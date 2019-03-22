Người ta hay nói phụ nữ nên chọn ly hôn khi đã không thể cứu vãn được hôn nhân. Người ta cũng hay nói, phụ nữ nhất định phải ra đi khi đã chịu tổn thương quá nhiều. Nhưng người ta vẫn chưa nói một cuộc ly hôn thế nào mới thật sự khiến đàn bà sống tốt về sau…

Chị tôi quyết định ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình. Đây cũng không phải là một quyết định sai nếu chị không thể tha thứ cho chồng. Nhưng điều khiến chị tôi hối hận nhất suốt bao năm sau đó cũng lại là quyết định ly hôn này. Không phải vì chị còn yêu chồng, chị hối hận, mà là chị nghĩ mình đã chọn sai thời điểm để ra đi. Khi ấy, chị tôi bỏ về nhà ngoại, chỉ để lại một lá đơn ly hôn duy nhất cho chồng. Chồng chị khi ấy âm thầm bán ngôi nhà chung, đem tiền gửi hết cho nhân tình. Còn chị tôi chẳng những không được nhận số tài sản mẹ con chị xứng đáng được nhận mà bản thân chị còn chưa thể kiếm ra tiền để nuôi mình và con. Cuộc sống của chị và con sau ly hôn bao năm vẫn bấp bênh không điểm tựa.

Người ta vẫn chưa nói một cuộc ly hôn thế nào mới thật sự khiến đàn bà sống tốt về sau… - Ảnh minh họa: Internet Chị từng nói với tôi, người ta nói với chị tôi về sự kiêu hãnh của đàn bà bị phản bội khi chọn ra đi. Nhưng người ta chẳng nói với chị rằng nếu chị chỉ hùng hổ ra đi tay trắng thì đến cái ăn còn chẳng có, thế thì kiêu hãnh được với ai? Đàn bà lấy chồng, có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình, có thể nhẫn nhịn ngay cả khi chồng làm chuyện có lỗi nhất. Nhưng đến một lúc cực chẳng đã mới ly hôn thì đàn bà hãy nghĩ nhiều hơn cho mình. Đừng tay chưa làm được ra tiền đã ly hôn, đừng hùng hùng hổ hổ mà bỏ đi khi chưa biết tương lai của mình và con thế nào. Ly hôn đau lòng thật nhưng muốn ly hôn, đàn bà phải mạnh mẽ. Ly hôn khi từng tuyệt vọng thật, nhưng muốn ly hôn đàn bà phải cho mình lòng tin vào tương lai. Đừng ly hôn khi trong đầu chỉ toàn hận thù và trách móc. Hãy ly hôn khi bản thân thật sự đang tìm điều tốt nhất cho mình và con.

Đừng tay chưa làm được ra tiền đã ly hôn, đừng hùng hùng hổ hổ mà bỏ đi khi chưa biết tương lai của mình và con thế nào - Ảnh minh họa: Internet Có những cuộc ly hôn khiến đàn bà sống tốt hơn. Chính là khi ngay khoảnh khắc nói câu chia tay với chồng, họ đã chắc chắn rằng bản thân sẽ có một điểm tựa vững vàng khi không còn chồng ở bên. Họ đã đủ can đảm để cho mình và con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và họ biết phải làm sao để đòi lại những gì bản thân và con phải được khi ly hôn chồng. Cuộc ly hôn như thế khiến đàn bà kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Và cũng có những cuộc ly hôn khiến đàn bà sống tệ hơn. Khi đó, họ ly hôn khi bị chồng tước hết mọi tài sản mà đáng lẽ ra họ và con xứng đáng có được. Họ ly hôn khi còn chưa biết bản thân phải làm gì để có tiền nuôi mình và con. Họ ra đi tay trắng nhưng lại nghĩ đó là cách khiến chồng hối hận nhất. Cuộc ly hôn như thế chỉ gieo vào đời đàn bà những chán chường và mệt mỏi về sau. Cứ từ tốn lấy hết những thứ đáng là của mình rồi bình thản cùng con kéo va ly ra đi, đó mới là dáng vẻ kiêu hãnh nhất của đàn bà khi ly hôn! - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi lấy chồng, hay thậm chí lúc muốn rời khỏi nhà chồng đều phải có một đường lui cho mình. Đến một lúc, chồng không còn có thể là người thân để mình nương tựa, hãy nghĩ cho bản thân và con nhiều hơn. Đừng chỉ chăm chăm vào nỗi đau họ gây ra cho mình, hãy nghĩ làm sao để mình có thể sống tốt khi một mình bên con. Lúc ấy, điều đầu tiên phải nghĩ không phải là đi thế nào cho kiêu, cho nhanh, cho bỏ tức, mà là trong túi có bao nhiêu tiền, tài sản vợ chồng chia thế nào, mình có thể làm gì để có tiền nhiều hơn. Bởi với đàn bà ly hôn, tiền không bao giờ là thừa. Chồng đã không cần rồi thì tiền nhất định phải có, càng nhiều càng tốt. Cứ chọn đúng thời điểm mình sẵn sàng cho một chuyến đi mới một mình. Cứ từ tốn lấy hết những thứ đáng là của mình rồi bình thản cùng con kéo va ly ra đi, đó mới là dáng vẻ kiêu hãnh nhất của đàn bà khi ly hôn!

Đàn bà ly hôn: Phải trải qua mất mát mới thấu hiểu được an yên Khi số phận có vùi dập, kẻ dưng lạ có tổn thương thế nào, mình vẫn có thể tìm được một góc riêng trong đời mà an yên cười vui, đó đã là một thành công lớn nhất của đàn bà. Cần gì một người chồng để cậy dựa, cần gì miệng đời tung hô, khi bản thân ta đã có thể tự cho mình yên ả hạnh phúc rất riêng, phải không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-da-ngoai-tinh-thi-dan-ba-phai-lam-duoc-dieu-nay-roi-moi-ly-hon-319118.html