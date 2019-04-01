2. Đàn ông ngoại tình luôn kể khổ. Thật ra chẳng ai ngoại tình nếu họ đang hạnh phúc. Nhưng đàn ông khôn ngoan chính là tận dụng lòng thương hại của phụ nữ để kiếm cơ hội ngoại tình cho bản thân. Họ chẳng ngần ngại khiến mình đáng thương hơn, để phụ nữ thấy họ là một người đàn ông tốt bị mắc kẹt trong hôn nhân. Cứ thế, họ khiến phụ nữ tự nguyện yêu thương một người đàn ông có gia đình.

1. Đàn ông ngoại tình đều vì ham muốn, có thể là tình dục hoặc tiền bạc. Sự thật là 100% nguyên nhân đổ vỡ của một gia đình là từ những trục trặc trong chuyện ái ân hay tài chính. Khi đàn ông không được vợ thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu, họ sẽ chọn cách ra ngoài để được giải quyết. Nếu đàn ông tìm được một đối tượng chấp nhận hoàn cảnh và đáp ứng nhu cầu, họ sẽ duy trì mối quan hệ này đến khi chán chê, hoặc sẽ dừng lại khi bị phát hiện.

4. Đàn ông ngoại tình luôn đạo đức giả. Họ đánh vào tâm lý giàu yêu thương và dễ cảm thông của phụ nữ. Họ sẽ luôn tỏ ra mình không đủ tốt với phụ nữ bằng những câu như “Tại sao em lại chọn yêu một người như anh?”, hay “Em quá tốt để yêu anh”, “Anh đang lợi dụng em”… Và chỉ cần những câu nói đó, phụ nữ như mù quáng đắm chìm trong một thế giới ảo đàn ông ngoại tình đang tạo ra.

3. Đàn ông ngoại tình kiệm lời, ít nói. Họ hầu như không muốn chia sẻ, nhất là về gia đình và vợ. Họ chỉ nói vài điều về những điểm không hài lòng về vợ và hôn nhân để phụ nữ cảm thấy tò mò hơn. Và hơn hết, đàn ông ngoại tình không muốn nói nhiều, vì căn bản chẳng ai đang lừa dối lại thích nói nhiều để lộ ra tội lỗi của mình.

5. Đàn ông ngoại tình luôn biết cách chiều chuộng phụ nữ. Hầu như phụ nữ nào cũng sẽ liêu xiêu trước một người đàn ông tâm lý, chịu khó và biết hy sinh. Vì thật sự một người đàn ông ngoại tình đã từng là một người chồng, họ quá hiểu vợ mình. Và một khi người chồng đã muốn ngoại tình, họ có vô số cách để lấy lòng phụ nữ.

Đàn ông ngoại tình luôn biết cách chiều chuộng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn ông ngoại tình luôn tỏ ra nhu nhược. Nhưng thật ra, đó lại là sự tham lam của đàn ông. Họ luôn cố tỏ ra dây dưa khổ sở giữa vợ và bồ, không biết chọn ai. Phụ nữ khi ấy lại thấy họ đau khổ khi không thể từ bỏ gia đình, vì tình cùng nhưng nghĩa vẫn còn, sẽ càng dễ thương hại, cảm thông hơn. Từ đó, phụ nữ cũng có thể quyết định cùng họ tiếp tục mối quan hệ lén lút này.

7. Đàn ông ngoại tình hay hẹn thề. Lời hứa luôn là vũ khí có sức thuyết phục và sát thương lớn nhất của đàn ông. Đàn ông ngoại tình hứa sẽ lo cho phụ nữ tiền bạc dư dả, hay hẹn một ngày nào đó sẽ bỏ vợ… Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Một khi đàn ông ngoại tình đã chán rồi thì họ sẽ vứt bỏ nhân tình bằng cách tàn nhẫn và phũ phàng nhất.

8. Đàn ông ngoại tình luôn đòi hỏi. Một người đàn ông ngoại tình là để đáp ứng nhu cầu đang thiếu thốn. Nhưng họ cũng khôn ngoan lắm, cách đòi hỏi của họ từ tốn, lúc nắm lúc buông, khiến phụ nữ tự nguyện dâng thứ họ cần. Nếu bạn đang quen với một người đàn ông có vợ, thì khi anh ta chẳng thể hiện muốn gì ở bạn nữa thì có nghĩa là bạn sắp bị thay thế!

Một khi đàn ông ngoại tình đã chán rồi thì họ sẽ vứt bỏ nhân tình bằng cách tàn nhẫn và phũ phàng nhất - Ảnh minh họa: Internet

9. Đừng đòi hỏi trách nhiệm ở đàn ông ngoại tình. Vì 100% đàn ông ngoại tình không bao giờ chịu trách nhiệm với những gì họ làm. Vì đàn ông ngoại tình chỉ để thỏa mãn, hơn là để có trách nhiệm. Bởi thế, yêu đàn ông ngoại tình thì phụ nữ phải hiểu rằng sẽ chẳng ai có trách nhiệm nếu có việc gì xảy ra với bạn.

10. Đàn ông ngoại tình không bao giờ có thể chung thủy. Vì người anh ta phải thủy chung, là vợ, thì anh ta cũng đã phản bội. Huống hồ là nhân tình, làm gì đủ sức khiến đàn ông ngoại tình thủy chung? Có lòng chung thủy thì mới có thể có được tình yêu lâu dài. Đàn ông ngoại tình chẳng ai muốn bỏ vợ. Đã không có được tình yêu, càng không thể có danh phận, bạn lấy gì để giữ chân đàn ông ngoại tình?

Bởi thế, phụ nữ trước khi muốn yêu đương với một gã ngoại tình, hãy tự hỏi bản thân liệu mình có nhiều may mắn không, hay là sẽ lại như vợ anh ta, hoặc là tệ hơn là bị vứt bỏ? Hãy nghĩ xem bạn có thể chấp nhận được không, rồi hẵng quyết định gật đầu!