mụ mị trong cám dỗ chẳng biết được mà lần. Có người mất vài năm, vài mươi năm, hay thậm chí là cả đời để biết mùi mất mát, để thấy hối hận muộn màng. Họ cần nhìn thấy hết những cám dỗ mới mẻ có thể tồn tại được bao lâu, họ cần thời gian để nhận ra thế gian này chẳng ai tốt bằng vợ, họ cần tháng năm để thấy rằng mất mát lớn nhất chính là tự đạp đổ gia đình. Những kẻ mụ mị trong cám dỗ thường khó tỉnh, tỉnh rồi lại như trắng tay…

Nhưng dù là mất bao lâu thì đàn ông ngoại tình đều sẽ có lúc phải hối hận. Cái giá đó ắt phải trả, ắt phải trải qua. Chỉ khác nhau là có người sớm nhận ra để quay về, còn người muộn màng mãi không còn đường về.

Bao giờ thì đàn ông ngoại tình sẽ hối hận? - Ảnh 3
Dù là mất bao lâu thì đàn ông ngoại tình đều sẽ có lúc phải hối hận. Cái giá đó ắt phải trả, ắt phải trải qua - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông ngoại tình chẳng ai nghĩ bản thân sẽ hối hận. Nhưng đến khi biết hối hận rồi có khi lại chẳng còn nắm giữ được điều gì nữa. Cái giá của ngoại tình ngàn đời đều không hề rẻ. Đã ngoại tình thì cả đời không thể bình yên, đã phản bội thì phải chịu mất mát. Bởi thế, trước khi ngoại tình, đàn ông thử nghĩ nhiều hơn ba lần đi, liệu rằng có hối hận không, chấp nhận được không một ngày nào đó côi cút đơn độc chẳng còn gì?

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