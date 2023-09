Đàn bà ly hôn: Chồng có thể không có nhưng nhất định phải giữ được 3 thứ này

Tiền

Đến một độ tuổi nào đó, đàn bà có thể không cần chồng, mà chỉ cần tiền. Không hẳn là đàn bà sống thực dụng chỉ biết có tiền. Nhưng nếu đã từng khổ tâm vì một người chồng tệ bạc, đàn bà chỉ muốn có tiền để làm mình vui, để cho con cuộc sống đủ đầy hơn.

Tiền với đàn bà như một sự an toàn tuyệt đối. Đàn ông có khi còn không chung thủy nổi bằng tiền đâu. Vì họ có chân, lòng họ cũng có chân, bỏ đi hay phản bội là điều chẳng ngờ hết. Nhưng có tiền rồi, cô đơn cũng thật vui, mua thứ mình thích, đến nơi mình muốn. Có tiền rồi, đàn bà sẽ đẹp, tự do và mạnh mẽ hơn. Và hơn hết, sẽ không thứ gì trên đời này chung thủy hơn đồng tiền do chính tay đàn bà làm ra.

Tiền với đàn bà như một sự an toàn tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Cứ kệ người ta nói đàn bà ly hôn ham tiền, chỉ cần biết có tiền rồi đàn bà sẽ chẳng phải cúi đầu hay sợ ai chê mình lỡ dở. Chỉ cần biết có tiền rồi đàn bà ắt có tiếng nói và được tôn trọng. Đàn bà có chồng cần tiền một, đàn bà ly hôn cần tiền gấp trăm gấp ngàn. Đàn bà có thể không quá tham vọng đồng tiền, nhưng nhất định phải tự có tiền.

Và nếu thế, đàn bà có buồn mấy, có khóc nhiều mấy, cũng có thể buồn ở một nơi xa hoa, khóc khi trên tay có thứ mình thích. Cứ vậy mà đàn bà sẽ an yên, cứ vậy mà chẳng khổ vì ai nữa.

Nhan sắc

Đàn bà ly hôn có thể mất chồng chứ không được đánh mất “sắc”. Với đàn bà, càng tổn thương mất mát, càng phải đẹp bất chấp . Không cần phải đẹp nhất, nhưng phải là đẹp nhất có thể. Đàn bà có chồng đẹp đã nói làm gì, đàn bà ly hôn đẹp mới đáng ngưỡng mộ. Đó là sự ngưỡng mộ khi đàn bà biết yêu thương mình dù có phải đau lòng vì ai. Sự trân quý bản thân sẽ khiến đàn bà không bao giờ bị hạ thấp giá trị trong mắt người khác.

Đàn bà ly hôn có thể mất chồng chứ không được đánh mất “sắc” - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn rồi, đàn bà đẹp không chỉ để người khác ngắm, mà còn để bản thân tự tin hơn. Đàn bà có quyền đẹp, để yêu thương mình hơn, vì mình xứng đáng. Đàn bà còn phải đẹp để kiêu hãnh với bản lĩnh buông bỏ và can trường. Và đàn bà còn đẹp hơn để tiếp tục chặng đường đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.